Жуткая аномалия 2028 года: пугающая трансляция путешественника во времени из пустого будущего

Блогер Хавьер, вещающий под ником @unicosobreviviente ("Единственный выживший"), взорвал соцсети кадрами из "будущего". Мужчина утверждает, что проснулся в 2028 году в полном одиночестве. Испания парализована, улицы Валенсии и Мадрида пусты, а человечество бесследно исчезло. Это не сценарий голливудского блокбастера, а контент, за которым следят 6,6 миллиона подписчиков.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подземный переход

Мир без свидетелей: хроники одиночества

Хавьер уже 340 дней якобы бродит по безлюдной планете. В его архиве — жуткими кадрами пляжи, музеи и торговые центры, где нет ни души. Подобно тому как последний герой СССР вернулся в страну, которой больше нет, Хавьер позиционирует себя как человека, потерявшего привычную реальность. На видео он заходит в музеи, которые "всегда полны людей", но находит там лишь тишину и идеально сохранившиеся экспонаты.

"Это отличный пример того, как визуальные эффекты и монтаж могут создавать иллюзию реальности. В физике мы привыкли доверять только воспроизводимым экспериментам, а не видео из TikTok", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Герой постапокалипсиса посетил Барселону, Севилью и даже Лондон. На кадрах с дронов он стоит один на бесконечном побережье. При этом дома и автомобили выглядят новыми, словно люди испарились мгновение назад. Тема исчезнувших цивилизаций всегда будоражила умы, как и тайны истории XVIII века, скрывающие мрачные факты о человеческой жестокости.

Парадоксы 2028 года: Wi-Fi после апокалипсиса

Самый острый вопрос от скептиков: откуда в пустом мире свет и интернет? Хавьер продолжает публиковать видео и отвечать на комментарии. Блогер утверждает, что "не уверен", как это работает, но предполагает наличие связи между 2021 и 2027 годами.

"Поддерживать работу энергосистемы без людей невозможно. Даже автоматика требует контроля, иначе авария наступит в течение считанных часов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Маркеры реальности Версия Хавьера (2028) Население 0 человек Инфраструктура Полностью исправна (свет, вода, сеть) Состояние городов Чистые улицы, отсутствие пыли

Блогер умоляет подписчиков о помощи.

"Я все пытаюсь найти человеческую жизнь. Я начинаю терять надежду", — пишет он.

Его контент напоминает архив катастроф, где под слоем тишины скрыты целые города. Однако критики замечают: на некоторых кадрах видны тени других людей или следы недавней уборки площадок.

Скепсис против "доказательств"

Хавьер застрял в петле времени, но его "заброшенный город" подозрительно напоминает локации в часы карантина или раннего утра. Использование дронов и секретных проходов добавляет видео кинематографичности. Но наука сурова: без обслуживания системы жизнеобеспечения деградируют. Это не мешает миллионам людей гадать, не является ли он участником социального эксперимента или масштабного промо-тура.

"Цифровая среда позволяет фальсифицировать любые данные. Если нет физических доказательств, которые можно проверить, это остается лишь художественным вымыслом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

В мире, где "путешественники" приходят один за другим, Хавьер остается самым популярным. Он не просто говорит о будущем, он его "показывает". И пока одни ищут на его видео отражения съемочной группы, другие продолжают ставить лайки последнему человеку на Земле.

Ответы на популярные вопросы о Хавьере

Почему на видео совсем нет людей?

Скептики полагают, что Хавьер снимает видео в периоды локдаунов, рано утром или использует специальную обработку видео, удаляющую движущиеся объекты.

Как он находит еду, если магазины закрыты?

В видео он показывает, что берет товары в пустых супермаркетах, которые выглядят так, будто их только что наполнили мерчандайзеры.

Читайте также