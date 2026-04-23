Власти по всему миру превратились в одержимых прорабов. Они перекраивают цифровые джунгли в клетки с пропускным режимом. Причины? Четыре базовых страха.
Монополия на нарратив. Кто управляет алгоритмами, тот управляет массами. Анонимность мешает точечной обработке сознания. Кибербезопасность. Фишинг и дипфейки вышли на промышленные масштабы. Проще всех загнать в "безопасный периметр", чем ловить преступников в открытом море. Защита детей — железобетонный таран. Под этим флагом проходят самые жесткие законы. Протестовать публично — политическое самоубийство. Финансовый протекционизм. Данные — новая нефть. Цифровые границы заставляют корпорации локализовать серверы и платить налоги внутри страны.
Государства используют уникальные, но одинаково эффективные методы укрощения сети. Посмотрите, как разные страны строят свои заборы.
|Страна / Регион
|Законодательный акт
|Механика действия
|Великобритания
|Online Safety Act 2023
|Вышибала на входе. Доступ к контенту 18+ и соцсетям закрывается без "сильной верификации" (Open Banking, сканирование лица). Сеть — клуб по пропускам.
|Индия
|Telecommunications Act 2023
|Бескомпромиссный логист. Любая связь требует биометрии. Покупка SIM спаяна с отпечатками и сетчаткой. Нет биометрии — нет доступа.
|США (Юта, Техас)
|Utah Social Media Regulation Act 2023, Texas HB 18
|Хладнокровный ювелир. Точечная сегрегация. Платформы сканируют госID для допуска подростков в соцсети. Цифровой комендантский час.
|Россия
|Закон о ЕБС, Реестр персональных страниц пользователей соцсетей
|Мастер маникюра. Анонимность спиливается миллиметр за миллиметром. Право на мнение требует деанона. Доступ к сервисам — через биометрический ключ.
|ЕС
|eIDAS 2.0, Digital Services Act
|Улыбчивый доставщик пиццы. Контроль приносят на дом в коробке "Европейское удобство". Единый ID — безальтернативный ключ ко всему.
|Китай
|Положение о дипфейках 2022, Закон о персональных данных 2020
|Опытный хирург. Стерилизация среды. Синтетический контент привязан к личности. Антифрод-приложения мониторят устройства изнутри под видом защиты.
|Австралия
|Online Safety Act 2021
|Спасатель на вышке. Превентивная фильтрация. Комиссар может требовать удаления контента за 24 часа по всему миру. Стерильная песочница.
|Бразилия
|Marco Civil da Internet (дополнения 2024)
|Суровый арбитр. Управление через страх потери рынка. Отказ от модерации ведет к моментальному аппаратному отключению на уровне провайдеров.
|Южная Корея
|Telecommunications Business Act (с изм. 2023)
|Диспетчер аэропорта. Зачистка рынка от чужих бортов. Система "реальных имен" через паспорт. Выдавливание иностранных гигантов "налогами на трафик".
Британцы требуют сканировать лицо для порно. Индийцы привязывают SIM к сетчатке глаза. Американцы загоняют подростков в цифровой карантин. Россияне стирают анонимность под предлогом защиты инфраструктуры. Европейцы упаковывают тотальный контроль в удобный "кошелек". Китайцы препарируют каждый пиксель синтетического контента. Австралийцы стерилизуют интернет за сутки. Бразильцы отключают платформы за неповиновение. Корейцы выдавливают чужих налогами.
"Государства действуют синхронно. Различия только в упаковке. Суть одна — цифровой паспортный контроль становится нормой", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Все эти меры продаются под одним и тем же соусом: безопасность детей, борьба с терроризмом, защита от дипфейков. Но за каждым флагом стоит одно и то же — монополия на нарратив и контроль над потоками данных.
Внутренний контроль — полдела. Цифровые колонии обрастают внешними стенами. Интернет распадается на изолированные кластеры. Это называется Сплинтернет.
