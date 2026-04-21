Сломать часы Эйнштейна: почему время во Вселенной ведет себя как взбалмошный подросток

Мы привыкли считать время стабильным фоном мироздания, похожим на ровную линию разметки на шоссе. Секунда — это всегда секунда, тик-так, стрелка бежит вперед. Но что, если эта "линейка" — лишь иллюзия, а в глубинах квантового мира время ведет себя как взбалмошный подросток, успевающий оказаться в нескольких местах сразу?

Атомные часы

Квантовая суперпозиция времени

Классическая физика со времен Ньютона лелеяла надежду, что время — это абсолют. Эйнштейн ворвался в этот уютный мирок и разбил его вдребезги, доказав, что время растягивается от скорости и гравитации. Однако группа ученых пошла дальше. В свежей публикации в журнале Physical Review Letters физики заявили: время может быть "квантовым". Это значит, что оно способно пребывать в суперпозиции — идти с разной скоростью в один и тот же момент.

"Классические представления здесь буксуют. Квантовая гравитация требует пересмотра нашего понимания фундаментальных величин. Проблема времени — главный камень преткновения", — заявил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Почему атомные часы важнее эйнштейновских формул

Для экспериментов нужны инструменты. Исследователи предлагают использовать оптические атомные часы. В отличие от обычных кварцевых "трещоток", они измеряют частоту света, на которой колеблются атомы. Точность таких приборов запредельна. Они способны уловить разницу во времени, если поднять инструмент на пару сантиметров выше, где гравитация чуть слабее.

Тип времени Масштаб события
Ньютоновское Абсолютная универсальная константа
Эйнштейновское Зависит от движения и гравитации
Квантовое (гипотеза) Суперпозиция и запутанность интервалов

Используя метод "сжатия" (квантовая техника усиления флуктуаций), ученые планируют вытащить наружу скрытые квантовые признаки времени. Это покажет нам, что Вселенная внизу, на самом микроскопическом уровне, работает по иным законам, чем наш привычный быт.

"На текущем этапе наши технологии позволяют регистрировать ничтожные сдвиги. Если удастся доказать суперпозицию времени, это перевернет основы приборостроения", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Исследователи, включая Игоря Пиковского, уверены: "астрономические" часы — это путь к пониманию квантовой гравитации. Когда мы поймем, как время "запутывается", мы ответим на вопрос, что же происходит, когда на часы никто не смотрит.

"Любой такой эксперимент — это проверка фундаментальных констант. Мы приближаемся к границам познания материи", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о природе времени

Что такое суперпозиция времени?

Это состояние, при котором интервалы времени могут существовать одновременно, а не последовательно одна за другой.

Как часы могут измерить квантовый эффект?

Используя технику "сжатия", часы усиливают естественные квантовые шумы атомов, делая их видимыми для детекторов.

Почему Эйнштейн сомневался в квантовой механике?

Он считал, что у реальности есть объективный статус, независимый от наблюдателя, что противоречит квантовой логике.

Можно ли использовать это в быту?

Пока нет. Это фундаментальная наука, необходимая для создания модели квантовой гравитации и понимания устройства Вселенной.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер-энергетик Сергей Мартынов, биофизик Алексей Корнилов
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы наука
