Кирилл Афонин

Ошибка, которую совершают все: почему закрытые глаза превращают ваш слух в бесполезный фильтр

Забудьте старый миф о том, что для концентрации нужно зажмуриться. Мы привыкли думать: отключив картинку, мы даем мозгу шанс бросить все силы на обработку звука. Физика процесса оказалась коварнее. Шанхайские ученые из Университета Цзяо Тун выяснили, что в условиях городского шума закрытые веки превращают ваш слух в бесполезный фильтр, который режет всё подряд.

Парадокс тишины: почему закрытые глаза — это помеха

Исследование, опубликованное в Journal of the Acoustical Society of America в апреле 2026 года, наносит удар по интуиции. Оказывается, мозг — это не набор изолированных блоков, а единый процессор. Когда вы закрываете глаза, система не просто перераспределяет ресурсы. Она уходит в "автономный режим", начиная яростно фильтровать любые внешние сигналы. В итоге вы не слышите лучше — вы просто отгораживаетесь от мира стеной.

"Закрытие глаз активирует механизмы внутренней фокусировки. В шумной среде это мешает мозгу цепляться за нужный сигнал, так как он начинает воспринимать всё внешнее как помеху", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Данные показывают: визуальная привязка к реальности — это костыль, без которого слуховая система теряет ориентацию. Если вы смотрите на источник звука или хотя бы на картинку, которая с ним связана, мозг "настраивает фокус" гораздо эффективнее. Это напоминает работу фильтра, который отсеивает мусор, оставляя чистую информацию.

Пять звуков и 70 децибел: как ломали стереотипы

Команда инженера Юй Хуана провела эксперимент с 25 добровольцами. Условия были жесткими: фоновый гул в 70 децибел. Это уровень шума оживленной трассы или работающего пылесоса. Участникам нужно было поймать один из пяти целевых звуков: от пения жаворонка до стука печатной машинки. Результаты оказались математически точными и неожиданными для фанатов медитаций.

Условие теста Изменение порога слышимости
Закрытые глаза Хуже на 1,32 дБ
Статичное фото по теме Лучше на 1,6 дБ
Видео, синхронное со звуком Лучше на 2,98 дБ

Разница почти в 4,3 децибела между закрытыми глазами и просмотром видео — это пропасть. В физике звука такое изменение громкости ощущается кожей. Пока вы пытаетесь услышать шепот в толпе, зажмурившись, ваш мозг намеренно делает этот шепот еще тише.

"На лекциях по физике мы часто видим, как студенты закрывают глаза, чтобы вникнуть. Теперь понятно, что это ложная стратегия. Мозг требует мультисенсорного подтверждения реальности", — отметил в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

ЭЭГ-сканирование: ловушка внутренней концентрации

Чтобы понять, почему это происходит, ученые надели на людей ЭЭГ-шапочки. Выяснилось: когда веки опускаются, мозг проваливается внутрь себя. Это состояние "чрезмерной фильтрации". Он перестает отличать сигнал от шума и просто "прикручивает общую громкость" всех внешних раздражителей. Это биологический предохранитель, который защищает нас от стресса, но мешает решать конкретные задачи.

"Биофизика процесса такова: слуховая кора синхронизируется со зрительной. Без визуального ряда ритмы мозга сбиваются, и точность восприятия падает", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Почему это открытие важно сегодня

Мир превратился в сплошной источник шума. От климатических аномалий за окном до гула серверов — мы живем в акустическом киселе. Исследование Шанхайского университета Цзяо Тун доказывает: в условиях шума нужно смотреть в оба. Это поможет не только лучше слышать собеседника в кафе, но и вовремя заметить опасность.

Это вызов стереотипам: Закрытие глаз — идеальный инструмент для сна или медитации в тишине. Но если ваша цель — выудить информацию из шумной среды, это худшее, решение из возможных. Открытые глаза буквально "якорят" ваш слух во внешнем мире.

Ответы на популярные вопросы о слухе и зрении

Правда ли, что слепые люди слышат лучше?

У них мозг проходит процесс долгосрочной адаптации. В краткосрочной перспективе у зрячего человека закрытие глаз дает обратный эффект — ухудшение слуха в шуме.

Помогает ли закрытие глаз в абсолютно тихой комнате?

Да, в идеальной тишине отсутствие визуальных отвлечений может помочь сосредоточиться на тонких нюансах звука, но в реальной жизни такие условия — редкость.

Почему видео помогает слышать звук?

Мозг сопоставляет движение губ или объектов с колебаниями воздуха. Это создает "предсказательную модель", которая облегчает выделение полезного сигнала.

Зависит ли этот эффект от типа шума?

Исследование показало, что при шуме мощностью 70 дБ (бытовой и городской фон) эффект "чрезмерной фильтрации" проявляется наиболее ярко.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, учитель физики Александр Козлов, биофизик Алексей Корнилов
Автор Кирилл Афонин
Афонин Кирилл Дмитриевич — преподаватель естественных наук с 18-летним стажем. Объединяет физику, химию и биологию в практике обучения.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
