Тайная операция за сотни миллионов: зачем США поднимали К-129 со дна океана

Тихий океан умеет хранить секреты лучше любого сейфа в швейцарском банке. Пять километров соленой бездны — это не просто глубина, это барьер, который десятилетиями скрывал одну из самых резонансных драм холодной войны. Дизельная подлодка К-129 растворилась в пустоте в марте 1968 года, оставив после себя лишь масляное пятно и ворох нестыковок в официальных отчетах.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Глубины океана

Последнее плавание: тревожные предзнаменования

24 февраля 1968 года К-129 покинула Камчатку. Это был ракетоносец проекта 629А — серьезный аргумент с ядерными "зубами". Но в этот поход она идти не должна была. Экипаж едва вернулся из предыдущей "автономки", люди валились с ног. Командование решило отправить лодку "за себя и за того парня", когда другой корабль оказался не готов. Спешка была такая, что офицеров дергали из отпусков, а дыры в штатном расписании затыкали стажерами. Это была история технологий, которые эксплуатировались на износ под давлением системы.

"Подготовка шла в авральном режиме. Когда экипаж собирают по сусекам с разных бортов, слаженность падает до нуля. В море это всегда риск", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Командир Владимир Кобзарь понимал: он ведет в океан людей, многие из которых видят друг друга впервые. Бухта, из которой они выходили, — Крашенинникова — имела среди подводников мрачное прозвище "Могила". Предчувствие не подвело: 98 человек ушли в никуда.

Океан хранит молчание: поиски и "отказная"

8 марта лодка не вышла на связь. Эфир был пуст. В Москве забили тревогу, но масштаб бедствия осознали поздно. Поисковая операция длилась 73 дня. В квадрате, где американская система SOSUS зафиксировала некий грохот, советские корабли нашли солярку. Это была точка "К" — братская могила на глубине 5000 метров. Поиски в таких условиях даже сегодня напоминают попытку найти иголку в стоге сена, как это показывает современная исследовательская миссия в океанских глубинах.

Параметр Данные К-129 Глубина гибели Около 5000 метров Экипаж на борту 98 человек Вооружение 3 баллистические ракеты Р-21

Затем случилось странное. Адмирал Горшков официально не признал факт гибели лодки. С этого момента К-129 юридически превратилась в "ничейное имущество". В международном праве это открытая дверь для любого, кто сможет достать ценный груз со дна.

Расследование вслепую: версии гибели

Официально комиссии грешили на "провал на запредельную глубину" из-за обледенения клапана шноркеля. Но была и другая версия: столкновение. В те годы океан был как коммунальная квартира в час пик — все сидели друг у друга на хвосте. Подозрительный визит американской USS Swordfish в ремонтный док Японии сразу после трагедии намекал на "жесткое касание". Это не миф, а типичное скрытое противостояние сторон того времени.

"Давление на пяти километрах — это 500 атмосфер. Любой микроскопический дефект корпуса или легкое столкновение превращает лодку в смятую консервную банку за доли секунды", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Проект Азориан: кража века на дне

ЦРУ решило поднять лодку. Им нужны были шифры. Коды ВМФ СССР — это святой грааль разведки. Чтобы скрыть операцию, миллиардер Говард Хьюз разыграл спектакль с добычей ископаемых. Построили судно "Гломар Эксплорер". Это была инженерная дерзость, по сложности сравнимая с полетом на Луну или тем, как изобретатель в условиях войны создавал невозможное.

В 1974 году "клешни" захватили К-129. Но корпус лодки треснул — большая часть (с ракетами и шифрами) рухнула обратно. Подняли только нос. Внутри нашли тела шести советских матросов. Американцы похоронили их в море с воинскими почестями. Оказалось, что секретные книги уцелели благодаря нарушению инструкций: командир Кобзарь самовольно перенес рубку связи в другой отсек ради комфорта. Спецслужбы США остались с носом и сорока метрами искореженного металла.

"Трагедия К-129 — это урок того, как политика и секретность могут затушевать подвиг людей. В истории всегда есть место случайности, которая меняет всё", — отметил историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о К-129

Почему лодка погибла именно в точке "К"?

Это район патрулирования. Из-за нарушения радиосвязи судно долго не могли найти, пока масляное пятно не указало на место катастрофы.

Правда ли, что на борту было ядерное оружие?

Да, К-129 несла три ракеты Р-21. Это делало её приоритетной целью для разведки США.

Когда экипаж признали героями?

Только в 1998 году моряки были посмертно награждены орденами Мужества. До этого времени о трагедии предпочитали молчать в официальных кругах.

