Под холодными волнами Северного моря, где сегодня бороздят воду танкеры, скрыта Атлантида каменного века — Доггерленд. Долгое время мы считали эту территорию унылым и промозглым перешейком, по которому древние люди в спешке перебегали из Европы в Британию. Но новые данные из морских глубин превращают этот "мост" в цветущий Эдем. Оказывается, густые леса захватили эти земли на тысячи лет раньше, чем предполагала академическая наука. Это был не транзитный коридор, а элитный жилой квартал эпохи мезолита.
Доггерленд — это кусок суши размером с Великобританию, который ушел под воду около 8 000 лет назад. Ученые из Уорикского университета решили не гадать по пыльце на берегах, а заглянули в "архивы" морского дна. С помощью бурения они достали керны — цилиндры грунта, которые работают как слоистый пирог истории. Каждый сантиметр ила здесь хранит информацию о том, как менялись модели эволюции миров в локальном масштабе.
"Впервые удалось реконструировать среду обитания на этой утраченной территории в таком масштабе, проследив ее историю от окончания ледникового периода и до самого затопления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Вместо поиска гнилых пней исследователи применили метод анализа древней осадочной ДНК. Это как найти уникальные архивные чертежи, только вместо домов Шекспира — генетические отпечатки деревьев. Анализ 252 образцов показал: дуб, вяз и лещина процветали в Доггерленде уже 16 000 лет назад. В то время как остальная Европа куталась в ледяную корку, здесь уже шумели лиственные леса. Более того, ученые нашли ДНК липы и крылоорешника — растений, которые, как считалось, вымерли в этих краях сотни тысяч лет назад.
|Показатель
|Старая теория
|Новые данные (Доггерленд)
|Появление дубовых лесов
|Около 10 000 лет назад
|Более 16 000 лет назад
|Климатический статус
|Холодная тундростепь
|Уютный лесной микрорефугиум
Такой климатический сдвиг полностью меняет наше представление о том, как организм на генетическом уровне подстраивается под среду. Если на дне моря были леса, значит, там была и еда: кабаны, олени и косули. Доггерленд был не выжженной пустыней, а богатейшим ресурсом для первых охотников-собирателей.
"Доисторические ландшафты часто скрывают следы сложных экосистем, которые мы привыкли считать современными, но природа всегда находит лазейки", — отметил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.
Находка объясняет "парадокс Рейда" — загадку слишком быстрого расселения лесов по Европе после ледника. Деревья не летели из Африки на реактивной тяге, они просто отсиживались в Доггерленде, как в теплице. Близость теплых течений создала здесь уникальный микроклимат. Когда ледник начал таять, "зеленый десант" просто переместился на соседние сопки Британии. Это открытие напоминает физический процесс, где фазовые сингулярности обходят фундаментальные запреты: природа сработала быстрее, чем предсказывали формулы историков.
"Любое изменение природного рельефа и климата в прошлом имело колоссальные последствия для миграции видов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
Даже после катастрофического цунами Стурегга отдельные части этого мира оставались островами до 7 000 лет назад. Но финал был неизбежен. Теперь "сердце Европы" покоится под слоем ила, напоминая нам, что география — штука непостоянная. Сегодняшний шельф — это вчерашний райский сад, который мы только начинаем открывать.
Основной причиной стало таяние ледников в конце последней ледниковой эпохи, что привело к постепенному подъему уровня Мирового океана. Финальным аккордом стало гигантское цунами Стурегга.
Это локальная зона с благоприятным микроклиматом, где биологические виды могут пережить неблагоприятные глобальные изменения (например, оледенение), находясь в относительной безопасности.
Холодная вода, отсутствие кислорода и глубокие слои ила создают идеальные условия "консервации", предотвращая быстрый распад генетического материала на протяжении тысячелетий.