Попробуйте собрать RSS-ленты эстонских госучреждений с российского IP. Столкнетесь с аппаратными сбросами пакетов. Государства превратились в осажденные крепости. Блокировки диктуются не только цензурой, но и:
Радикальной кибербезопасностью. Серверы настраивают фильтры Cloudflare на отсечение целых географических зон. Под нож идут и хакерские ботнеты, и обычные парсеры новостей.
Санкционным комплаенсом. Магистральные провайдеры и европейские дата-центры аппаратно рубят трафик, чтобы избежать юридических рисков.
"Самое драматичное — человеческое измерение. Родственники, живущие по разные стороны пограничной реки, физически видят окна друг друга, но в цифре разнесены по разным планетам", — рассказал Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Инфраструктурные барьеры разрезают живую социальную ткань. Уничтожается сама возможность мягкой силы и конструктивного диалога на уровне обывателей.
Государства — не единственные бенефициары новых границ. IT-гиганты (Google, Meta (запрещена в России), Apple) возводят собственные заборы. Их поведение диктуется тремя факторами.
Страх вторичных санкций. Корпорация действует как элитный портной, обслуживающий только беспроблемных клиентов. Дешевле отключить страну с 2% мирового ВВП, чем получить штраф от Минфина США.
Идеологический диктат. Пользовательские соглашения заменяют конституцию. Алгоритмическая пессимизация работает как инструмент цифровой высылки диссидентов, не вписывающихся в корпоративный моральный компас.
Локализация рисков. Часто платформы просто отключают регион (геоблокировка), если адаптация продукта под местный закон (например, европейский GDPR) обходится слишком дорого для внутренней архитектуры баз данных.
На карте остаются белые пятна. Исключения делятся на две полярные группы.
"Идейные гавани" (Эстония, Швейцария, Исландия)
Они не строят колоний внутри себя. Эстония с децентрализованной системой X-Road выступает как дирижер, а не надзиратель. Гражданин — абсолютный владелец своих данных. Контролирует, кто и зачем делает к ним запросы.
Швейцария и Исландия капитализируют независимость. Играют роль информационных сейфов, куда перетекают капиталы и серверы тех, кто бежит от цензуры крупных стран.
"Эстонская модель — редкость. Там гражданин контролирует государство, а не наоборот. Но это исключение, а не правило", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
"Дикие земли" (страны Африки, часть Латинской Америки)
Здесь пользователь остается свободным кочевником исключительно из-за бедности метрополии. Внедрение DPI-систем, биометрии и тотального трекинга требует гигантских вычислительных мощностей и дата-центров.
Там, где интернет работает через соседские Wi-Fi роутеры и серые SIM-карты, государству просто не хватает длины рук и бюджетов, чтобы дотянуться до клавиатуры гражданина.
Самое горькое — понимание того, что у государств были изящные технические решения. Они их проигнорировали в пользу тотального контроля.
Криптография вместо деанона. Технологии доказательства с нулевым разглашением (Zero-Knowledge Proofs) позволяют подтвердить платформе возраст ("Мне больше 18"), не передавая скан паспорта. Но это лишает власти доступа к базам данных.
Регулирование алгоритмов, а не людей. Вместо контроля пользователей можно было законодательно запретить платформам использовать агрессивные паттерны вовлечения, разрушающие психику. Но это бы ударило по рекламным доходам корпораций.
Инвестиции в человека. Подобно куратору музея, государство могло сделать ставку на цифровую гигиену - обучить население фактчекингу и основам кибербезопасности. Но выстроить глухой забор оказалось быстрее и политически выгоднее.
Мы наблюдаем беспрецедентный исторический транзит. Свободный интернет, задуманный как глобальная библиотека и инструмент объединения, методично, узел за узлом, перепрошивается в многоуровневую систему блокпостов. Человек становится лишь строкой в логах авторизации. Его цифровые права заканчиваются там, где начинаются интересы государства или корпоративного комплаенса.
Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".