Гиннесс запретил этот рекорд: почему после Рэнди Гарднера опыты со сном приравняли к пыткам

В 1963 году тихий Сан-Диего стал декорацией для опасного эксперимента. Семнадцатилетний Рэнди Гарднер и его приятель Брюс Макаллистер решили выяснить, сколько человек может продержаться без сна. Вместо школьных поделок они выбрали путь испытания воли. Цель была амбициозной — побить рекорд гавайского диск-жокея Тома Раундса, который не спал 260 часов. Жребий бросили монеткой. Рэнди проиграл и стал подопытным.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Баскетбольная площадка

Когда игра превращается в науку

Затея школьников быстро привлекла внимание профессионалов. В Сан-Диего прибыл историк науки Уильям Демент из Стэнфорда. Компанию ему составил военный врач Джон Росс. Ученые хотели зафиксировать каждый этап добровольного лишения сна. Пока специалисты готовили протоколы, Рэнди уже вовсю боролся с дремотой. Его главным инструментом стал баскетбол. Постоянное движение на площадке помогало разгонять туман в голове.

"Это был чистый риск. Организм в таких условиях ведет себя непредсказуемо, системы начинают давать сбои одна за другой", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Друзья Рэнди пытались дежурить посменно, но сами валились с ног. Брюс Макаллистер обнаружил себя спящим с ручкой в руке, когда та выводила каракули на стене. Эксперимент перестал быть забавой. К группе присоединились новые помощники, а ночи превратились в изнурительные марафоны. Чтобы не дать Рэнди отключиться, его катали на машине под громкую музыку и заставляли играть в пинбол часами напролет.

Когда реальность начинает искажаться

На четвертый день начались странности. Рэнди увидел живого человека в дорожном знаке. Зрение начало его подводить. Чуть позже он искренне верил, что он — знаменитый футболист на стадионе. Это были не фантазии, а настоящие галлюцинации. Даже новости космоса в те дни не казались такими невероятными, как-то, что происходило в голове подростка. Пока газеты писали об успехах школьника, врач Джон Росс фиксировал провалы в памяти.

"Подобные эксперименты показывают, как быстро разрушается фокус внимания при отсутствии отдыха. Человек просто перестает воспринимать данные извне", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

День эксперимента Симптомы и состояние День 4 Галлюцинации, ложные образы, потеря координации. День 9 Бессвязная речь, неспособность закончить предложение. День 11 Полная амнезия текущих действий, апатия.

К 11 дню Рэнди не смог вычесть семь из ста. Он запнулся на середине пути и признался, что забыл, зачем вообще считает. Его разум перешел в режим энергосбережения. Хотя внешне он выглядел адекватно и даже обыгрывал профессора в пинбол, его внутренняя реальность была разрушена. Это было похоже на заброшенные штольни, где свет горит только у самого входа.

264 часа без сна: финал и последствия

8 января 1964 года мучения закончились. Секундомер замер на отметке 264 часа и 25 минут. Рэнди стал звездой. Его сразу отправили в военно-морской госпиталь. После всех тестов он проспал всего 14 часов. Казалось, победа была легкой. Но природа выставила счет позже. Годы спустя Рэнди признался, что страдал от тяжелейшей бессонницы и тошноты. Это было похоже на пребывание на далёких островах без надежды на спасение.

"Нарушение естественных циклов всегда ведет к долгосрочным проблемам. Это как авария на электросетях: восстановить можно, но шрамы останутся", — рассказал в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Книга рекордов Гиннесса в итоге запретила подобные попытки. Риск слишком велик. Даже в самых современных капсульных вагонах люди первым делом ищут возможность поспать. История Гарднера доказала: человек может не спать 11 дней, но цена за такое любопытство оказывается непомерно высокой. Сегодня этот случай остается самым детально изученным примером того, как разум отключается по частям, пытаясь выжить.

Ответы на популярные вопросы о дефиците сна

Сколько Рэнди Гарднер не спал на самом деле?

Эксперимент длился 264 часа и 25 минут, что составляет чуть более 11 суток.

Правда ли, что у него не было последствий?

Нет. Спустя годы Рэнди признался, что страдал от хронической бессонницы и серьезных провалов в памяти, которые преследовали его во взрослой жизни.

Почему Книга рекордов Гиннесса больше не фиксирует такие рекорды?

Из-за смертельной опасности для участников. Постоянное отсутствие сна может привести к необратимым изменениям в психике и физическом состоянии.

