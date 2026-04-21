Репетиция апокалипсиса: почему учёные с нетерпением ждут сближения Земли с Апофисом

Гравитационный танец Земли с 370-метровым астероидом Апофис обещает стать самым зрелищным экспериментом в истории астрономии. Пока мир привыкает к новостям о сближении огромной скалы с планетой, ученые готовят десант из аппаратов, чтобы увидеть, как именно притяжение ломает каменные хребты в прямом эфире.

Механика приливного хаоса

13 апреля 2029 года Апофис пролетит всего в 32 тысячах километров от нас. Для космоса это дистанция "вытянутой руки". Планета начнет растягивать астероид из-за разницы сил гравитации: ближний к Земле край будет испытывать притяжение гораздо сильнее дальнего. Этот дисбаланс — идеальный инструмент для физики твердого тела, способный перестроить внутренности небесного странника.

"Мы наблюдаем приливные силы в действии. По сути, гравитация Земли на короткий срок станет скульптором, который буквально перекраивает поверхность Апофиса, вызывая оползни реголита", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ранее расчеты показывали риск столкновения в 2,7%, но многолетние наблюдения, включая уточнения свойств реголита, сняли угрозу удара на ближайший век. Теперь Апофис не угроза, а экспериментальный полигон. Ожидается, что тряска заставит верхний слой пыли съехать вниз, обнажая свежие породы, скрытые от солнечного света миллионы лет.

Параметр Характеристика Диаметр объекта Около 370 метров Расстояние пролета 32 000 километров Период обращения С 11 до 14 месяцев

Космическая лаборатория в реальном времени

За событием будут следить аппараты "Рамзес" (ESA) и OSIRIS-APEX (NASA). Они прибудут на место в разное время: "Рамзес" встретит объект до, а аппарат НАСА — уже после встречи с земной гравитацией. Это позволит сопоставить "до" и "после", зафиксировав структурные деформации.

"Запуск миссий к телам такой структуры требует невероятной точности. Мы не просто смотрим, мы тестируем системы планетарной защиты, готовясь к отработке сценариев предотвращения реальных катастрофических столкновений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Для жителей Африки, Европы и Азии пролет станет астрономическим подарком — Апофис можно будет заметить даже невооруженным глазом в ясную ночь. Однако для академической науки главное скрыто под пеленой пыли. Перестроение рельефа и смена оси вращения — ключи к пониманию того, что находится в ядре таких объектов.

"Природа проводит эксперимент, который мы не в силах повторить искусственно. Изучение состава грунта таких объектов — прямой путь к пониманию фундаментальных процессов формирования Солнечной системы", — заявил в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о Апофисе

Есть ли риск падения астероида на Землю?

Нет, радарные данные 2021 года полностью исключили возможность столкновения в ближайшие 100 лет.

Как гравитация изменит Апофис?

Приливные силы спровоцируют движение рыхлого реголита — пыль и камни начнут сползать по склонам, меняя облик поверхности.

Смогут ли обычные люди увидеть пролет?

Да, из регионов Африки, Азии и Европы астероид будет виден невооруженным глазом в темное время суток при ясной погоде.

Что станет с орбитой астероида после встречи?

Гравитация Земли замедлит его движение вокруг Солнца, увеличив период обращения с 11 до 14 месяцев.

