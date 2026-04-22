Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре

Наука

Якутская тундра — это не просто лед и камни. Это место, где реальность дает трещину, пуская в наш мир существ, от которых седеют опытные охотники. Пока ученые пишут диссертации, местные шепотом рассказывают о чучунах — диких людях, чей свист стрел до сих пор мерещится в завывании ветра. Высокие, укутанные в звериные шкуры и стремительные, как пуля, эти создания веками держали в страхе целые улусы. Кто они: реликтовые гоминиды или просто тени прошлого, обретающие плоть в полярную ночь?

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заброшенный чум в тундре

Призраки вечной мерзлоты: анатомия страха

Чучуны — это северная версия Бигфута, только гораздо опаснее. Очевидцы описывают их как гигантов, словно выкованных из камня. Их облик минималистичен, как сурвивализм в чистом виде: длинные спутанные волосы, грубые шкуры вместо одежды и неизменный лук в руках. Если вы думаете, что олени — самые быстрые существа на Севере, вы просто не видели, как уходит от погони чучуна. Они нападали ночью, обрушивая на жилища град камней или стрел, воровали припасы и исчезали, не оставляя улик.

"Такие рассказы часто возникают там, где природа доминирует над человеком. Феномен чучуны — это не про биологию, а про физическое присутствие чего-то необъяснимого в экстремальных условиях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ловушка в Барыласе: почему доказательства "испарились"

В начале XX века история едва не получила научное подтверждение. Журналисты отправились в село Барылас, где охотник якобы поймал дикаря. Описания существа напоминали кошмарный микс человека, собаки и обезьяны. Ходили слухи, что кровь чучуны ядовита для разума: одно прикосновение — и человек навсегда погружается в безумие. Однако по прибытии экспедицию ждал пшик. Жители, скованные суеверным ужасом, уничтожили всё: кости, шкуры, память. Страх перед проклятием оказался весомее, чем слава первооткрывателей. Подобные тайные места часто прячут глубоко под землей, как секретный объект Урал, до которого не добраться праздным любопытным.

Характеристика Описание чучуны
Одежда Грубо выделанные звериные шкуры
Вооружение Деревянный лук и стрелы
Поведение Ночные набеги, кража оленей

Исчезновение материальных следов чучуны напоминает ситуацию, когда свойства реголита стирают работоспособность техники — агрессивная среда просто не оставляет шансов на сохранение артефактов.

Духи тундры и "бродячие" враги

У каждого народа свой страх. Русские старожилы Индигирки верили в "сендушного" — духа-великана со скверным характером, воровавшего женщин. Но за мистикой скрывались и реальные люди. "Худые чукчи" или "бродячие" — небольшие группы кочевников, которые годами дрейфовали в сторону Якутии. Они были виртуозными лучниками и конокрадами. Местные убивали их без зазрения совести, считая опасными вредителями. В этой суровой борьбе за ресурс не было места жалости, как нет её в моменты, когда извержение вулкана уничтожает всё живое на своем пути.

"В фольклоре часто смешиваются реальные этнические конфликты и мифы о духах. Различить их через сотню лет практически невозможно", — отметил в разговоре с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Что хранят пожелтевшие страницы газет

В 1929 году газета "Автономная Якутия" взорвала инфополе статьей "Чучуна". Журналисты писали о целом народе дикарей, кочующих в сторону Жиганска. Охотники признавались в убийствах этих существ, но боялись суда. Позже, в 1933 году, исследователь П. Драверт описал мюленов — диких людей хребта Дюжунгджур. Их боялись как огня. Рост выше среднего, нечленораздельная речь, жизнь в пещерах. Но вот странность: в отчетах — ни одной женщины, ни одного ребенка. Только воины-одиночки.

"Любые аномальные явления в закрытых экосистемах требуют тщательной фиксации, иначе они превращаются в сказки для туристов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по природным явлениям Кирилл Афонин.

Сегодня ученые склоняются к мысли, что чучуны были береговыми чукчами, отрезанными от своих племен. Это была мифологизированная память о столкновениях культур. Но когда в тундре гаснет костер и из тьмы раздается резкий свист, рациональные объяснения забываются мгновенно, как забываются прогнозы погоды перед лицом настоящей бури.

Ответы на популярные вопросы о чучунах

Кто такие чучуны на самом деле?

Согласно этнографическим исследованиям, это либо одичавшие представители кочевых народов (чукчей), либо мифологические образы, возникшие из столкновений разных племен на северных территориях.

Почему не удалось найти их останки?

Местные жители сознательно уничтожали любые следы существования чучун из-за суеверного страха перед проклятием и "безумием", которое якобы несла плоть дикарей.

Где чаще всего встречали этих существ?

Основные свидетельства поступали из Верхоянского улуса, низовьев Индигирки и районов хребта Дюжунгджур.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артём Климов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука якутия ученые история исследование
Новости Все >
Плюнул на ПП и подтягивается 900 раз: феноменальная форма Кима Схашока в 62 года без фармы
Пьянство теперь приняло еще более опасные размеры… — писала газета Новости дня 22 апреля 1901 года
Автопутешественникам пора менять курс: Китай показал уровень, после которого другие страны меркнут
В Болгарии просели проевропейские партии: причина оказалась глубже политической борьбы
Золотая жила под водой: как открытие ученых замещает редкие компоненты для вакцин и кремов
Комфорт против реальности: поездка по Индии заставляет пересмотреть ценности за считанные дни
Нефтедоллар хоронят каждый год: что не даёт другим валютам перехватить игру
США переводят влияние в энергетику: как ресурсы становятся инструментом давления
Звездная ночь 22 апреля: почему стоит отложить дела ради метеорного потока
Болгария взяла курс на евро — и потеряла спокойствие: первый счёт уже выставлен
Сейчас читают
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Садоводство, цветоводство
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Садоводство, цветоводство
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Популярное
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Клумба без рассады и лишней возни: эти цветы всходят прямо в грунте и не требуют забот
Клумба без рассады и лишней возни: эти цветы всходят прямо в грунте и не требуют забот
Последние материалы
Живой кошмар из бездны: как существо без челюстей и глаз душит и пожирает акул изнутри
Люля-кебаб в одеяле: секрет сочного фарша и тонкого теста, который затмит любые бургеры
Ведра не хватит: старый дедовский метод обрезки клубники, который бьет рекорды урожая
Участок засияет жемчужным блеском: эти огромные махровые шапки заставят прохожих ахнуть
Змея замирает, а человек делает ошибку: момент, который решает исход встречи
Инфразвук или секретный газ? Тайна группы Коровиной, которую скрывали больше 30 лет
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Месть Моби Дика была правдой: леденящие кровь факты о китах, которые охотились на людей
Мелководье больше не спасает: невидимый охотник подходит вплотную к людям
Яйца в карамельном соусе: самый аппетитный способ приготовить гору закуски за копейки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.