Арктика стала тайным фронтом: что нацисты делали на далёких островах СССР

Нацистский десант в советской Арктике — это не сюжет дешевого боевика, а суровая реальность 1943 года. Пока на материке гремели пушечные залпы, на безлюдной Земле Александры разворачивалась драма в духе северного нуара. Гитлеру позарез нужна была погода. Без нее кригсмарине не могли топить северные конвои, а люфтваффе — прикрывать свои тылы. Так в сердце советских льдов вырос секретный лагерь.

Стратегия: погода как оружие

Арктика — это кухня погоды. Кто контролирует метеоданные на севере, тот управляет небом над всей Европой. Для Гитлера Вторая мировая война в заполярье была битвой за информацию. В 1942 году стартовала операция Wunderland ("Страна чудес"). Ее ядром стала экспедиция "Кладоискатель" (Schatzgräber). Немцы тайно высадились на Землю Франца-Иосифа, поставив СССР перед фактом своего невидимого присутствия.

"Дисциплина и точность наблюдений в таких условиях — вопрос выживания. Немцы привезли с собой не только термометры, но и пеленгационное оборудование, чтобы зажимать союзные корабли в клещи", — объяснил в беседе с Pravda. Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

База №24: городок под скалами

На мысе Нимрод вырос автономный поселок. Пять блиндажей, жилой бункер на семь комнат, взлетно-посадочная полоса. Все это закрасили белой краской — "невидимка" среди снегов. Пока советские политические заключенные в ГУЛАГе строили промышленность за полярным кругом, здесь, на краю земли, немцы обустраивали быт. Под скалами даже соорудили логово для подводных лодок. Никакого пафоса — чистая инженерия смерти.

В жилом блоке было всё: от столовой до кладовой. Но даже такие технологии не спасали от арктического давления. Люди жили буквально внутри ледяного куба, отслеживая радиосигналы и фиксируя шторма. Вечерами читали Марка Твена и готовились к обороне, устанавливая прыгающие мины по периметру.

Объект Назначение / Состав Инфраструктура 5 блиндажей, бункер на 30 мест, аэродром Вооружение Пулеметы, минометы, мины Sprengmine 35

Тайны, найденные через десятилетия

Арктика умеет хранить секреты в морозилке. Когда в 2016 году исследователи добрались до базы, они нашли историю в первозданном виде. Сапоги со свастикой, канистры, документы — всё лежало так, будто хозяева вышли на минуту. Это не древние мумии, а следы преступников, которые бросили свой пост в спешке.

"Каждая находка на Земле Александры — это материальное свидетельство того, как серьезно вермахт относился к северным рубежам. Это не миф, а четко спланированный опасный объект", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Трихинеллез: враг страшнее штыка

Немцев на базе "Кладоискатель" победили не пули, а гастрономия. Скудный паек из португальских сардин довел группу до отчаяния. Решили поохотиться. Белый медведь показался отличным стейком, но оказался биологической ловушкой. Заразившись паразитами, элитные метеорологи превратились в лежачих больных. Эвакуация была панической.

Советская власть узнала о "гостях" лишь в 1947 году. Летчик Илья Мазурук увидел руины с воздуха. Позже выяснилось, что археология этого места важнее любой пропаганды. Сейчас там стоит современная база Нагурское. Мы забрали свою землю обратно, оставив нацистские бункеры гнить в назидание потомкам.

"Ошибки в планировании и игнорирование природных факторов в Арктике приводят к закономерному финалу. Природа здесь — самый жесткий цензор", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о базе Гитлера

Зачем немцы строили базу именно на Земле Франца-Иосифа?

Это была идеальная точка для перехвата радиосигналов и сбора метеоданных, необходимых для атак на конвои ленд-лиза. Архипелаг считался глубоким советским тылом, где нацисты не ожидали встретить сопротивления.

Как обнаружили базу после войны?

В 1947 году летчик Илья Мазурук заметил строения при облете. До этого момента нацистское присутствие в этом секторе оставалось тайной для советского командования.

Правда ли, что на острове искали Гиперборею?

Документальных подтверждений поисков мифических цивилизаций нет. Основные задачи экспедиции были сугубо военными и метеорологическими, хотя интерес верхушки Рейха к оккультизму — общеизвестный факт.

