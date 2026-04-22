Инфразвук или секретный газ? Тайна группы Коровиной, которую скрывали больше 30 лет

Трагедия на Хамар-Дабане — это не просто сухие строчки в протоколе, а настоящий хоррор, разыгравшийся в августе 1993 года. Представьте: опытная группа из шести человек под руководством мастера спорта СССР Людмилы Коровиной буквально "сгорает" на склоне горы Тритранс за считанные минуты. Причина смерти — общее переохлаждение, но обстоятельства до сих пор заставляют седеть даже бывалых поисковиков. Безумие, пена у рта и единственный выживший свидетель.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Палатки на склоне горы

Час, когда разум покинул людей

Группа вышла на маршрут 2 августа, и разговоры о погоде быстро сменились борьбой за выживание. Проливной дождь в горах Бурятии — это не летний душ, это ледяная стена, превращающая одежду в панцирь. 5 августа, пытаясь спуститься к лесу, группа столкнулась с аномалией. Первым упал Александр Крысин. Когда Коровина пыталась ему помочь, парень был уже мертв. Дальше — цепная реакция.

"Это физика процесса: когда организм работает на пределе возможностей в экстремальных условиях, любая ошибка в расчете ресурсов становится фатальной", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Валентина Уточенко, единственная, кто выжил, описывала жуткие сцены: Татьяна Филипенко билась головой о камни, Виктория Залесова проявляла агрессию и кусалась. Это не сюжет триллера, а реальность на высоте 2310 метров. Ребята гибли один за другим. Валентина, осознав, что природа времени и жизни здесь висит на волоске, побежала вниз, к реке Снежной.

Мнение специалистов о причинах гибели

Официальная версия гласит: переохлаждение. Но почему люди вели себя так странно? В тканях погибших не нашли запасов энергии. Организм выжег всё топливо, пытаясь согреться. Когда потепление сменяется снежным зарядом при ураганном ветре, человеческое тело превращается в хрупкий механизм, который ломается мгновенно.

Фактор Последствие для группы Отсутствие дров на плато Невозможность согреться и просушить одежду Ураганный ветер Мгновенная потеря тепла и дезориентация Физическое истощение Полное отсутствие гликогена в мышцах и печени

"На открытых пространствах во время шторма могут возникать неучтенные природные риски, которые не всегда поддаются стандартному анализу при планировании маршрута", — отметил в беседе с Pravda. Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Версии: от инфразвука до химии

Многие ищут причину в химии или звуковых паттернах. Существует гипотеза об инфразвуке, который генерируется ветром в горах и вызывает панику. Другие обвиняют ядовитые газы или даже озон. Однако эксперты по безопасности склоняются к более прозаическим, но не менее страшным причинам — роковому стечению обстоятельств и истощению сил.

"В походах высокой сложности критически важно соблюдать баланс между нагрузкой и отдыхом, иначе любая техногенная или природная авария становится смертельной", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер Виталий Корнеев.

Валентина Уточенко смогла спастись, потому что проявила волю. Она вышла к реке, дождалась туристов-водников и сохранила историю для нас. Сегодня на Хамар-Дабане стоит памятник, напоминающий, что горы не прощают даже самым опытным малейшей потери бдительности перед лицом стихии.

Ответы на популярные вопросы о трагедии на Хамар-Дабане

Почему опытный руководитель поставила лагерь на открытом склоне?

Вероятно, роль сыграла экстремальная усталость группы. До леса оставалось всего 300 метров, но силы иссякли, а видимость из-за снега была нулевой.

Были ли найдены в организме погибших токсины или наркотики?

Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила никаких посторонних веществ, кроме признаков глубочайшего истощения и переохлаждения.

Могли ли военные испытания стать причиной гибели?

Никаких подтвержденных фактов проведения испытаний в этом районе в августе 1993 года не существует, это остается на уровне конспирологии.

