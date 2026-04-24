Илья Гаврилов

Мусор или стройматериал будущего? Как кофейный жмых меняет подход к теплоизоляции

Миллиарды чашек кофе ежедневно превращаются в горы влажного жмыха, который обычно отправляется на свалку или в печь. Южнокорейские исследователи нашли способ превратить этот кофейный балласт в высокотехнологичный утеплитель, способный конкурировать с нефтехимическими продуктами.

Кофейная гуща

Отходы как инженерный ресурс

Ежедневно планета генерирует 2,25 миллиарда кофейных "отпечатков". Большая часть этого сырья гниет на свалках, выделяя метан, или сгорает, нагружая атмосферу лишним углеродом. Команда из Национального университета Чонбука (JBNU) решила переломить этот сценарий. Инженеры перевели кофейный жмых в состояние биоугля, создав прочный каркас для будущей изоляции.

"Превращение бросового материала в инженерный объект — задача нетривиальная. Мы используем термическую деструкцию, чтобы высвободить углеродный потенциал кофе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Процесс превращения прост. Сначала жмых сушат при 80 градусах. Затем следуют высокие температуры для получения биоугля. Финальный штрих — связка из этанола, воды, пропиленгликоля и этилцеллюлозы. Полученный композит напоминает по структуре природную губку.

"Использование органики в строительных смесях — это вопрос стабилизации. Мы должны быть уверены, что структура не рассыплется от влаги и перепадов давления", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Физика теплового барьера

Ключ к успеху — пористость. Внутри материала скрыты микроскопические воздушные карманы, которые эффективно тормозят передачу тепловой энергии. Уровень теплопроводности кофейного композита составил 0,04 ватт на метр на Кельвин, обойдя порог в 0,07 Вт/(м·К), отделяющий обычные материалы от профессиональных изоляторов.

Характеристика Кофейный материал
Теплопроводность 0,04 Вт/(м·К)
Биоразлагаемость 10% за три недели

Эксперимент с солнечными панелями доказал эффективность решения. Под слоем кофе температура в тестовой камере оставалась стабильно низкой, блокируя избыточный нагрев. Это напоминает по своей парадоксальности то, как устроены природные тепловые барьеры под поверхностью Земли.

Экологический манифест

В чем главная победа? Полистирол, который сейчас является стандартом индустрии — продукт химии ископаемого топлива. Он вечен, ядовит при производстве и почти не разлагается. Кофейная изоляция теряет 10% веса за три недели пребывания в почве. Это шаг к экономике замкнутого цикла, где любой ресурсный архив планеты может стать сырьем.

"Экологическая безопасность предполагает отказ от синтетики там, где органика справляется лучше. Это вопрос контроля выбросов и качества жизненного цикла продукта", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Олег Никитин.

Ответы на популярные вопросы о переработке отходов

Почему биоуголь лучше обычного жмыха?

Биоуголь стабилен. Он не гниет, не привлекает насекомых и обладает высокой пористостью, необходимой для изоляции.

Будет ли дом пахнуть кофе?

Нет, термическая обработка при создании биоугля полностью нейтрализует органические соединения, ответственные за запах.

Насколько прочен такой материал?

Композит проходит стадию прессовки с природным полимером, что делает его достаточно плотным для использования в кровельных системах.

Это дороже обычного полистирола?

Сейчас технология находится на стадии лабораторного прототипа, но использование отходов как бесплатного сырья в теории снижает затраты.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, инженер по охране окружающей среды Олег Никитин
Автор Илья Гаврилов
Гаврилов Илья Сергеевич — специалист по обращению с отходами, вопросам ТКО, полигонов и тарифного регулирования, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
