Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Никитин

Феррофлюид против пластика: безумная идея подростка, которая может изменить очистку воды

Наука

Мир захлебывается в пластике, и это не гипербола. Пока взрослые дяди в костюмах обсуждают квоты на выбросы, 18-летняя Миа Хеллер из Вирджинии собрала в гараже девайс, который вытряхивает из воды 95% полимерного мусора. Без фильтров-сеточек, без дорогих мембран и без лишнего пафоса. Просто физика, немного масла и мощные магниты.

Фото: Pravda.Ru by Олег Никитин is licensed under Free for commercial use
Микропластик угрожает планете

Микропластик в мозгах: почему это касается каждого

Микропластик — это крошечные частицы от нанометра до пяти миллиметров. Они везде. Буквально. Ученые находят их в 1300 видах существ. И мы — не исключение. В 2025 году выяснилось: концентрация пластика в тканях мозга выросла на 50% за десять лет. Мы стали пластиковыми изнутри: семенники, плацента, кости — фрагменты синтетики "прошивают" организм, вызывая гормональные сбои и риск онкологии.

Миа Хеллер столкнулась с этим лично, когда узнала о загрязнении в родном районе. Ее родители купили дорогую систему очистки, но та вечно капризничала и требовала замены мембран. "Почему бы не выкинуть мембрану вообще?" — подумала школьница. Ведь если вода записывает информацию о нашем быте, то информация эта явно напоминает свалку.

"Пластик в воде — это не просто грязь, это бомба замедленного действия. Стандартные очистные сооружения часто пасуют перед наночастицами, пропуская их в краны потребителей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по водоснабжению и водоотведению Андрей Савельев.

Феррофлюид против полимеров: как работает магия

Вместо мелкого сита Хеллер использовала феррофлюид — магнитную жидкость на масляной основе. Принцип прост: масло липнет к пластику (они оба гидрофобны), а железо в составе масла слушается магнита. Вода проходит через камеру, магнит "хватает" феррофлюид вместе с прилипшим к нему пластиком и вытягивает его из потока. Чистая вода идет дальше, а мусор остается в ловушке.

Собрать такое дома — тот еще квест. Феррофлюид плотнее воды и постоянно норовит забить систему. Хеллер за полгода провела пять итераций, пока не добилась замкнутого цикла. Ее установка размером с бутыль работает автономно: магнит извлекает пластик, а рабочая жидкость очищается и идет на новый круг. Это не просто фильтр, а миниатюрный завод, который доказывает: свойства воды можно использовать гораздо эффективнее, чем мы привыкли.

Параметр Показатель прототипа Хеллер
Эффективность очистки 95,52%
Восстановление феррофлюида 87,15%
Тип системы Бесмембранная, магнитная

"Использование магнитных жидкостей в бытовой фильтрации — смелый ход. Главный вызов здесь — стабильность состава при длительной эксплуатации, чтобы железо не вымывалось в очищенную воду", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эффективнее городских станций? Цифры и факты

Городские станции очистки удаляют от 70 до 90% микропластика. Прототип 18-летней девушки выдает 95,5%. И это при том, что государственные структуры Вирджинии вообще не планировали тратиться на решение этой проблемы. Пока большие ведомства гадают, ждет ли нас будущее без пресной воды, изобретатели-одиночки предлагают реальные инструменты самообороны.

Миа стала финалисткой Regeneron ISEF 2025 и получила премию от патентного ведомства. Ее мечта — поставить такой прибор под каждую раковину. Это не решит проблему пластикового супа в океане, но спасет конкретно ваши почки и мозг. Возможно, именно в таких "домашних" решениях и кроется ответ, подобно тому как лед помог жизни зародиться когда-то в прошлом.

"Подобные малоотходные технологии критически важны в условиях глобального загрязнения. Если система действительно дешевле мембранных аналогов в обслуживании, у неё огромный рыночный потенциал", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Конечно, до промышленного масштаба далеко — феррофлюид дорог в производстве. Но история знает примеры, когда одиночки меняли мир. Тот же Дин Кейман когда-то создал собственный остров на полном самообеспечении.

Почему бы Мии Хеллер не создать мир без пластика в стакане? Пока мы ищем точку зарождения жизни, пластик пытается стать ее финальной точкой. И магнитный фильтр — неплохой способ этого избежать.

Ответы на популярные вопросы о фильтрации

Почему обычные фильтры не справляются?

Микропластик слишком мал. Мембраны быстро забиваются, а их замена стоит дорого. Технология Хеллер обходит это препятствие за счет бесконтактного магнитного захвата.

Безопасен ли феррофлюид?

В системе Хеллер он работает в замкнутом цикле. Однако для коммерческого использования потребуются дополнительные тесты, чтобы гарантировать отсутствие частиц магнитной жидкости в питьевой воде.

Можно ли собрать такой фильтр самому?

Прототип был создан в домашних условиях, но требует точной калибровки магнитных полей и работы с сенсорами мутности, которые Миа разработала самостоятельно.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по водоснабжению Андрей Савельев, учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков
Автор Олег Никитин
Никитин Олег Валерьевич — инженер по охране окружающей среды, специалист по промышленной экологии и контролю выбросов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы здоровье экология технологии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.