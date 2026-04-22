Трагедия на Хамар-Дабане — это не просто сухие строчки в протоколе, а настоящий хоррор, разыгравшийся в августе 1993 года. Представьте: опытная группа из шести человек под руководством мастера спорта СССР Людмилы Коровиной буквально "сгорает" на склоне горы Тритранс за считанные минуты. Причина смерти — общее переохлаждение, но обстоятельства до сих пор заставляют седеть даже бывалых поисковиков. Безумие, пена у рта и единственный выживший свидетель.
Группа вышла на маршрут 2 августа, и разговоры о погоде быстро сменились борьбой за выживание. Проливной дождь в горах Бурятии — это не летний душ, это ледяная стена, превращающая одежду в панцирь. 5 августа, пытаясь спуститься к лесу, группа столкнулась с аномалией. Первым упал Александр Крысин. Когда Коровина пыталась ему помочь, парень был уже мертв. Дальше — цепная реакция.
"Это физика процесса: когда организм работает на пределе возможностей в экстремальных условиях, любая ошибка в расчете ресурсов становится фатальной", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Валентина Уточенко, единственная, кто выжил, описывала жуткие сцены: Татьяна Филипенко билась головой о камни, Виктория Залесова проявляла агрессию и кусалась. Это не сюжет триллера, а реальность на высоте 2310 метров. Ребята гибли один за другим. Валентина, осознав, что природа времени и жизни здесь висит на волоске, побежала вниз, к реке Снежной.
Официальная версия гласит: переохлаждение. Но почему люди вели себя так странно? В тканях погибших не нашли запасов энергии. Организм выжег всё топливо, пытаясь согреться. Когда потепление сменяется снежным зарядом при ураганном ветре, человеческое тело превращается в хрупкий механизм, который ломается мгновенно.
|Фактор
|Последствие для группы
|Отсутствие дров на плато
|Невозможность согреться и просушить одежду
|Ураганный ветер
|Мгновенная потеря тепла и дезориентация
|Физическое истощение
|Полное отсутствие гликогена в мышцах и печени
"На открытых пространствах во время шторма могут возникать неучтенные природные риски, которые не всегда поддаются стандартному анализу при планировании маршрута", — отметил в беседе с Pravda. Ru сейсмолог Виктор Андреев.
Многие ищут причину в химии или звуковых паттернах. Существует гипотеза об инфразвуке, который генерируется ветром в горах и вызывает панику. Другие обвиняют ядовитые газы или даже озон. Однако эксперты по безопасности склоняются к более прозаическим, но не менее страшным причинам — роковому стечению обстоятельств и истощению сил.
"В походах высокой сложности критически важно соблюдать баланс между нагрузкой и отдыхом, иначе любая техногенная или природная авария становится смертельной", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер Виталий Корнеев.
Валентина Уточенко смогла спастись, потому что проявила волю. Она вышла к реке, дождалась туристов-водников и сохранила историю для нас. Сегодня на Хамар-Дабане стоит памятник, напоминающий, что горы не прощают даже самым опытным малейшей потери бдительности перед лицом стихии.
Вероятно, роль сыграла экстремальная усталость группы. До леса оставалось всего 300 метров, но силы иссякли, а видимость из-за снега была нулевой.
Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила никаких посторонних веществ, кроме признаков глубочайшего истощения и переохлаждения.
Никаких подтвержденных фактов проведения испытаний в этом районе в августе 1993 года не существует, это остается на уровне конспирологии.
