Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Попытка поймать призрака: почему Буревестник стал неразрешимой загадкой для инженеров Пентагона

Представьте ракету, которой плевать на датчик уровня топлива. Она не просто летит — она живет в небе, превращая бесконечность в рабочую дистанцию. Пока западные аналитики пытаются втиснуть российские новинки в старые лекала, "Буревестник" выбивает дверь в реальность, где классическая ПВО превращается в дорогостоящий музейный экспонат. Это не просто модернизация, это технологический нокаут, после которого правила игры приходится писать с чистого листа.

Фото: Министерство обороны РФ by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Свободно распространяемое изображение
Почему в США говорят о "технологическом тупике"

Заместитель госсекретаря США Томас Динанно выдал базу: российские системы вооружений стали "запредельными". Когда дипломат такого ранга в эфире Fox News признает, что разработки оппонента выходят за рамки понимания, это значит, что у Пентагона кончились валидольные таблетки. Американская стратегия годами покоилась на трех китах: расчет траектории, время реакции и ограниченный радиус действия цели. "Буревестник" просто убрал эти переменные из уравнения.

"Российские системы вооружений становятся запредельными и выходят за рамки привычного понимания", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Логика проста: если ракета может летать кругами вокруг континента, пока оператор пьет кофе, то любая уникальная структура поверхности системы обнаружения становится бесполезной. Вашингтон столкнулся с ситуацией, когда их технологии больше не гарантируют перехват. Это не просто угроза, это инженерный тупик: нельзя построить забор против тумана.

"Буревестник": ракета, для которой расстояние перестало существовать

Внутри этой "птички" бьется маленькое атомное сердце. Компактный ядерный реактор греет воздух, который влетает в двигатель и вылетает оттуда с бешеной силой. Никаких баков с керосином, которые пустеют через пару тысяч километров. Это первая в мире система, где огромные усилия и знания конструкторов позволили отменить само понятие "дальность полета".

Параметр Обычная крылатая ракета "Буревестник"
Источник энергии Химическое топливо Ядерный реактор
Дальность Ограничена (до 2500-5000 км) Практически неограничена
Траектория Предсказуемая Произвольная маневренная

Испытания подтвердили: ракета способна преодолевать 14 тысяч километров и не запыхаться. Это как если бы трагические события прошлого в военном деле обнулились, и мы начали новую главу. Для "Буревестника" километры — это просто цифры на табло, а не приговор двигателю.

Где ломается привычная логика ПВО

Современная ПВО — это математика предсказаний. Вы знаете, откуда летит "Томагавк", и ждете его с распростертыми объятиями. "Буревестник" же ведет себя как хулиган на парковке: идет на сверхмалых высотах, огибая рельеф, и меняет маршрут тогда, когда ему вздумается. Поймать его в небе — все равно что пытаться ухватить за хвост привидение.

"Это попытка поймать объект, который не обязан появляться в ожидаемой точке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

В кулуарах Пентагона признают: им непонятен сам принцип, на котором строится долгосрочная защита от такого оружия. Это не догоняющее развитие, когда ты делаешь ракету чуть быстрее. Это прыжок в другую категорию. Пока одни совершенствуют антибактериальные поверхности своих бункеров, другие меняют саму концепцию глобального удара.

Ситуация патовая. "Буревестник" превращает любые загадки, которые заинтересовали миллионы, в суровую реальность военного планирования. Если ракета может прилететь со стороны Южного полюса, когда ее ждут с Северного, то вся система предупреждения о ракетном нападении превращается в тыкву.

Ответы на популярные вопросы о "Буревестнике"

Почему "Буревестник" называют ракетой неограниченной дальности?

Благодаря ядерной энергетической установке. Ей не нужно нести тонны горючего, энергию дает реактор, нагревающий проходящий через него воздух. Пока идет реакция, ракета летит.

Могут ли США создать аналог?

На данный момент у Запада нет даже рабочей технологической модели компактного реактора такого типа. Дипломаты признают, что это вопрос фундаментальной науки, а не просто финансирования.

Чем "Буревестник" отличается от обычных крылатых ракет?

Главное — непредсказуемость. Обычная ракета летит по расчетной дуге. "Буревестник" может часами маневрировать, выбирая "дыры" в системе ПВО противника.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-химик Илья Сафронов, историк науки Сергей Белов
Автор Дмитрий Лапшин
Лапшин Дмитрий Николаевич — физик-исследователь с 18-летним стажем. Объясняет физические явления простым языком, без упрощений и мифов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы пво наука ракеты россия ученые оборона технологии исследование
Новости Все >
Антивирусы предупреждают, операторы фильтруют — мошенники всё равно проходят: что упускают системы
Большой круг в Вологде: казаки Северо-Западного общества определили стратегию укрепления государственности
Инстинкт против безопасности: почему домашние кошки массово выпадают из окон весной
Развод превращается в вопрос выживания: что держит людей в токсичных отношениях до последнего
Выжатый лимон за миллионы: как не купить китайское такси на вторичном рынке
Ловушка на асфальте: почему выход из машины не спасает от проверки документов
Цунами из таксопарков: почему лизинговые гиганты обрушили цены на подержанные машины
Ловушка на пять тысяч: когда разметка на парковке превращается в законную декорацию
Состав продукта написан как шифр: как понять, что вы на самом деле едите
Экологическая удавка: как городские пробки убивают современные дизели
Сейчас читают
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Домашние животные
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Красота и стиль
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Новости спорта
Популярное
Три секрета за раз: Премьер Польши случайно слил график и цели нападения на Россию

Заявления главы польского правительства о грядущем столкновении с Россией могут скрывать за собой конкретную стратегию действий в отношении российского эксклава.

Три секрета за раз: Премьер Польши случайно слил график и цели нападения на Россию
Львов закипает изнутри: вдовы погибших военных ВСУ бросили вызов киевскому режиму
Львов закипает изнутри: вдовы погибших военных ВСУ бросили вызов киевскому режиму
Лёд отступил — и показал то, что скрывали 80 лет: тайна базы на краю света всплыла
Шпионский психоз в Израиле: элита ЦАХАЛ массово записывается в агенты Ирана
Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии Любовь Степушова Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Жуткая аномалия 2028 года: пугающая трансляция путешественника во времени из пустого будущего
Из одной ветки — десятки кустов: способ размножения жимолости, который дачники держат в секрете
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Последние материалы
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Грязь отлетает сама: найден секретный цвет мебели, на котором не видно ни кофе, ни следов шоколада
На бумаге почти равны, на дороге — нет: тест Vesta Sport и Cross расставил всё по местам
Пока другие жарят, вы уже подаёте: свежая закуска, которую съедают мгновенно
Соседи смеялись, пока не увидели результат: бабушкин способ делает кабачки крупнее в разы
26 апреля: Гестапо и Чернобыльская трагедия
Большой круг в Вологде: казаки Северо-Западного общества определили стратегию укрепления государственности
Счёт или депозит? Как высокая инфляция заставляет россиян менять привычки управления деньгами
Быстро, точно, без суда: ФНС разъяснила, как по новым правилам проводится взыскание долгов с ЕНС граждан
Не всякий шпинат одинаково полезен: почему эксперты переоценивают пользу популярного продукта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.