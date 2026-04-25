Срочная эвакуация артефакта: зачем шеститонный лик великого царя спрятали в спецхранилище

Рамзес II не просто правил Египтом 66 лет — он буквально застроил его собой. Пока современные чиновники расширяют перечень ключевых интернет-ресурсов, великий фараон создавал физическую сеть влияния через колоссальные изваяния. В восточной части дельты Нила археологи откопали очередное доказательство его гигантомании: семифутовую гранитную "голову" весом в шесть тонн.

Голова статуи

На месте древнего города Имет, который сегодня выглядит как пыльный холм Тель-Фараун, обнаружили верхнюю половину статуи Рамзеса Великого. Высота фрагмента — 2,2 метра. Это больше, чем рост среднего баскетболиста. Если сравнивать сложность сохранения таких артефактов с тем, как тяжело далась катастрофа на ЧАЭС для истории техники, то камню повезло больше — он пережил 3000 лет без критического распада.

"Находка такого масштаба — это всегда вызов для логистики. Пять-шесть тонн гранита требуют не просто крана, а ювелирной точности, чтобы не раскрошить детализацию, которой три тысячи лет", — отметил в беседе с Pravda.Ru археолог Синицын Павел.

Министерство туризма и древностей Египта уже отправило "царя" на склад. Там его почистят и подготовят к выставке. Статуя сохранилась неидеально, но черты лица и символика власти читаются безошибочно. Это Рамзес, и он снова требует внимания.

Логистика фараона: как тащили шедевр за 24 километра

Эксперты уверены: статую ваяли не в Имете. Её изготовили в Пи-Рамзесе — столице, которую фараон построил специально под свои амбиции. Это как если бы современные строители использовали инновационные стройматериалы для возведения города в чистом поле. От столицы до места установки изваяние тащили 24 километра. Без грузовиков и гидравлики, только на мускульной силе и санях по мокрому песку.

Параметр Характеристики артефакта Материал и вес Гранит, около 5-6 тонн (только верхняя часть) Возраст Более 3000 лет (правление 1303-1213 гг. до н. э.) Место переноса 24 км от Пи-Рамзеса до Имета

Рамзес II прожил феноменальные 90 лет. К моменту его смерти в 1213 году до н. э. у него было более сотни детей. Такая плодовитость сопоставима разве что с тем, насколько плотны границы галактики в плане концентрации звезд. Он пересидел на троне почти всех своих потенциальных наследников.

"Перемещение таких тяжестей на десятки километров в древности требовало безупречного знания грунтов. Ошибка могла привести к тому, что многотонная глыба просто ушла бы в ил дельты Нила", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Загадка триады: Рамзес и его божественные спутники

Археологи подозревают, что найденный фрагмент — лишь часть "триады". В египетском искусстве это композиция, где фараон стоит в обнимку с двумя богами. Один дает власть, другой — защиту. Это была политическая реклама высшего уровня. Рамзес не просто правил, он демонстрировал селфи с богами, высеченное в вечном камне.

"Каждая такая находка — это не просто искусство, это маркер территории. Подобные изваяния ставились там, где нужно было подчеркнуть мощь государства и незыблемость границ", — рассказал в беседе с Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Рамзес Великий оставил после себя столько памятников, что их находят до сих пор. Его жизнь была благосклонна к нему: пока другие гибли в войнах, он строил храмы и золотодобывающие шахты, превращая Египет в сверхдержаву античного мира.

Ответы на популярные вопросы о Рамзесе Великом

Правда ли, что Рамзес II — это тот самый фараон из Библии?

Это распространенное заблуждение. Исторические данные не подтверждают, что именно Рамзес II участвовал в событиях Исхода. Он был великим воином и строителем, но библейские сюжеты связывают с другими именами или периодами.

Почему статую нашли только сейчас?

Дельта Нила — место с очень активной геологией и заиливанием. Многие памятники буквально "утонули" в слоях почвы за тысячи лет. Археологические раскопки в Тель-Фараун продолжаются, и верхняя часть статуи — лишь верхушка айсберга.

Где можно будет увидеть эту находку?

После детального анализа специалистами и проведения реставрационных работ фрагмент, скорее всего, займет место в одном из национальных музеев Египта. Возможно, его воссоединят с нижней частью, если ту удастся найти при дальнейших раскопках.

