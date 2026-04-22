Сергей Белов

Крик из-под завалов и подписки о неразглашении: кто или что похитило пятерых геологов в тихой зоне Урала

Наука

В 1987 году тишина свердловских недр превратилась в звенящую загадку. Группа из пяти человек — опытные геологи, спелеологи и инженер — спустилась в старую шахту под Нижними Сергами и просто перестала существовать для внешнего мира. Это не был классический завал с криками о помощи. На глубине 120 метров спасатели обнаружили работающий генератор, горящие лампы и нетронутые термосы. Людей не было. Сценарий, напоминающий трагедию Хамар-Дабан, где рациональное отступает перед необъяснимым, повторился в промышленном масштабе.

Забытый фонарь в темной шахте
Забытый фонарь в темной шахте

Аномальная камера и последний радиоэфир

Работы велись в рамках научного проекта по изучению подземных разломов. Шахта считалась "тихой зоной", но в 16:40 эфир взорвался странным докладом. Один из геологов сообщил об обнаружении "аномальной камеры" — пустоты с зеркальными, отражающими стенами. Через 30 секунд связь оборвалась. Подобные загадочные истории часто сопровождают изыскания в малоизученных регионах, но здесь инцидент произошел в промышленном районе.

"Даже при самых жестких сценариях, тела бы нашли. Или хотя бы следы — одежду, инструменты. Ничего не нашли", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Пустая зона: что нашли на месте исчезновения

Когда через восемь часов в шахту вошли спасатели, их встретил идеальный порядок рабочего отсека. Каски лежали на местах, оборудование гудело. Единственная зацепка — свежие царапины на породе в углу, словно кто-то пытался вскрыть стену голыми руками. Никаких следов борьбы или крови. Исчезновение группы напоминает эксперимент, вышедший из-под контроля, где граница реальности истончается до предела.

Улика Состояние при осмотре
Связь Прервана после сообщения об "аномалии"
Освещение Лампы и генератор работали исправно
Личные вещи Термосы и одежда не тронуты

Присутствовавшие на месте специалисты упоминали о "глубинном эхе" — звуках, похожих на крики, доносившихся из заваленных проходов. Позже появились данные, что в этом секторе проводили тесты по акустическому сканированию полостей. Возможно, исследователи столкнулись с феноменом, который пока не может описать современная наука об окружающей среде.

"Официальная версия об обвале не выдерживает критики. После закрытия дела часть документов просто исчезла, а инженеров заставили молчать", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Акустические ловушки и секретные протоколы

В 1993 году в частной переписке одного из сотрудников института всплыл термин "резонансная деформация". Якобы определенные частоты при сканировании могут менять структуру породы. К 2002 году заговорили о "синдроме свердловской шахты". Власти поспешили закрыть объект, засыпав провал. Подобная секретность всегда рождает слухи о том, что под землей скрыты аномальные объекты, не предназначенные для человеческих глаз.

"В горном деле любые необъяснимые ЧС сопровождаются жесткими протоколами секретности, чтобы избежать паники среди персонала", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о происшествии

Почему тела не нашли после обвала?

Это главный вопрос. При любом смещении грунта остаются фрагменты экипировки или оборудования. В данном случае шахта "схлопнулась" избирательно, оставив рабочий инструмент на поверхности, но поглотив людей без остатка.

Что такое "зеркальная камера"?

В отчетах фигурирует описание полостей с аномальной гладкостью стен. Предполагается, что это результат высокого давления или термического воздействия, причины которого не установлены.

Правда ли, что дело до сих пор засекречено?

Большая часть архивов экспедиции 1987 года недоступна для гражданских исследователей. Официально это объясняется "техническим характером документации".

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Новости Все >
Растение сбрасывает завязи как балласт: простой промах в поливе запускает катастрофу
Минеральный коктейль: создаем дышащую почвосмесь для роста долларового дерева
Конский ценник и мышиный передоз: скрытая сторона популярных маршрутов Золотого кольца
Клематисы без укрытий и лишних хлопот: один приём даёт сплошную стену цветов
Трансплантации вошли в обычную практику: ОМС меняет судьбу пациентов с тяжёлыми диагнозами
Плюнул на ПП и подтягивается 900 раз: феноменальная форма Кима Схашока в 62 года без фармы
Пьянство теперь приняло еще более опасные размеры… — писала газета Новости дня 22 апреля 1901 года
Автопутешественникам пора менять курс: Китай показал уровень, после которого другие страны меркнут
В Болгарии просели проевропейские партии: причина оказалась глубже политической борьбы
Золотая жила под водой: как открытие ученых замещает редкие компоненты для вакцин и кремов
Сейчас читают
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Советы
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Челюсти, рассчитанные на хищника: какая собака стала лидером по силе укуса
Домашние животные
Челюсти, рассчитанные на хищника: какая собака стала лидером по силе укуса
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Садоводство, цветоводство
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Популярное
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Последние материалы
Минеральный коктейль: создаем дышащую почвосмесь для роста долларового дерева
Конский ценник и мышиный передоз: скрытая сторона популярных маршрутов Золотого кольца
Больше не выбрасываю лимонные отходы: сантехника блестит, а потрачено 0 рублей
Тает во рту быстрее мороженого: рецепт яблочного десерта для тех, кому надоела классика
Крик из-под завалов и подписки о неразглашении: кто или что похитило пятерых геологов в тихой зоне Урала
Клематисы без укрытий и лишних хлопот: один приём даёт сплошную стену цветов
Трансплантации вошли в обычную практику: ОМС меняет судьбу пациентов с тяжёлыми диагнозами
Ребрышки в стеклянном соусе: как добиться невероятной мягкости без капли лишнего жира
Домашний стоп-кран: как экстренно сбить давление без таблеток, используя только таз с водой
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
