Экспедиция ушла раньше срока: таинственная атака сорвала миссию адмирала Бёрда у берегов Антарктиды

Антарктида 1947 года. Вместо мирного бурения льда — артиллерийские залпы и горящие авианосцы. Экспедиция адмирала Ричарда Бёрда "Highjump" ("Высокий прыжок") должна была стать триумфом американской логистики. Вместо этого она превратилась в поспешное бегство. 4700 человек, 13 кораблей и 33 самолета столкнулись с чем-то, что официально назвали "климатическими трудностями". Но дым над ледяными скалами свидетельствовал о другом.

Фото: commons.wikimedia.org by Vivanets, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Антарктида

Операция Высокий прыжок: цели и реальность

Официально ВМС США отправились на юг строить станцию "Литл-Америка IV". Исследовательская миссия. Но состав эскадры больше напоминал ударную группу для захвата плацдарма, чем научный вояж. Ричард Бёрд, опытный полярник, разделил свои силы. Пока центральная группа занималась взлетно-посадочной полосой, Восточная группа под его личным командованием ушла к Земле Элсуэрта.

"Это был не просто поиск полезных ископаемых. В подобных регионах всегда пересекаются интересы безопасности и скрытые базы нацистов в Арктике или Антарктике, которые могли функционировать в автономном режиме", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Спецкоманды подводных диверсантов под началом Томпсона начали странные погружения у побережья. Испытание масок "Джек Браун"? В ледяной воде, в зоне, где по слухам фиксировали всплытия неопознанных субмарин? Это больше напоминало прочесывание дна в поисках входов в бетонные ангары. Такая миссия требовала предельной осторожности, но времени у американцев не осталось.

Призраки в небе: кто нажал на курок в Земле Элсуэрта

Развязка наступила, когда авиация с "Филиппинского моря" начала облеты побережья. Вместо пингвинов пилоты встретили аппараты, чья маневренность выходила за рамки понимания того времени. Огромные скорости, резкие смены векторов. Потерянные самолеты и человеческие жизни заставили Бёрда свернуть операцию на полгода раньше срока.

Характеристика Данные экспедиции 1947 года Продолжительность Завершена на 6 месяцев раньше срока Потери Несколько самолетов, гибель членов экипажа (офиц. данные разнятся) Объект атаки Аппараты в форме полумесяца

В этой истории много общего с тем, как принимаются трудные решения в экстремальных условиях, когда выживание группы становится важнее амбиций штаба. Бёрд понимал: противник на голову выше в технологическом плане. Это не была "война миров", это было столкновение с земным, но неизвестным оружием.

"Физика процесса подсказывает, что дискообразные объекты или 'крылья' требовали колоссальной тяги. Для 1940-х это казалось магией, но технически это была просто другая авиация, опередившая время", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Немецкий след: технологии "летающего полумесяца"

Почему сразу возникла "немецкая версия"? Филипп Корсо и генерал Натан Туайнинг указывали на сходство антарктических "тарелок" с разработками братьев Хортен. Модель Horten Ho IX — реактивное "летающее крыло". В форме полумесяца. Именно такой объект был подозрительно похож на артефакты, найденные спецслужбами после крушения в Розуэлле.

К концу войны 1945 года документация и детали Horten исчезли из Киля. Грузовые подводные лодки могли доставить разобранные аппараты на юг. Это объясняет, почему Бёрд в интервью чилийской газете Mercuiro говорил о вражеских самолетах, а не о зеленых человечках. Позже история обросла мифами, превратив немецкие турбины в антигравитационные двигатели инопланетян. Схожая тайна преследовала многие закрытые советские и американские проекты десятилетиями.

"Архивы показывают, что интерес к полярным зонам в середине XX века был предельно материален. Найти и эвакуировать артефакт технологий врага — задача максимум", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Никаких выныривающих из-под воды дисков в оригинальных отчетах Бёрда не было. Была жесткая атака с воздуха и понимание, что Полярные регионы — это потенциальный фронт новой войны. Спешно покидая шельф, эскадра оставила больше вопросов, чем зацепок. Истина осталась под километровым слоем льда, там же, где лежат секреты пандемий и забытых цивилизаций.

Ответы на популярные вопросы о миссии Бёрда

Почему экспедицию свернули так быстро?

Официально — из-за ухудшения погодных условий. Неофициально — из-за потери боевых единиц в результате столкновений с неустановленным противником.

Были ли на самом деле "летающие тарелки"?

Очевидцы описывали скоростные аппараты необычной формы (летающее крыло), которые позже в прессе получили название "тарелок" для создания сенсации.

Есть ли доказательства существования немецкой базы?

Прямых улик в открытом доступе нет, однако зафиксированные перемещения немецких субмарин в 1945–1947 годах в Южной Атлантике подтверждены косвенно.

