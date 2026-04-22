Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре

Якутская тундра — это не просто лед и камни. Это место, где реальность дает трещину, пуская в наш мир существ, от которых седеют опытные охотники. Пока ученые пишут диссертации, местные шепотом рассказывают о чучунах — диких людях, чей свист стрел до сих пор мерещится в завывании ветра. Высокие, укутанные в звериные шкуры и стремительные, как пуля, эти создания веками держали в страхе целые улусы. Кто они: реликтовые гоминиды или просто тени прошлого, обретающие плоть в полярную ночь?

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заброшенный чум в тундре

Призраки вечной мерзлоты: анатомия страха

Чучуны — это северная версия Бигфута, только гораздо опаснее. Очевидцы описывают их как гигантов, словно выкованных из камня. Их облик минималистичен, как сурвивализм в чистом виде: длинные спутанные волосы, грубые шкуры вместо одежды и неизменный лук в руках. Если вы думаете, что олени — самые быстрые существа на Севере, вы просто не видели, как уходит от погони чучуна. Они нападали ночью, обрушивая на жилища град камней или стрел, воровали припасы и исчезали, не оставляя улик.

"Такие рассказы часто возникают там, где природа доминирует над человеком. Феномен чучуны — это не про биологию, а про физическое присутствие чего-то необъяснимого в экстремальных условиях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ловушка в Барыласе: почему доказательства "испарились"

В начале XX века история едва не получила научное подтверждение. Журналисты отправились в село Барылас, где охотник якобы поймал дикаря. Описания существа напоминали кошмарный микс человека, собаки и обезьяны. Ходили слухи, что кровь чучуны ядовита для разума: одно прикосновение — и человек навсегда погружается в безумие. Однако по прибытии экспедицию ждал пшик. Жители, скованные суеверным ужасом, уничтожили всё: кости, шкуры, память. Страх перед проклятием оказался весомее, чем слава первооткрывателей.

Характеристика Описание чучуны Одежда Грубо выделанные звериные шкуры Вооружение Деревянный лук и стрелы Поведение Ночные набеги, кража оленей

Исчезновение материальных следов чучуны напоминает ситуацию, когда агрессивная среда просто не оставляет шансов на сохранение артефактов.

Духи тундры и "бродячие" враги

У каждого народа свой страх. Русские старожилы Индигирки верили в "сендушного" — духа-великана со скверным характером, воровавшего женщин. Но за мистикой скрывались и реальные люди. "Худые чукчи" или "бродячие" — небольшие группы кочевников, которые годами дрейфовали в сторону Якутии. Они были виртуозными лучниками и конокрадами. Местные убивали их без зазрения совести, считая опасными вредителями.

"В фольклоре часто смешиваются реальные этнические конфликты и мифы о духах. Различить их через сотню лет практически невозможно", — отметил в разговоре с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Что хранят пожелтевшие страницы газет

В 1929 году газета "Автономная Якутия" взорвала инфополе статьей "Чучуна". Журналисты писали о целом народе дикарей, кочующих в сторону Жиганска. Охотники признавались в убийствах этих существ, но боялись суда. Позже, в 1933 году, исследователь П. Драверт описал мюленов — диких людей хребта Дюжунгджур. Их боялись как огня. Рост выше среднего, нечленораздельная речь, жизнь в пещерах. Но вот странность: в отчетах — ни одной женщины, ни одного ребенка. Только воины-одиночки.

"Любые аномальные явления в закрытых экосистемах требуют тщательной фиксации, иначе они превращаются в сказки для туристов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по природным явлениям Кирилл Афонин.

Сегодня ученые склоняются к мысли, что чучуны были береговыми чукчами, отрезанными от своих племен. Это была мифологизированная память о столкновениях культур. Но когда в тундре гаснет костер и из тьмы раздается резкий свист, рациональные объяснения забываются мгновенно, как забываются прогнозы погоды перед лицом настоящей бури.

Ответы на популярные вопросы о чучунах

Кто такие чучуны на самом деле?

Согласно этнографическим исследованиям, это либо одичавшие представители кочевых народов (чукчей), либо мифологические образы, возникшие из столкновений разных племен на северных территориях.

Почему не удалось найти их останки?

Местные жители сознательно уничтожали любые следы существования чучун из-за суеверного страха перед проклятием и "безумием", которое якобы несла плоть дикарей.

Где чаще всего встречали этих существ?

Основные свидетельства поступали из Верхоянского улуса, низовьев Индигирки и районов хребта Дюжунгджур.

