Аркадий Кузнецов

Левши и правши мелового периода: обнаружен интеллект у гигантских морских монстров

Забудьте про скучных кальмаров из супермаркета. В меловом периоде океан был не курортом, а гладиаторской ареной, где правили восьмирукие монстры размером с шестиэтажный дом. Пока палеонтологи десятилетиями фанатели от мозазавров, под толщей воды скрывался хищник, способный превратить плезиозавра в легкую закуску. Знакомьтесь: гигантские осьминоги Nanaimoteuthis haggarti, которые ломают наши представления о том, кто на самом деле был "царем горы" 100 миллионов лет назад.

Клюв как улика: как реконструировать гиганта по "зубам"

Осьминоги — это кошмар для геолога. У них нет скелета, а их мягкие тела сгнивают быстрее, чем вы успеете сказать "головоногое". В летописи истории от них остаются только клювы — хитиновые "кусачки", которыми они кромсали добычу. Представьте, что от слона остался только бивень, а вам нужно вычислить его вес, рост и характер. Именно этим занялась команда Ясухиро Ибы, используя ИИ и высокотехнологичные сканеры.

"Работа с такими образцами — это чистая математика. По фрагментам клюва мы восстанавливаем габариты всего тела. Это не гадание на кофейной гуще, а строгая аллометрия", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи достали из запасников музея Канзаса кости, которые пылились там годами, и прогнали их через "цифровую мясорубку". Результат ошеломил: длина Nanaimoteuthis haggarti достигала 18,6 метра. Для сравнения: это почти два автобуса, соединенных щупальцами. Такая махина обитала в морях, когда на суше еще вовсю цвела липа в регионах, ставших ныне дном морей. Масштаб существа заставляет пересмотреть все пищевые цепочки древности.

Вершина пищевой цепи: меню из акул и аммонитов

Мы привыкли считать беспозвоночных второстепенными актерами. Мол, сидят в норках, пока крутые парни вроде мегалодонов делают дела. Но анализ износа клювов говорит об обратном. На хитине нашли глубокие царапины и сколы — следы битв с твердой броней. Этот осьминог не просто ел планктон, он вскрывал аммонитов как консервные банки и, вероятно, не пасовал перед крупной рыбой.

Признак Древний гигант (Nanaimoteuthis)
Максимальная длина До 19 метров
Рацион Акулы, рептилии, аммониты
Статус в экосистеме Абсолютный суперхищник

Эти существа жили в эпоху, когда планета была совсем другой, и даже климат работал по иным законам. Мощь такого хищника сопоставима с силой, способной вызвать приливные силы при сближении с астероидом — только в биологическом масштабе. Это была идеальная машина для убийства, перемалывающая всё на своем пути.

"Масштаб этих находок сопоставим с открытием новой планеты. В меловых морях творился настоящий хаос, и осьминоги были его главными дирижерами", — отметил Алексей Трофимов, геолог.

Интеллект в щупальцах: левши и правши мезозоя

Самое дикое открытие — это следы латерализации. У древних осьминогов обнаружили "предпочтение стороны". Говоря по-простому: среди них были правши и левши. В мире криволинейных рефлексов это признак сложнейшей организации. Если животное сознательно выбирает, какой стороной челюсти удобнее дробить череп врага, значит, оно чертовски сообразительно.

Это ставит Nanaimoteuthis в один ряд с самыми развитыми существами планеты. Их мир был полон загадок, не менее странных, чем магнитные аномалии на заброшенных островах. Возможно, именно интеллект позволял им выживать в морях, кишащих зубастыми рептилиями весом в десятки тонн.

"Присутствие таких гигантов меняет баланс сил в океане. Это как если бы мы узнали, что в лесу львы — это просто котята по сравнению с невидимым хозяином тайги", — подчеркнул биолог Андрей Ворошилов.

Даже сегодня океан умеет удивлять: от Черного моря до глубин Тихого океана природа прячет решения, которые мы только начинаем разгадывать. Древние гиганты ушли, но их "подписи" на окаменелостях заставляют нас признать: мы долго недооценивали беспозвоночных.

Ответы на популярные вопросы о древних головоногих

Мог ли такой осьминог напасть на человека?

Если бы мы жили в меловой период, у нас не было бы шансов. 19-метровое существо рассматривало бы человека как мелкую креветку. К счастью, нас разделяют миллионы лет.

Почему они вымерли?

Вероятно, из-за глобальных изменений в составе воды и исчезновения их основной кормовой базы — аммонитов. Большому телу нужно очень много калорий, а в кризис первыми гибнут гиганты.

Где еще ищут такие окаменелости?

Основные находки приходят из Японии и Канады. Но палеонтология полна сюрпризов — иногда ценные кадры находят там, где пропадали группы людей в глубоких шахтах или на арктических побережьях.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, биолог Андрей Ворошилов
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Ревизия науки в Тамбове: как 100 объектов изменят экономику Черноземья к 2036 году
Сидячий образ жизни убивает тихо: врачи раскрыли главные риски для сердца и сахара
Опасные ловушки дешевых хостелов: как реестр спасает туристов от мошенников онлайн схем
Тень больше не враг: лучшие решения для густой живой изгороди без солнца
Новые данные банков шокируют: сколько фальшивок в обороте и как их вычислить
Вы уверены, что натуральное безопасно? Диетологи предупреждают о скрытых угрозах
Красивая упаковка усыпляет бдительность: почему даже проверенные товары могут удивить дома
Неожиданный поворот: как снижение ставки ЦБ ударит по вкладам и изменит рынок кредитов
Иллюзия экономии: эксперты объяснили риски подержанных машин на фоне роста авторынка
Курс на укрепление власти: Евгений Процевский стал врио атамана Уссурийского казачьего войска
Сейчас читают
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Красота и стиль
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Советы
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Популярное
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний

Рассказываем о методике динамических нагрузок в домашних условиях, которая воздействует на глубокие мышцы и помогает эффективно бороться с отечностью тела.

Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Три секрета за раз: Премьер Польши случайно слил график и цели нападения на Россию
Три секрета за раз: Премьер Польши случайно слил график и цели нападения на Россию
Львов закипает изнутри: вдовы погибших военных ВСУ бросили вызов киевскому режиму
Из одной ветки — десятки кустов: способ размножения жимолости, который дачники держат в секрете
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Жуткая аномалия 2028 года: пугающая трансляция путешественника во времени из пустого будущего
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Последние материалы
Бронированный летун: почему майский жук стал символом весенних садов
Минфин возобновляет валютные операции в рамках бюджетного правила: что изменится для рубля
Ревизия науки в Тамбове: как 100 объектов изменят экономику Черноземья к 2036 году
Больше, чем просто вздутие: как привычный овощной продукт может спровоцировать боли в сердце
Секреты мотивации: как заставить себя тренироваться даже когда нет сил и не сорваться
Магия без больших затрат: скрытые жемчужины филиппинских и вьетнамских курортов
Кофеин и сон: неожиданный эффект на нейронные цепи памяти после недосыпа доказан
Феррофлюид против пластика: безумная идея подростка, которая может изменить очистку воды
Замиокулькас на подоконнике: как превратить обычный цветок в источник дохода сегодня
Золотые яблоки: как структурный дефицит превратил привычный фрукт в объект роскоши
