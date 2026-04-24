Приземлился в чужой стране: как последний герой СССР вернулся на Землю, которой больше нет

Он улетел с планеты в одной стране, а вернулся в другую. Сергей Крикалёв должен был провести на орбите пять месяцев, но его миссия растянулась почти на год. Пока он работал в невесомости, СССР исчез с карт, а его паспорт де-юре превратился в бесполезную бумажку. Это история о том, как профессионализм инженера оказался сильнее политического хаоса.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космонавт на станции

Рождение космического инженера

Сергей Константинович Крикалёв пришел в большую космонавтику не через парадный вход, а через инженерные цеха НПО "Энергия". Его путь к звездам начался с диплома ленинградского "Военмеха". Он не просто тренировался быть пилотом, а досконально знал устройство кораблей, на которых ему предстояло летать. Его талант проявился еще до первого старта: Крикалёв помогал разрабатывать схемы стыковки с неуправляемой станцией "Салют-7", когда та превратилась в мертвый кусок металла в космосе.

"Инженерная подготовка — это фундамент выживания. В космосе нет службы спасения, там есть только твои знания систем корабля и холодный расчет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Первый полет Крикалёва в 1988 году на станцию "Мир" прошел блестяще. 151 день на орбите, научные эксперименты и звание Героя Советского Союза. Но настоящая проверка на прочность ждала его во время второй экспедиции, начавшейся в мае 1991 года. Страна, отправившая его вверх, начала стремительно разваливаться.

Последний гражданин СССР на орбите

К августу 1991-го, когда прогремел путч, Крикалёв наблюдал за происходящим из иллюминатора. В то время как на Земле решалась судьба империи, бюджет космической отрасли просто испарился. Центр управления полётами сообщил космонавту прямо: денег на смену экипажа нет. Новой России было не до орбитальных вахт. Крикалёву предложили остаться, иначе уникальная станция "Мир" осталась бы без присмотра и погибла.

Параметр миссии Значение Плановая длительность 5 месяцев Фактическая длительность 311 суток Стоимость "билета" Германии $24 млн Зарплата бортинженера 600 советских рублей

Это не было похоже на обычные эксперименты по лишению сна или проверку выносливости. Это было вынужденное одиночество на высоте 400 километров. Чтобы найти средства на возвращение космонавта, правительство начало распродавать места на кораблях иностранцам. Япония и Австрия купили "билеты" на орбиту, но полноценного бортинженера для замены Крикалёва долго не могли подготовить.

"В условиях тотального дефицита ресурсов и политической неразберихи управление сложными техническими системами часто ложится на плечи одного человека, чей долг оказывается выше обстоятельств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Возвращение в новую реальность

Лишь в марте 1992 года, спустя 311 суток космического дежурства, Крикалёв вернулся на Землю. Капсула "Союз ТМ-13" приземлилась в Казахстане, который уже стал независимым государством. Из люка вышел изможденный человек в скафандре с буквами "СССР". Пока он летал, его родной Ленинград переименовали в Санкт-Петербург, а накопленная за полет зарплата превратилась в пыль из-за гиперинфляции.

Несмотря на колоссальную нагрузку, Сергей не ушел из профессии. Позже он стал связующим звеном между российской и американской программами, летая на шаттлах "Дискавери" и "Индевор". Его опыт выживания в экстремальных условиях превосходил любые истории о туристах в Бурятии. Крикалёв первым вошел в состав МКС, установив мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе — более 803 суток.

Сергей Крикалёв доказал, что инженерный склад ума и верность присяге важнее политических границ. Он стал Героем России №1, завершив эпоху советских свершений и открыв дверь в эру международного сотрудничества в космосе.

Ответы на популярные вопросы о миссии Крикалёва

Почему Крикалёва не могли вернуть раньше?

Из-за распада СССР финансирование космоса прекратилось. Денег не было на сборку ракет-носителей и подготовку специалистов. Возвращение стало возможным только после того, как Германия оплатила полет своего представителя.

Что случилось со станцией "Мир"?

Благодаря тому, что Крикалёв отказался эвакуироваться и бросать станцию, она продолжила работу. Его "сверхурочная" вахта спасла дорогостоящее оборудование от деградации в автоматическом режиме.

Правда ли, что он стал гражданином другой страны в космосе?

Формально — да. Он улетал из РСФСР (СССР), а приземлился в Республике Казахстан, будучи гражданином Российской Федерации. Политическая карта изменилась под ним полностью.

