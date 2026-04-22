Крик из-под завалов и подписки о неразглашении: кто или что похитило пятерых геологов в тихой зоне Урала

В 1987 году тишина свердловских недр превратилась в звенящую загадку. Группа из пяти человек — опытные геологи, спелеологи и инженер — спустилась в старую шахту под Нижними Сергами и просто перестала существовать для внешнего мира. Это не был классический завал с криками о помощи. На глубине 120 метров спасатели обнаружили работающий генератор, горящие лампы и нетронутые термосы. Людей не было. Сценарий, напоминающий трагедию Хамар-Дабан, где рациональное отступает перед необъяснимым, повторился в промышленном масштабе.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Забытый фонарь в темной шахте

Аномальная камера и последний радиоэфир

Работы велись в рамках научного проекта по изучению подземных разломов. Шахта считалась "тихой зоной", но в 16:40 эфир взорвался странным докладом. Один из геологов сообщил об обнаружении "аномальной камеры" — пустоты с зеркальными, отражающими стенами. Через 30 секунд связь оборвалась. Подобные загадочные истории часто сопровождают изыскания в малоизученных регионах, но здесь инцидент произошел в промышленном районе.

"Даже при самых жестких сценариях, тела бы нашли. Или хотя бы следы — одежду, инструменты. Ничего не нашли", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Пустая зона: что нашли на месте исчезновения

Когда через восемь часов в шахту вошли спасатели, их встретил идеальный порядок рабочего отсека. Каски лежали на местах, оборудование гудело. Единственная зацепка — свежие царапины на породе в углу, словно кто-то пытался вскрыть стену голыми руками. Никаких следов борьбы или крови. Исчезновение группы напоминает эксперимент, вышедший из-под контроля, где граница реальности истончается до предела.

Улика Состояние при осмотре Связь Прервана после сообщения об "аномалии" Освещение Лампы и генератор работали исправно Личные вещи Термосы и одежда не тронуты

Присутствовавшие на месте специалисты упоминали о "глубинном эхе" — звуках, похожих на крики, доносившихся из заваленных проходов. Позже появились данные, что в этом секторе проводили тесты по акустическому сканированию полостей. Возможно, исследователи столкнулись с феноменом, который пока не может описать современная наука об окружающей среде.

"Официальная версия об обвале не выдерживает критики. После закрытия дела часть документов просто исчезла, а инженеров заставили молчать", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Акустические ловушки и секретные протоколы

В 1993 году в частной переписке одного из сотрудников института всплыл термин "резонансная деформация". Якобы определенные частоты при сканировании могут менять структуру породы. К 2002 году заговорили о "синдроме свердловской шахты". Власти поспешили закрыть объект, засыпав провал. Подобная секретность всегда рождает слухи о том, что под землей скрыты аномальные объекты, не предназначенные для человеческих глаз.

"В горном деле любые необъяснимые ЧС сопровождаются жесткими протоколами секретности, чтобы избежать паники среди персонала", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о происшествии

Почему тела не нашли после обвала?

Это главный вопрос. При любом смещении грунта остаются фрагменты экипировки или оборудования. В данном случае шахта "схлопнулась" избирательно, оставив рабочий инструмент на поверхности, но поглотив людей без остатка.

Что такое "зеркальная камера"?

В отчетах фигурирует описание полостей с аномальной гладкостью стен. Предполагается, что это результат высокого давления или термического воздействия, причины которого не установлены.

Правда ли, что дело до сих пор засекречено?

Большая часть архивов экспедиции 1987 года недоступна для гражданских исследователей. Официально это объясняется "техническим характером документации".

