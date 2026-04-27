На Луне вспыхнет искусственное солнце: NASA готовится к огневым испытаниям в невесомости

NASA собирается поджечь Луну. Звучит как завязка дешевого хоррора, но для инженеров это вопрос выживания. Американская тяга к рискованным экспериментам на этот раз дошла до того, что на спутник отправляют настоящую "зажигалку". Всё ради того, чтобы понять: как убивает огонь там, где нет привычных нам физических рамок.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Законы горения: почему на Луне всё иначе

На Земле пламя — это танец горячего воздуха, стремящегося вверх, и холодного кислорода, подпитывающего основу. Гравитация диктует форму свечи. На Луне, где притяжение в шесть раз слабее, физика ломается. Тепло не уносится вверх потоками воздуха, а застаивается. В итоге огонь превращается в ленивый, горячий пузырь, который может сожрать модуль изнутри гораздо эффективнее, чем в земном павильоне.

"На Луне гравитация слишком слабая, чтобы поддерживать естественную конвекцию. Проблема в том, что материалы, считающиеся безопасными на Земле, в лунных условиях могут вспыхнуть как спички из-за иного распределения температур и кислорода", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Стандарт NASA-STD-6001B, по которому десятилетиями проверяли материалы космических кораблей, может оказаться бесполезной бумажкой. Тесты в земных лабораториях с шестидюймовым пламенем не учитывают "выдувание" — эффект, когда приток воздуха гасит огонь. В слабой гравитации этот эффект исчезает. Пламя горит дольше, злее и распространяется непредсказуемо. Это делает будущие лунные базы потенциальными ловушками.

Эксперимент FM2: поджог в прямом эфире

Чтобы не гадать на кофейной гуще, в конце 2026 года США планируют запустить миссию FM2 (Flameship-2). Суть проста: на поверхность Луны доставят герметичную коробку, внутри которой подожгут четыре образца твердого топлива. Это не просто костер, а высокотехнологичное шоу с датчиками кислорода, радиометрами и скоростными камерами. Ученые хотят увидеть полную картину: от первой искры до затухания.

Параметр Земные условия Лунные условия (прогноз) Форма пламени Вытянутая (конус) Сферическая или аморфная Скорость горения Высокая за счет конвекции Медленная, но стабильная Температура Высока в зоне горения Ниже, но локальный перегрев выше

Данные FM2 должны помочь в проектировании будущих антибактериальных поверхностей и защитных покрытий для жилых отсеков. Долгосрочное пребывание на Луне требует иных протоколов тушения, чем те, что используются на МКС или при пандемиях прошлого. Отработанные на Земле тактики здесь могут только усугубить ситуацию.

"Любое возгорание в замкнутом пространстве — это критический инцидент. Если на Луне материалы поведут себя иначе, чем в симуляциях, системы пожаротушения просто не справятся с нагрузкой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.

Риски и старые стандарты безопасности

Прошлые эксперименты на грузовиках Cygnus уже показали пугающие результаты: сферическое пламя в невесомости ведет себя как живой организм. Лунная гравитация — это "ни то, ни сё", промежуточный этап, который физически сложно воссоздать в экосистемах земных лабораторий. Кратковременные падения в вакуумных башнях дают лишь секунды данных. FM2 же будет гореть долго.

Ситуацию осложняет атмосфера жилых модулей. Чтобы астронавтам легче дышалось, планируется повышать концентрацию кислорода. С точки зрения химии — это идеальный катализатор для катастрофы. Кровь и плоть исследователей будут защищены системами жизнеобеспечения, но сами стены могут стать топливом. Подобно тому как секретные базы полярников разрушались под гнетом стихии, лунные станции могут пасть жертвой собственной атмосферы.

"На промышленных объектах мы всегда закладываем запас прочности на нештатные ситуации. В космосе, где гравитация меняет саму суть химической реакции, любые старые регламенты должны быть пересмотрены с нуля", — заявил в беседе с Pravda. Ru инженер Виталий Корнеев.

Исследование климата и условий на других телах требует жертв, но желательно — только в виде сожженных кусков пластика в экспериментальной камере. Если FM2 покажет, что порог воспламеняемости на Луне ниже, NASA придется переделывать весь парк своих кораблей.

Ответы на популярные вопросы о лунном пожаре

Зачем вообще поджигать что-то на Луне?

Чтобы выяснить, как ведет себя пламя в условиях слабой гравитации. Это критически важно для обеспечения пожарной безопасности будущих лунных баз.

Может ли этот эксперимент вызвать пожар на всей Луне?

Нет. Пожар требует окислителя (кислорода). Вне герметичных модулей его на Луне нет. Эксперимент FM2 проводится в полностью закрытой, контролируемой камере.

Почему нельзя провести эти тесты на Земле?

На Земле гравитация постоянна. Создать условия лунной гравитации на долгое время в земных лабораториях технически невозможно — симуляции длятся всего несколько секунд.

Опасно ли это для астронавтов нынешних миссий?

Эксперимент беспилотный и пройдет на значительном расстоянии от любой потенциальной активности человека, чтобы исключить любые риски.

Читайте также