Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Синицын

Смерть за считанные дни: в заброшенном ипподроме нашли сотни жертв первой пандемии в истории

Наука

Древний ипподром в Джераше превратился в братскую могилу всего за несколько суток. Ученые из Университета Южной Флориды вскрыли пласты земли возрастом 1500 лет и обнаружили сотни тел, сваленных на керамические обломки. Это не просто кладбище — это моментальный снимок Юстиниановой чумы, первой задокументированной пандемии в Средиземноморье. Вирус не выбирал жертв, он просто стирал города с карты, превращая оживленные рынки в зоны отчуждения.

Археологические раскопки
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Археологические раскопки

Механика массовой гибели: сотни тел за несколько дней

Исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science, доказывает: смерть в Джераше была индустриально масштабной. В отличие от обычных некрополей, которые заполняются десятилетиями, эта яма наполнилась почти мгновенно. Археологические находки и генетические маркеры бактерии Yersinia pestis подтверждают, что перед нами — первая верифицированная точка удара великой пандемии в Иордании.

"Это бред считать, что города вымирали медленно. На археологическом участке в Джераше генетический сигнал превращается в человеческую историю о том, кто умер и как город пережил кризис", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Городская среда того времени напоминала сложный механизм, где стабильность земной коры и социальных устоев внезапно нарушилась невидимым врагом. Плотная застройка и активные перемещения грузов сыграли на руку патогену. Люди гибли целыми семьями, и у выживших не оставалось времени на соблюдение ритуалов.

Признак Массовое захоронение в Джераше
Скорость заполнения Несколько дней
Тип населения Смешанное (городское и мобильное)
Основной патоген Yersinia pestis (чума)

Миграция и скрытые связи: как болезнь объединила кочевников

Загадка Джераша заключалась в том, почему в одной яме оказались люди, которые в обычной жизни никогда бы не встретились. Генетика показала: жертвы принадлежали к разным, часто кочевым группам. Пандемия сработала как магнит — в момент катастрофы разрозненные сообщества стянулись к городским центрам в поисках спасения или ресурсов, но нашли там только конец истории.

"Мы видим, как болезни пересекаются с повседневной жизнью и передвижением. Миграция, как правило, происходила медленно, но во время кризиса люди собирались в одном месте, что делало скрытые связи видимыми", — отметил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Эти связи напоминают загадочные огни в небе Норвегии: их сложно зафиксировать в нормальном состоянии, но в моменты аномалий они проявляются со всей очевидностью. Мобильное население было интегрировано в городскую экономику гораздо глубже, чем считалось ранее. Чума лишь проявила эту невидимую социальную сеть.

Социальный крах: почему пандемия сильнее биологии

Рэй Х. Й. Цзян из Университета Южной Флориды утверждает: пандемия — это не биологический инцидент, а социальный взрыв. Болезнь выявляет уязвимости общества, точно так же как уникальные гнезда титанозавров рассказывают о стратегиях выживания древних гигантов. В Джераше мы видим финал этой стратегии.

"Пандемии — это социальные явления. Поскольку они выявляют, кто уязвим и почему, эти закономерности определяют то, как болезни влияют на общество сегодня", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

В мире, где криптография проиграла битву цифровому контролю, анонимность исчезает, но в Древней Иордании именно отсутствие данных о перемещении людей создавало ложное ощущение безопасности. Уроки Джераша показывают: любая интеграция несет в себе риск каскадного обрушения всей системы при появлении патогена.

Ответы на популярные вопросы о древней чуме

Почему захоронение в Джераше считается уникальным?

Это первое место, где археологические доказательства массовой смертности совпали с генетическим подтверждением возбудителя чумы в рамках одного краткосрочного события.

Как чума Юстиниана изменила общество?

Она разрушила традиционные социальные связи, заставила разрозненные группы населения концентрироваться в городах и в итоге привела к экономическому упадку Византийской империи.

Кто входил в число жертв в этом массовом захоронении?

Исследование показало, что там похоронены представители мобильного населения, которые были частью широкого городского сообщества, хотя обычно жили рассредоточенно.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, историк науки Сергей Белов, геолог Алексей Трофимов
Автор Павел Синицын
Синицын Павел Юрьевич — археолог с 22-летним стажем. Специалист по полевым исследованиям, культурным слоям и интерпретации находок.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые история пандемия археология исследование
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.