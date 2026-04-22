Сергей Белов

Там жили мамонты и цвела липа: под толщей Северного моря нашли законсервированный мир предков

Под холодными волнами Северного моря, где сегодня бороздят воду танкеры, скрыта Атлантида каменного века — Доггерленд. Долгое время мы считали эту территорию унылым и промозглым перешейком, по которому древние люди в спешке перебегали из Европы в Британию. Но новые данные из морских глубин превращают этот "мост" в цветущий Эдем. Оказывается, густые леса захватили эти земли на тысячи лет раньше, чем предполагала академическая наука. Это был не транзитный коридор, а элитный жилой квартал эпохи мезолита.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Тайна, скрытая на дне Северного моря

Доггерленд — это кусок суши размером с Великобританию, который ушел под воду около 8 000 лет назад. Ученые из Уорикского университета решили не гадать по пыльце на берегах, а заглянули в "архивы" морского дна. С помощью бурения они достали керны — цилиндры грунта, которые работают как слоистый пирог истории. Каждый сантиметр ила здесь хранит информацию о том, как менялись модели эволюции миров в локальном масштабе.

"Впервые удалось реконструировать среду обитания на этой утраченной территории в таком масштабе, проследив ее историю от окончания ледникового периода и до самого затопления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Генетический радар в иле: свидетельства ДНК

Вместо поиска гнилых пней исследователи применили метод анализа древней осадочной ДНК. Это как найти уникальные архивные чертежи, только вместо домов Шекспира — генетические отпечатки деревьев. Анализ 252 образцов показал: дуб, вяз и лещина процветали в Доггерленде уже 16 000 лет назад. В то время как остальная Европа куталась в ледяную корку, здесь уже шумели лиственные леса. Более того, ученые нашли ДНК липы и крылоорешника — растений, которые, как считалось, вымерли в этих краях сотни тысяч лет назад.

Показатель Старая теория Новые данные (Доггерленд)
Появление дубовых лесов Около 10 000 лет назад Более 16 000 лет назад
Климатический статус Холодная тундростепь Уютный лесной микрорефугиум

Такой климатический сдвиг полностью меняет наше представление о том, как организм на генетическом уровне подстраивается под среду. Если на дне моря были леса, значит, там была и еда: кабаны, олени и косули. Доггерленд был не выжженной пустыней, а богатейшим ресурсом для первых охотников-собирателей.

"Доисторические ландшафты часто скрывают следы сложных экосистем, которые мы привыкли считать современными, но природа всегда находит лазейки", — отметил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Оазис на краю ледника и парадокс Рейда

Находка объясняет "парадокс Рейда" — загадку слишком быстрого расселения лесов по Европе после ледника. Деревья не летели из Африки на реактивной тяге, они просто отсиживались в Доггерленде, как в теплице. Близость теплых течений создала здесь уникальный микроклимат. Когда ледник начал таять, "зеленый десант" просто переместился на соседние сопки Британии. Это открытие напоминает физический процесс, где фазовые сингулярности обходят фундаментальные запреты: природа сработала быстрее, чем предсказывали формулы историков.

"Любое изменение природного рельефа и климата в прошлом имело колоссальные последствия для миграции видов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Даже после катастрофического цунами Стурегга отдельные части этого мира оставались островами до 7 000 лет назад. Но финал был неизбежен. Теперь "сердце Европы" покоится под слоем ила, напоминая нам, что география — штука непостоянная. Сегодняшний шельф — это вчерашний райский сад, который мы только начинаем открывать.

Ответы на популярные вопросы о Доггерленде

Почему Доггерленд утонул?

Основной причиной стало таяние ледников в конце последней ледниковой эпохи, что привело к постепенному подъему уровня Мирового океана. Финальным аккордом стало гигантское цунами Стурегга.

Что такое микрорефугиум?

Это локальная зона с благоприятным микроклиматом, где биологические виды могут пережить неблагоприятные глобальные изменения (например, оледенение), находясь в относительной безопасности.

Как ДНК сохраняется на дне моря?

Холодная вода, отсутствие кислорода и глубокие слои ила создают идеальные условия "консервации", предотвращая быстрый распад генетического материала на протяжении тысячелетий.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артём Климов, эколог Денис Поляков
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые генетика экология археология исследование северное море
Да здравствует ленинизм — победоносное знамя нашей эпохи… — писала газета Труд 23 апреля 1961 года
Футбольные страсти накаляются: экс-футболист Дмитрий Булыкин о шансах Зенита на победу в РПЛ
Фабио Челестини объяснил причины игрового кризиса ЦСКА после ничьей с Ростовом
После 50 диета перестаёт работать на живот: как остановить процесс без подсчёта калорий
Проснулся ночью и начал задыхаться: как обычный зуб едва не убил мужчину в Ростове
Вторичный рынок перевернулся: японские машины снова захватывают Дальний Восток
Комфорт за рулем стал опаснее: хорошие дороги приводят к ДТП в Свердловской области
Грязевые ванны и дикие бухты: три сценария отпуска на Азовском море
В шаге от ампутации: ювелирная работа хирургов Вологды позволила избежать инвалидности
Штрафы теперь оспорить проще: водителям официально разрешили то, за что раньше приходилось биться в судах
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Вместо дорогих процедур: пошаговый план регенерации кожи лица дома
Красота и стиль
Вместо дорогих процедур: пошаговый план регенерации кожи лица дома
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Садоводство, цветоводство
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Ядерный сценарий или протесты населения: перед каким выбором оказался Вашингтон Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Скорость и комфорт: прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Астану меняют правила игры
Да здравствует ленинизм — победоносное знамя нашей эпохи… — писала газета Труд 23 апреля 1961 года
Всего 10 минут утром — и жир тает на глазах: попробуй эту зарядку уже завтра
Эта утренняя сцена с котом заставит вас иначе взглянуть на себя и свои привычки
Секрет столовских котлет из СССР: загадка состава, которая заставляла всю страну стоять в очереди
15% к пенсии — спасение или иллюзия? Власти обсуждают экстренные меры поддержки
Этот рецепт косынок из творога взорвал кухню: просто, быстро и безумно вкусно
Праздники съедают бюджет: скрытые риски майского отпуска, о которых молчат работодатели
23 апреля: смерть Георгия Победоносца, Театр на Таганке и первый спутник
Футбольные страсти накаляются: экс-футболист Дмитрий Булыкин о шансах Зенита на победу в РПЛ
