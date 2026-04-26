Дмитрий Лапшин

Секретное оружие Роскосмоса для захвата Марса: этот двигатель называют убийцей классических ракет

Девять месяцев в жестяной банке по пути к Красной планете — сомнительное удовольствие. Но представьте: вы долетаете до Марса за месяц. Это не фантастика, а сухой расчет. В России уже работают над плазменными двигателями, которые превращают космос из бесконечной пустоты в понятную дистанцию. Правда, есть нюанс: этот "космический болид" никогда не сможет самостоятельно выехать из земного гаража.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему эта история вообще обсуждается

Традиционные ракеты похожи на спринтеров: мощный рывок, литр пота — и силы кончились. Плазменный двигатель — это марафонец. Он не взрывает топливо, а разгоняет заряженные частицы электричеством. Это позволяет экономить рабочее тело и лететь долго. Современные системы уже вовсю маневрируют на спутниках, но их реальная цель — глубокий космос. Вместо того чтобы везти с собой горы химического топлива, корабль может взять больше научного оборудования или еды для экипажа.

Ключевые цифры: скорость против мощи

Давайте сравним. Химический двигатель выдает огромную тягу (миллионы ньютонов), необходимую для преодоления земной гравитации. Но его топливо заканчивается быстрее, чем вы успеете доесть обед. Плазменная установка работает иначе: скорость истечения частиц достигает 80-100 км/с. Это в десятки раз быстрее, чем у любой классической ракеты. Если такой двигатель будет работать непрерывно, он разгонит корабль до скоростей, позволяющих достичь Марса за 30-60 дней.

Характеристика Плазменный двигатель (ЭРД)
Скорость истечения частиц 80-100 км/с
Ресурс работы Более 50 000 часов
Время полёта до Марса 30-60 суток

Однако гравитация Земли диктует свои правила. Как и исследование климата требует времени и точности, так и выход на орбиту требует грубой силы. Плазменные установки — это маршевые двигатели. Они включаются там, где уже нет сопротивления атмосферы и веса.

Российские разработки: КМ-50М и ИД-750

Отечественные инженеры создают "железо", которое уже завтра может увести нас за пределы Луны. Например, двигатель КМ-50М работает на мощности 50 кВт и умеет "жевать" как дорогой ксенон, так и более доступный криптон. Еще мощнее — ИД-750. Эта установка на 80 кВт рассчитана на экстремально долгие миссии. Ее ресурс в 50 тысяч часов — это годы непрерывного движения. Это вам не уникальные виды рыб искать в озерах, здесь цена ошибки — потерянный межпланетный корабль.

"Ресурс в 50 тысяч часов позволяет планировать экспедиции не только к Марсу, но и к внешним границам системы. Мы уходим от концепции "одного прыжка" к постоянному присутствию в космосе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по промышленной экологии Никитин Олег.

Сокращение срока полета — это не просто экономия времени. Это спасение экипажа от жесткой космической радиации. Чем меньше времени люди проводят в межпланетном пространстве, тем выше шансы вернуться здоровыми. Это технологический прорыв, сравнимый по значимости с тем, как утилизация отходов меняет облик современной индустрии.

Главная преграда: вопрос энергии

Чтобы плазменный "движок" тянул, ему нужно электричество. Много электричества. Современные солнечные панели хороши у Земли, но вдали от Солнца их эффективность падает. Именно поэтому ученые смотрят в сторону компактных ядерных установок. Без мощного источника энергии даже самый эффективный двигатель останется набором красивых металлических деталей. Это как найти арктическую базу без генератора: инфраструктура есть, а толку ноль.

"Энергосистема корабля должна быть сбалансирована. Если мы хотим использовать ИД-750 на полную мощь, нам нужны реакторы на борту", — отметил в беседе с Pravda.Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о плазменных двигателях

Почему на них нельзя взлететь с Земли?

Тяга слишком мала. Она достаточна для разгона в вакууме, но не сможет поднять вес самого двигателя и корпуса корабля против силы тяжести.

Чем заправляют такие двигатели?

Рабочим телом обычно выступает инертный газ — ксенон или криптон. Они не взрываются, а ионизируются и выбрасываются электромагнитным полем.

Когда первый человек полетит на Марс за 30 дней?

Технология двигателей готова. Ждем появления компактных и мощных космических ядерных реакторов, которые обеспечат их питанием.

Экспертная проверка: инженер по охране окружающей среды Никитин Олег, диспетчер энергосистемы Максим Лебедев
Автор Дмитрий Лапшин
Лапшин Дмитрий Николаевич — физик-исследователь с 18-летним стажем. Объясняет физические явления простым языком, без упрощений и мифов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
