Сергей Белов

Лишена пола и имени: почему в тюремных списках эту серийную маньячку называли мужчиной

Наука

Дарья Салтыкова. Имя, которое превратилось в синоним бытового хоррора XVIII века. Богатейшая вдова, владевшая тысячей душ и особняком на Лубянке, годами выстраивала свою империю боли под маской набожности. Пока она жертвовала на храмы, в её подвалах разворачивался настоящий "ад в Троицком". Поводы для расправ — грязный пол или не та улыбка. Инструменты — поленья, кипяток и раскаленные щипцы для завивки. Это была система, где связи и взятки работали лучше любых законов — до тех пор, пока два крестьянина не пробились к трону.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
От столбовой дворянки до "людоедки"

Дарья Николаевна родилась в 1730 году в семье, чьи доходы могли бы поспорить с годовой казной небольшого государства. Ее дед, Автоном Иванов, греб золото лопатами, а брак с ротмистром Глебом Салтыковым добавил к этому капиталу военный престиж. Когда супруг скончался в 1755 году, 25-летняя вдова получила неограниченную власть над землями в нескольких губерниях. Именно тогда в "благородной" даме проснулся хищник. Она не просто наказывала — она превращала мучения в ритуал, выбирая жертвами преимущественно молодых женщин. Пока в небе вспыхивал метеорный поток, в ее имениях гасли жизни тех, кто не успел вовремя вымыть скатерть.

"Это был классический пример деформации власти в условиях полного отсутствия контроля. Для помещиков того времени крепостные часто воспринимались не как люди, а как ресурс, но Салтыкова перешла грань даже по меркам жестокого века", — объяснил в беседе с Pravda. Ru историк Игорь Власов.

Жалобы крестьян на "мучительницу" годами тонули в чиновничьих кабинетах. Доносчиков секли и отправляли в Сибирь. Режим Салтычихи казался таким же непоколебимым, как арт-объект в металле. Сломать его смогли только двое — Савелий Мартынов и Ермолай Ильин. Потеряв жен, замученных хозяйкой, они в 1762 году передали челобитную Екатерине II. Императрице нужна была показательная порка старых порядков, чтобы укрепить собственную легитимность.

Следствие и приговор Екатерины II

Следствие напоминало разбор завалов после катастрофы. За шесть лет профессионалы вскрыли пугающую статистику: 38 доказанных убийств и еще 26 смертей, где Салтыкова была главным подозреваемым. Всего же счет шел на сотни жертв. Екатерина II подошла к вопросу креативно. Она лишила Салтыкову права считаться женщиной, приказав в документах именовать ее "он" или "бывшею мужчиною", тем самым вычеркивая садистку из человеческого рода.

Этап наказания Суть меры
Гражданская казнь Час у позорного столба на Красной площади с табличкой "мучительница".
Лишение статуса Отнятие дворянского титула, имущества и самой фамилии Салтыкова.
Заточение Пожизненное пребывание в подземной тюрьме Ивановского монастыря.

"Процесс над Салтыковой стал важнейшим прецедентом. Это была попытка государства показать, что монополия на насилие принадлежит закону, а не личным прихотям дворянства", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Три десятилетия за решеткой

Первые 11 лет Салтычиха провела в абсолютной тьме. Свеча полагалась только во время приема пищи. Такая изоляция могла сравниться разве что с тем, как уникальный протист существует в экстремальной среде, но здесь это был осознанный выбор власти. Позже режим смягчили, переведя ее в камеру с окном. "Мучительница" не раскаялась: она плевала в прохожих и осыпала их бранью. Есть слухи, что даже в заточении она умудрилась родить ребенка от охранника. Смерть настигла ее в 1801 году на 71-м году жизни.

Сегодня ее могила в Донском монастыре — место паломничества любителей мрачной истории. Парадокс в том, что у "людоедки" остались вполне успешные потомки, а достоверных портретов ее самой нет. Те изображения, что мы видим в сети, — лишь фантазии или чужие лица. Реальный облик женщины, ставшей лицом крепостного террора, остался в темноте монастырского подвала. Сближение правосудия с реальностью в ее деле было столь же редким событием, как сближение Земли с астероидом Апофис в планетарном масштабе.

Ответы на популярные вопросы о Салтычихе

За что именно судили Салтычиху?

За массовые систематические убийства и истязания своих крепостных крестьян. Следствие доказало гибель 38 человек, хотя подозрений было гораздо больше.

Почему ее не казнили?

В эпоху Екатерины II смертная казнь применялась крайне редко. Императрица предпочла пожизненное заключение в нечеловеческих условиях, чтобы подчеркнуть тяжесть преступления.

Как она выжила в подземной тюрьме 33 года?

Несмотря на ужасные условия (отсутствие света и движения в первые годы), крепость организма и регулярное питание позволили ей дожить до глубокой старости.

Экспертная проверка: историк Игорь Власов, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Садоводство, цветоводство
