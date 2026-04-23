Сергей Белов

Танцы демонов в небе Норвегии: за что уфологи прозвали эту долину порталом в другое измерение

В самом сердце центральной Норвегии, среди суровых гор и глухих лесов, 12 километров тишины и покоя долины Хессдален превратились в арену для физического шоу. С 1930-х годов здесь наблюдают свечение, которое ведет себя как разумная субстанция. Огни парят, меняют цвета — от кипенно-белого до тревожно-красного — и могут застывать в воздухе на целый час. Это не робкие призраки, а высокоэнергетические фазовые сингулярности природного происхождения.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Светящиеся шары

Небесный театр: ритмы активности

Настоящий взрыв аномалий случился в начале 80-х. Небо жило своей жизнью: вспышки фиксировали до 20 раз в неделю. К 2010 году интенсивность упала, но танцующие "светлячки" величиной с автомобиль до сих пор посещают горы 10-20 раз в год. Эти объекты — не просто статика. Они демонстрируют характеристики, которые порой обходят фундаментальные запреты классической механики, перемещаясь с невероятным ускорением.

"Такие явления часто списывают на галлюцинации, но в Хессдалене мы имеем дело с объективной физической реальностью, зафиксированной приборами", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Охота за привидениями: научный подход

Ученые обнаружили в спектре огней водород, кислород и титан. Одна из теорий гласит: радиоактивный радон поднимается из разломов, распадается и ионизирует пыль из местных шахт. Создается "пылевая плазма". Компьютерное моделирование показало, что такая среда способна закручиваться в двойные спирали. Это сложная геометрия против скорости, где обычная пыль превращается в светящийся кристалл.

Признак явления Физическое обоснование
Температура ядра Около 5000 Кельвинов (как поверхность звезды)
Зеленые выбросы Ионизация молекул кислорода
Скорость движения До 20 000 метров в секунду

Природный аккумулятор: геологическая версия

Долина Хессдален — это гигантская батарейка. Левый берег реки Хесъю богат железом и цинком (анод), правый — медью (катод). Сернистая вода из шахт работает как электролит. Этого заряда хватает, чтобы ионизировать воздух. Подобные атмосферные процессы создают светящиеся сгустки, которые ошибочно принимают за визиты из других миров.

"Любое опасное производство или уникальный ландшафт могут генерировать электромагнитные аномалии, влияющие на работу техники и электроники в округе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Интерактив с плазмой: когда свет отвечает

Самое жуткое — реакция огней на человека. Когда исследователи направляли на них лазер, шар раздваивался. Убирали луч — снова сливался в один. Почва в местах "посадки" становилась стерильной, а лучи убивали все бактерии. Это не просто уникальные механизмы управления материей, а сложнейший физический танец, который пока не вписывается в стандартные учебники.

"В зонах высокой геологической активности часто фиксируются изменения электромагнитного фона, что может приводить к самовозгораниям или ложным срабатываниям датчиков", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по пожарной безопасности Антон Белов.

Ответы на популярные вопросы о Хессдалене

Почему огни часто видят именно в этой долине?

Из-за уникального сочетания металлов в почве и кислотности реки, превращающих местность в природный электролитический элемент.

Опасны ли эти шары для людей?

Прямых нападений не зафиксировано, но высокая температура и радиоактивность делают сближение с ними крайне рискованным.

Связано ли это с НЛО?

Физики склоняются к версии плазмоидов — природных энергетических сгустков, обладающих сложным поведением.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, инженер по пожарной безопасности Антон Белов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
