Сергей Белов

Срочная эвакуация артефакта: зачем шеститонный лик великого царя спрятали в спецхранилище

Рамзес II не просто правил Египтом 66 лет — он буквально застроил его собой. Пока современные чиновники расширяют перечень ключевых интернет-ресурсов, великий фараон создавал физическую сеть влияния через колоссальные изваяния. В восточной части дельты Нила археологи откопали очередное доказательство его гигантомании: семифутовую гранитную "голову" весом в шесть тонн.

Голова статуи
Голова статуи

Гигант из древнего Имета: находка в Тель-Фараун

На месте древнего города Имет, который сегодня выглядит как пыльный холм Тель-Фараун, обнаружили верхнюю половину статуи Рамзеса Великого. Высота фрагмента — 2,2 метра. Это больше, чем рост среднего баскетболиста. Если сравнивать сложность сохранения таких артефактов с тем, как тяжело далась катастрофа на ЧАЭС для истории техники, то камню повезло больше — он пережил 3000 лет без критического распада.

"Находка такого масштаба — это всегда вызов для логистики. Пять-шесть тонн гранита требуют не просто крана, а ювелирной точности, чтобы не раскрошить детализацию, которой три тысячи лет", — отметил в беседе с Pravda.Ru археолог Синицын Павел.

Министерство туризма и древностей Египта уже отправило "царя" на склад. Там его почистят и подготовят к выставке. Статуя сохранилась неидеально, но черты лица и символика власти читаются безошибочно. Это Рамзес, и он снова требует внимания.

Логистика фараона: как тащили шедевр за 24 километра

Эксперты уверены: статую ваяли не в Имете. Её изготовили в Пи-Рамзесе — столице, которую фараон построил специально под свои амбиции. Это как если бы современные строители использовали инновационные стройматериалы для возведения города в чистом поле. От столицы до места установки изваяние тащили 24 километра. Без грузовиков и гидравлики, только на мускульной силе и санях по мокрому песку.

Параметр Характеристики артефакта
Материал и вес Гранит, около 5-6 тонн (только верхняя часть)
Возраст Более 3000 лет (правление 1303-1213 гг. до н. э.)
Место переноса 24 км от Пи-Рамзеса до Имета

Рамзес II прожил феноменальные 90 лет. К моменту его смерти в 1213 году до н. э. у него было более сотни детей. Такая плодовитость сопоставима разве что с тем, насколько плотны границы галактики в плане концентрации звезд. Он пересидел на троне почти всех своих потенциальных наследников.

"Перемещение таких тяжестей на десятки километров в древности требовало безупречного знания грунтов. Ошибка могла привести к тому, что многотонная глыба просто ушла бы в ил дельты Нила", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Загадка триады: Рамзес и его божественные спутники

Археологи подозревают, что найденный фрагмент — лишь часть "триады". В египетском искусстве это композиция, где фараон стоит в обнимку с двумя богами. Один дает власть, другой — защиту. Это была политическая реклама высшего уровня. Рамзес не просто правил, он демонстрировал селфи с богами, высеченное в вечном камне.

"Каждая такая находка — это не просто искусство, это маркер территории. Подобные изваяния ставились там, где нужно было подчеркнуть мощь государства и незыблемость границ", — рассказал в беседе с Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Рамзес Великий оставил после себя столько памятников, что их находят до сих пор. Его жизнь была благосклонна к нему: пока другие гибли в войнах, он строил храмы и золотодобывающие шахты, превращая Египет в сверхдержаву античного мира.

Ответы на популярные вопросы о Рамзесе Великом

Правда ли, что Рамзес II — это тот самый фараон из Библии?

Это распространенное заблуждение. Исторические данные не подтверждают, что именно Рамзес II участвовал в событиях Исхода. Он был великим воином и строителем, но библейские сюжеты связывают с другими именами или периодами.

Почему статую нашли только сейчас?

Дельта Нила — место с очень активной геологией и заиливанием. Многие памятники буквально "утонули" в слоях почвы за тысячи лет. Археологические раскопки в Тель-Фараун продолжаются, и верхняя часть статуи — лишь верхушка айсберга.

Где можно будет увидеть эту находку?

После детального анализа специалистами и проведения реставрационных работ фрагмент, скорее всего, займет место в одном из национальных музеев Египта. Возможно, его воссоединят с нижней частью, если ту удастся найти при дальнейших раскопках.

Читайте также

Экспертная проверка: археолог Синицын Павел , геолог Алексей Трофимов, историк Игорь Власов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Новости Все >
Технический прорыв Тольятти: как обновляют агрегаты в Granta и легендарной Niva
Живые реликты ледникового периода: в горных озерах Камчатки обнаружены уникальные виды
Полчаса дождя — и улицы становятся реками: почему сильные осадки могут парализовать Москву
Чемпионская вспышка быков: как Краснодар вырвал первую строчку при дефиците кадров
Школьники раскрыли секрет мотивации: главный стимул оказался совсем рядом
Смартфон защищает от мошенников, но не думает: чего не хватает даже умным настройкам
Экологический прорыв в индустрии: как российские ученые меняют подход к утилизации шлака и стоков
Символический отрыв: почему мужские пенсии в России остаются выше женских
Маленькая смерть — лишь красивая метафора: главный страх после развода куда прозаичнее и опаснее
Еда больше не молчит: состав продукта раскрывает правду, которую не скажет ни одна реклама
Сейчас читают
Вторая жизнь ретро: 5 забытых фасонов платьев, которые снова станут хитами летом 2026
Красота и стиль
Вторая жизнь ретро: 5 забытых фасонов платьев, которые снова станут хитами летом 2026
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Популярное
Завтрак миллионера из копеечных продуктов: рецепт для тех, кто слишком ленив для долгой готовки

Узнайте, как быстро и просто приготовить идеальную намазку из тунца с легкими шагами, которая станет вкусным дополнением к столу.

Завтрак миллионера из копеечных продуктов: рецепт для тех, кто слишком ленив для долгой готовки
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Европа дорого заплатит за газ. Это неизбежно
Вторая жизнь ретро: 5 забытых фасонов платьев, которые снова станут хитами летом 2026
Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии Любовь Степушова Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии
Сад под угрозой из-за одной посадки: это дерево портит воздух и угнетает соседей
Три секрета за раз: Премьер Польши случайно слил график и цели нападения на Россию
Три секрета за раз: Премьер Польши случайно слил график и цели нападения на Россию
Последние материалы
Тихая смерть во сне: как популярный способ борьбы с бессонницей отключает дыхательный центр
Смертельная угроза плоду: почему врачи запрещают живые вакцины до самых родов
Деньги или признание: опытные управленцы нашли новый способ борьбы с текучестью кадров
Экономия времени на даче: переходим с каторги огородника на режим отдыха
Смертельный застой: как простая разминка и вода спасают жизнь в салоне самолета
Капсула времени в Южном океане: эти Двенадцать Апостолов таят пугающую правду о будущем климата
Трамп не признал свою ошибку: США всё равно придется дорого за неё заплатить
От правильной заточки до томления: тонкости приготовления эталонной закуски
Живые реликты ледникового периода: в горных озерах Камчатки обнаружены уникальные виды
Полчаса дождя — и улицы становятся реками: почему сильные осадки могут парализовать Москву
