Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Трасса в никуда и дымящиеся могилы: как выглядит реальный прототип Сайлент Хилла в наши дни

Наука

Город-призрак Сентрейлия в Пенсильвании — это не просто декорации для хоррора, а реальное место, которое горит заживо изнутри. Пока одни обсуждают разговоры о погоде, здесь обсуждают температуру асфальта, под которым бушует адское пламя. Ошибка в 1962 году превратила шахтерский центр в вечную жаровню.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дымящийся город-призрак

От таверны до угольного гиганта

Все началось в 1841 году, когда Джонатан Фауст открыл таверну "Бычья голова". Но настоящая жизнь забурлила в 1854-м с приходом инженера Александра Риа. Город, переименованный в Сентрейлию в 1865 году, стал важным узлом добычи антрацита. Это было жесткое время: в 60-х годах здесь орудовало тайное общество "Молли Магуайерс", боровшееся за права рабочих методами, далекими от дипломатии.

"Это был классический промышленный бум, где безопасность часто приносилась в жертву прибыли. Старые шахтные системы строились без учета долгосрочных техногенных рисков", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

К середине XX века Сентрейлия процветала. Семь церквей, 27 салунов и две железные дороги обслуживали более двух тысяч жителей. Город буквально стоял на "черном золоте", не подозревая, что оно станет его проклятием. Рельсы The Lehigh Valley замолчали в 1966 году, но настоящая катастрофа случилась на четыре года раньше.

Роковой субботник и подземная ловушка

В мае 1962 года пожарные-добровольцы решили прибраться на городской свалке, расположенной в заброшенном шурфе старой шахты. Они подожгли мусор, а затем залили пламя водой. Но огонь не погас. Тление просочилось сквозь трещины и добралось до угольных пластов. Начался невидимый пожар, масштаб которого осознали лишь спустя годы. Это не квантовая суперпозиция времени, где события могут меняться, — это была суровая линейная ошибка.

Событие Последствия
Поджог свалки (1962) Огонь ушел в угольные пласты
Проверка АЗС (1979) Бензин в баках нагрелся до 80°C
Инцидент с Тоддом Домбоски (1981) Провал грунта глубиной 45 метров

В 1981 году 12-летний мальчик чудом выжил, провалившись в дымящуюся каверну прямо в своем дворе. Случай произошел на глазах у правительственной комиссии. Стало ясно: оставаться в городе смертельно опасно. Пока современные пользователи переживают, что гаджет может стать инструментом слежки, жители Сентрейлии боялись, что их собственный пол превратится в лаву.

"Подземные пожары в угольных пластах практически невозможно потушить традиционными средствами. Температура там достигает значений, при которых плавится техника, а ядовитые газы делают любую операцию смертельно опасной", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Жизнь на раскаленной сковородке

В 1984 году Конгресс выделил 42 миллиона долларов на расселение. В 1992-м власти штата объявили принудительное отчуждение земель. Сентрейлия стерта с карт: почтовый индекс 17927 аннулирован. Сегодня здесь осталось всего несколько человек, упорно отказывающихся покидать свои дома, несмотря на то, что под ними бушует аномалия похлеще океанских пузырей тепла.

Город превратился в пустырь с редкими вентиляционными трубами, извергающими дым. Трасса 61, покрытая граффити и трещинами, стала памятником человеческой халатности. По расчетам специалистов, угля хватит, чтобы поддерживать этот костер еще 250 лет. Сентрейлия остается памятником эпохи, когда человек думал, что может приручить недра Земли.

"Экологические последствия таких пожаров катастрофичны. Это постоянный выброс продуктов горения и парниковых газов, который невозможно контролировать десятилетиями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о Сентрейлии

Почему огонь не тушат водой?

Шахтные пустоты огромны, а антрацит горит при экстремальных температурах. Вода просто превращается в пар, расширяя трещины и создавая новые очаги возгорания.

Можно ли сейчас посетить этот город?

Официально он закрыт и опасен из-за вероятности провалов грунта и высокого уровня угарного газа, хотя туристы-экстремалы все равно проникают на заброшенные улицы.

Связана ли Сентрейлия с фильмом "Сайлент Хилл"?

Да, именно этот город послужил прототипом для создания атмосферы туманного и горящего изнутри поселения в киноверсии знаменитой франшизы.

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы история пенсильвания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.