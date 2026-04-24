40 000 световых лет от края до края: ученые нашли границы галактики, где гаснут новые звезды

Фантасты десятилетиями отправляли героев на "край галактики", не задумываясь, существует ли он в реальности. Астрономы наконец решили с этим разобраться, отбросив мифы космической саги о четких границах. Млечный Путь больше похож на размытое облако, чем на остров в океане пустоты.

Фото: livescience.com by ICRAR, команда С. Мантованини/GLEAM-X is licensed under Free More Info
Радиосъемка Млечного Пути

Где заканчивается Млечный Путь

Определять границы по самой дальней звезде — проигрышная стратегия. Такие объекты постоянно меняют диспозицию. Команда Карла Фитени из Университета Инсурбии предложила иной подход: искать точку, где прекращается "производство" новых светил. В центре галактики газ сжат, там звезды пекутся как горячие пирожки. Чем дальше от ядра, тем реже этот процесс.

"Это абсолютно логичный физический подход. Мы перестаем смотреть на "фотографию" и начинаем изучать жизненный цикл системы. Анализ палеонтологии космоса позволяет отсечь случайные звезды-странники от тех, что реально принадлежат диску", — объяснил в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.

Звезды не стоят неподвижно. Потоки энергии и гравитационные встряски разбрасывают их далеко от места рождения. Старые светила жмутся к центру, а молодые — мигрируют на периферию. Это создает U-образную карту возраста, которую удалось составить благодаря миссии Gaia.

Метод определения Результат (св. лет)
Верхняя граница оценки 39 600
Нижняя граница оценки 36 800

Специалисты сфокусировались на стабильных круговых орбитах. Именно так отсеяли технический шум и поглощенные галактические фрагменты. Полученные цифры — 36 800 и 39 600 световых лет — стали самым точным на текущий момент определением радиуса диска.

"Любая цифровая модель имеет погрешность. Учет орбитальной механики звезд — верный путь к чистоте эксперимента", — отметил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Картография звездного возраста

Почему звездообразование глохнет, хотя газ вокруг еще есть? Видимо, гравитация диска искажается или "запирается" на пороге 40 000 световых лет. Это своеобразный инфраструктурный предел космического масштаба. За этим рубежом находятся звезды, но результат исследования — именно край "печи", а не край "галактики".

"Мы склонны наводить порядок там, где хаос правит бал. Диск — это не бетонная стена, а градиент плотности", — сказала в беседе с Pravda.Ru учитель химии Марина Ефимова.

Ответы на популярные вопросы о границах галактики

Значит ли это, что за 40 000 световых лет пустота?

Нет, там есть звезды, но они мигрировали туда из внутренних областей, родившись в других условиях.

Почему нельзя просто измерить диаметр телескопом?

Звезды сильно разрежены, а пыль и газ закрывают обзор. Возраст — более надежный индикатор, чем яркость.

Как миссия Gaia помогла ученым?

Gaia дала невероятно точные координаты и векторы движения сотен миллионов объектов.

Станет ли это окончательной цифрой в учебниках?

Это лучшая научная оценка на сегодня, но уточнения неизбежны по мере роста объема данных.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артём Климов, учитель химии Марина Ефимова
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы космос астрономия
