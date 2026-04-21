Дмитрий Лапшин

9. Невидимый враг в кармане: как злоумышленники получают доступ к данным в вашем телефоне

Наука » Технологии

Ваш смартфон превращается из помощника в инструменты слежки за считанные секунды. Вредоносный софт проникает в систему незаметно, оставляя пользователю лишь роль наблюдателя собственных утечек данных.

Люди сидят в телефонах
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Люди сидят в телефонах

Механика невидимой угрозы

Злоумышленники используют смартфон как точку входа. Современные сталкерские программы работают автономно. Пользователю не требуется совершать ошибок — достаточно уязвимости в коде. Дмитрий Галов из Kaspersky GReAT отмечает, что рядовому владельцу гаджета практически невозможно вычислить присутствие шпиона без аппаратного анализа.

"Техническая сторона вопроса такова: вредоносный код внедряется в привилегированные процессы ОС. Обнаружить это обычными средствами почти нереально — нужно глубокое сканирование памяти", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Вектор атаки Риск для пользователя
Фишинг в мессенджерах Потеря контроля над экраном
Сторонние APK-файлы Установка сталкерского ПО

Правила цифровой гигиены

Безопасность строится на жесткой фильтрации контента. Запрет на установку приложений из подозрительных источников — база защиты. Подобные угрозы сродни финансовому мошенничеству, где невнимательность стоит баланса на карте.

"Сталкерское ПО часто маскируется под системные утилиты или сервисы очистки памяти. Не предоставляйте права суперпользователя неизвестным приложениям", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Обновления системы — не рекомендация, а обязанность. Критические патчи закрывают дыры, через которые злоумышленники получают доступ к камере или микрофону. Изучение рейтинга приложений перед загрузкой спасает от базового износа ресурсов устройства и утечек трафика.

"Человеческий фактор остается слабым звеном в любой защищенной системе. Механизмы обхода безопасности всегда нацелены на эмоции пользователя", — сказала в беседе с Pravda. Ru специалист по кибератакам Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы о защите данных

Как понять, что телефон заражен?

Явные признаки — быстрый нагрев, необоснованная трата заряда и странная активность камеры. Но часто заражение никак не проявляется визуально.

Нужно ли ставить антивирус?

Да, надежное защитное решение помогает купировать угрозы до их внедрения в ядро системы.

Безопасно ли скачивать приложения с официальных сайтов?

Только если это проверенные ресурсы компаний. Не официальный сайт — прямой путь к загрузке вредоноса.

Что делать при подозрении на слежку?

Сбросьте настройки до заводских или обратитесь в специализированный центр кибербезопасности.

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Дмитрий Лапшин
Лапшин Дмитрий Николаевич — физик-исследователь с 18-летним стажем. Объясняет физические явления простым языком, без упрощений и мифов.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы смартфоны безопасность
