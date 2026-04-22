Забытые в Андах на 72 дня: как 16 человек обманули смерть там, где выжить невозможно даже сутки

13 октября 1972 года уругвайский самолет Fairchild FH-227 врезался в ледяную стену Анд. На борту находились 45 человек: регбисты, их семьи и экипаж. Двенадцать погибли мгновенно. Остальные оказались в ловушке на высоте 3600 метров. Без еды. Без зимней одежды. Без связи. Это была не просто катастрофа, а начало 72-дневного марафона на выживание, который позже назовут "Чудом в Андах".

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обломки самолета в горах

Когда обычный полёт обернулся кошмаром

Ошибка навигации превратила полет в Чили в смертельное пике. Пилоты начали снижение слишком рано, думая, что хребты уже позади. Самолёт буквально "брюхом" зацепил гору, потеряв крылья и хвост. Фюзеляж, словно снаряд, проскользил по леднику и замер в безмолвной пустоте. Те, кто выжил в первые секунды, столкнулись с реальностью, где звездная ночь приносила мороз в -30°C. У них не было инструментов, чтобы подать сигнал, и даже белая краска самолета делала их невидимыми на снегу.

"В таких экстремальных условиях любая ошибка в конструкции убежища из остатков самолета могла стоить жизни оставшимся. Холод проникает через малейшие щели", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.

Выжить в снежной ловушке

Рацион группы состоял из нескольких плиток шоколада и бутылки вина. Поиски прекратились на восьмой день — спасатели решили, что живых нет. Студенты услышали об этом по маленькому радиоприемнику. Надежда рухнула. Затем пришла лавина, засыпавшая фюзеляж и унесшая еще восемь жизней. Люди спали стоя, задыхаясь под толщей снега, пока не прорыли тоннель наружу.

Этап Результат Первые 24 часа 12 погибших, шок, отсутствие тепла 17-й день Сход лавины, гибель еще 8 человек 60-й день Начало финального перехода через горы 72-й день Спасение 16 выживших

Жизнь в горах превратилась в суровую математику выживания. Чтобы не замерзнуть окончательно, они использовали обивку сидений в качестве обуви и одеял. Но главная проблема была не в холоде, а в топливе для собственных тел. Организм буквально сжигал сам себя.

Запретная тема: как они смогли это пережить

Когда еда закончилась совсем, встал вопрос о жизни и смерти. Группа приняла решение использовать тела погибших товарищей в качестве пищи. Это не было безумием, это была леденящая логика выживания. Они заключили пакт: если я умру, ты можешь использовать моё тело, чтобы дойти до конца. Этот шаг позволил им продержаться два месяца. История напоминает столкновение с неведомым силами природы, где привычные нормы стираются, уступая место чистой воле.

"Физические явления на такой высоте — низкое давление, экстремальный ультрафиолет и постоянный холод — меняют свойства всех материалов, включая биологические ткани", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Бегство сквозь горы

Нандо Паррадо и Роберто Канесса понимали: помощь не придет. Они выбрали направление и пошли вперед. Без альпинистского снаряжения они преодолели пики, которые пугали профессионалов. Через 10 дней изнурительного марша они увидели зелень, реку и пастуха. Одиннадцать дней пути разделяли смерть и спасение. Это был триумф духа.

"В подобных сценариях решающим фактором становится не только физическая подготовка, но и способность сохранять самообладание в условиях полной изоляции", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Мир содрогнулся, узнав правду. Но выжившие не стали изгоями. Их история легла в основу книг и фильмов, таких как "Общество снега". Она напоминает, что даже когда всё разрушено, а вокруг лишь лед, внутри человека остается свет. Этот свет — тихий, но мощный, способный пережить арктическую мглу и вернуть человека домой.

Ответы на популярные вопросы о катастрофе в Андах

Сколько человек из 45 выжило в итоге?

В живых осталось 16 человек. Большинство погибли либо в момент удара, либо в первые недели от ран и схода лавины.

Почему их не нашли с воздуха?

Белый фюзеляж самолета сливался со снегом. Группа пыталась выложить SOS с помощью обломков, но этого было недостаточно для пилотов поисковых самолетов.

Как долго продолжался финальный переход через горы?

Паррадо и Канесса шли 10 дней, преодолев около 60 километров по пересеченной горной местности без снаряжения.

