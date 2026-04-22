Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Инфразвук или секретный газ? Тайна группы Коровиной, которую скрывали больше 30 лет

Наука

Трагедия на Хамар-Дабане — это не просто сухие строчки в протоколе, а настоящий хоррор, разыгравшийся в августе 1993 года. Представьте: опытная группа из шести человек под руководством мастера спорта СССР Людмилы Коровиной буквально "сгорает" на склоне горы Тритранс за считанные минуты. Причина смерти — общее переохлаждение, но обстоятельства до сих пор заставляют седеть даже бывалых поисковиков. Безумие, пена у рта и единственный выживший свидетель.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Час, когда разум покинул людей

Группа вышла на маршрут 2 августа, и разговоры о погоде быстро сменились борьбой за выживание. Проливной дождь в горах Бурятии — это не летний душ, это ледяная стена, превращающая одежду в панцирь. 5 августа, пытаясь спуститься к лесу, группа столкнулась с аномалией. Первым упал Александр Крысин. Когда Коровина пыталась ему помочь, парень был уже мертв. Дальше — цепная реакция.

"Это физика процесса: когда организм работает на пределе возможностей в экстремальных условиях, любая ошибка в расчете ресурсов становится фатальной", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Валентина Уточенко, единственная, кто выжил, описывала жуткие сцены: Татьяна Филипенко билась головой о камни, Виктория Залесова проявляла агрессию и кусалась. Это не сюжет триллера, а реальность на высоте 2310 метров. Ребята гибли один за другим. Валентина, осознав, что природа времени и жизни здесь висит на волоске, побежала вниз, к реке Снежной.

Мнение специалистов о причинах гибели

Официальная версия гласит: переохлаждение. Но почему люди вели себя так странно? В тканях погибших не нашли запасов энергии. Организм выжег всё топливо, пытаясь согреться. Когда потепление сменяется снежным зарядом при ураганном ветре, человеческое тело превращается в хрупкий механизм, который ломается мгновенно.

Фактор Последствие для группы
Отсутствие дров на плато Невозможность согреться и просушить одежду
Ураганный ветер Мгновенная потеря тепла и дезориентация
Физическое истощение Полное отсутствие гликогена в мышцах и печени

"На открытых пространствах во время шторма могут возникать неучтенные природные риски, которые не всегда поддаются стандартному анализу при планировании маршрута", — отметил в беседе с Pravda. Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Версии: от инфразвука до химии

Многие ищут причину в химии или звуковых паттернах. Существует гипотеза об инфразвуке, который генерируется ветром в горах и вызывает панику. Другие обвиняют ядовитые газы или даже озон. Однако эксперты по безопасности склоняются к более прозаическим, но не менее страшным причинам — роковому стечению обстоятельств и истощению сил.

"В походах высокой сложности критически важно соблюдать баланс между нагрузкой и отдыхом, иначе любая техногенная или природная авария становится смертельной", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер Виталий Корнеев.

Валентина Уточенко смогла спастись, потому что проявила волю. Она вышла к реке, дождалась туристов-водников и сохранила историю для нас. Сегодня на Хамар-Дабане стоит памятник, напоминающий, что горы не прощают даже самым опытным малейшей потери бдительности перед лицом стихии.

Ответы на популярные вопросы о трагедии на Хамар-Дабане

Почему опытный руководитель поставила лагерь на открытом склоне?

Вероятно, роль сыграла экстремальная усталость группы. До леса оставалось всего 300 метров, но силы иссякли, а видимость из-за снега была нулевой.

Были ли найдены в организме погибших токсины или наркотики?

Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила никаких посторонних веществ, кроме признаков глубочайшего истощения и переохлаждения.

Могли ли военные испытания стать причиной гибели?

Никаких подтвержденных фактов проведения испытаний в этом районе в августе 1993 года не существует, это остается на уровне конспирологии.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, сейсмолог Виктор Андреев, инженер Виталий Корнеев
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы туризм бурятия трагедия
Новости Все >
Плюнул на ПП и подтягивается 900 раз: феноменальная форма Кима Схашока в 62 года без фармы
Пьянство теперь приняло еще более опасные размеры… — писала газета Новости дня 22 апреля 1901 года
Автопутешественникам пора менять курс: Китай показал уровень, после которого другие страны меркнут
В Болгарии просели проевропейские партии: причина оказалась глубже политической борьбы
Золотая жила под водой: как открытие ученых замещает редкие компоненты для вакцин и кремов
Комфорт против реальности: поездка по Индии заставляет пересмотреть ценности за считанные дни
Нефтедоллар хоронят каждый год: что не даёт другим валютам перехватить игру
США переводят влияние в энергетику: как ресурсы становятся инструментом давления
Звездная ночь 22 апреля: почему стоит отложить дела ради метеорного потока
Болгария взяла курс на евро — и потеряла спокойствие: первый счёт уже выставлен
Сейчас читают
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Домашние животные
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Домашние животные
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Популярное
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Клумба без рассады и лишней возни: эти цветы всходят прямо в грунте и не требуют забот
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Мадьяр разошёлся не на шутку: теперь он потребовал отставки президента Венгрии
Мадьяр разошёлся не на шутку: теперь он потребовал отставки президента Венгрии
Последние материалы
Инфразвук или секретный газ? Тайна группы Коровиной, которую скрывали больше 30 лет
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Месть Моби Дика была правдой: леденящие кровь факты о китах, которые охотились на людей
Мелководье больше не спасает: невидимый охотник подходит вплотную к людям
Яйца в карамельном соусе: самый аппетитный способ приготовить гору закуски за копейки
Плюнул на ПП и подтягивается 900 раз: феноменальная форма Кима Схашока в 62 года без фармы
Он чувствует вкус каждой клеткой и исчезает в камнях: существо, которое будто вышло из кошмаров океана
Идеальны для закруток целиком: эти крошечные перцы вытесняют обычные сорта с огородов
Гиннесс запретил этот рекорд: почему после Рэнди Гарднера опыты со сном приравняли к пыткам
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.