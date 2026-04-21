Репетиция апокалипсиса: почему учёные с нетерпением ждут сближения Земли с Апофисом

Гравитационный танец Земли с 370-метровым астероидом Апофис обещает стать самым зрелищным экспериментом в истории астрономии. Пока мир привыкает к новостям о сближении огромной скалы с планетой, ученые готовят десант из аппаратов, чтобы увидеть, как именно притяжение ломает каменные хребты в прямом эфире.
13 апреля 2029 года Апофис пролетит всего в 32 тысячах километров от нас. Для космоса это дистанция "вытянутой руки". Планета начнет растягивать астероид из-за разницы сил гравитации: ближний к Земле край будет испытывать притяжение гораздо сильнее дальнего. Этот дисбаланс — идеальный инструмент для физики твердого тела, способный перестроить внутренности небесного странника.
"Мы наблюдаем приливные силы в действии. По сути, гравитация Земли на короткий срок станет скульптором, который буквально перекраивает поверхность Апофиса, вызывая оползни реголита", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Ранее расчеты показывали риск столкновения в 2,7%, но многолетние наблюдения, включая уточнения свойств реголита, сняли угрозу удара на ближайший век. Теперь Апофис не угроза, а экспериментальный полигон. Ожидается, что тряска заставит верхний слой пыли съехать вниз, обнажая свежие породы, скрытые от солнечного света миллионы лет.
|Параметр
|Характеристика
|Диаметр объекта
|Около 370 метров
|Расстояние пролета
|32 000 километров
|Период обращения
|С 11 до 14 месяцев
За событием будут следить аппараты "Рамзес" (ESA) и OSIRIS-APEX (NASA). Они прибудут на место в разное время: "Рамзес" встретит объект до, а аппарат НАСА — уже после встречи с земной гравитацией. Это позволит сопоставить "до" и "после", зафиксировав структурные деформации.
"Запуск миссий к телам такой структуры требует невероятной точности. Мы не просто смотрим, мы тестируем системы планетарной защиты, готовясь к отработке сценариев предотвращения реальных катастрофических столкновений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Для жителей Африки, Европы и Азии пролет станет астрономическим подарком — Апофис можно будет заметить даже невооруженным глазом в ясную ночь. Однако для академической науки главное скрыто под пеленой пыли. Перестроение рельефа и смена оси вращения — ключи к пониманию того, что находится в ядре таких объектов.
"Природа проводит эксперимент, который мы не в силах повторить искусственно. Изучение состава грунта таких объектов — прямой путь к пониманию фундаментальных процессов формирования Солнечной системы", — заявил в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.
Нет, радарные данные 2021 года полностью исключили возможность столкновения в ближайшие 100 лет.
Приливные силы спровоцируют движение рыхлого реголита — пыль и камни начнут сползать по склонам, меняя облик поверхности.
Да, из регионов Африки, Азии и Европы астероид будет виден невооруженным глазом в темное время суток при ясной погоде.
Гравитация Земли замедлит его движение вокруг Солнца, увеличив период обращения с 11 до 14 месяцев.
