Эльбрус держит под собой двойной запас магмы: скрытая система может прорваться в любой момент

Две белоснежные головы, которые видно за сотни километров, — это не просто открытка Кавказа. Высочайшая точка России (5642 метра) ежегодно принимает толпы лыжников. Канатные дороги исправно тянут туристов к облакам. Поселки внизу кипят жизнью. Но мало кто осознает: этот гигант — вовсе не мирная гора. Эльбрус — спящий вулкан. И если он решит проснуться, масштаб катастрофы сотрет города с карты быстрее, чем вы успеете допить кофе.

Фото: commons.wikimedia.org by MariAA2002, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эльбрус

Дыхание великана: почему Эльбрус не гора

Для геологии Эльбрус — почти младенец, который только что прилег вздремнуть. Последний раз лава вылетала из него около 1700 лет назад. В масштабах планеты это было вчера. В XVI веке летописи фиксировали мощный пеплопад. Ученые уверены: вулкан жив. Он дышит через фумаролы — трещины, откуда вырываются ядовитые газы. На склонах бьют термальные источники. Это не курортная экзотика, а признаки работающей "печки" под вашими ногами.

"Эльбрус — это часть глобальной пороховой бочки. Он входит в ту же цепь, что и Везувий со Стромболи. Плиты давят друг на друга, магма копится. Мы имеем дело с объектом, который физически не может оставаться стабильным вечно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

В 2016 году приборы зафиксировали аномалию: земля на склонах прогрелась до +21 градуса. А за бортом было минус 21. Под горой, всего в 7 километрах от поверхности, сидит магматическая камера. Ниже, на 45 километрах, спрятан второй резервуар лавы. Они связаны каналом. Это как гигантский подземный мир, который только и ждет момента, чтобы выплеснуться наружу. Привычные геологические открытия говорят: молчание обманчиво.

Белая смерть: как лед превращается в кипяток

Забудьте про потоки лавы. Она вязкая и медленная. Главный враг — льды. На Эльбрусе их 145 квадратных километров. Это 10 миллиардов кубометров воды, замороженной в ледниках Терскол и Азау. Если магма пойдет вверх, вся эта масса мгновенно превратится в пар и кипящую грязь. Это не просто яростный выстрел воды, а лахар — раскаленная река из камней и песка, летящая со скоростью гоночного болида.

"Ситуация на Эльбрусе критическая с точки зрения пожарной и техногенной безопасности. В случае пробуждения системы оповещения могут просто не успеть сработать, так как скорость схода селей исключает долгую эвакуацию", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер по пожарной безопасности Антон Белов.

Мухтар Беккиев из Высокогорного геофизического института прямо говорит: это будет андезитовый взрыв. Обрушение вершин, выброс газа, пирокластические потоки. Все, что находится в радиусе 100 километров, просто перестанет существовать. Это напоминает по мощи взрывчатку колоссальной силы, заложенную самой природой. Человеческие строения по сравнению с этой мощью — картонные домики.

Признак опасности Последствия Разогрев фумарольных газов Подъем магмы к поверхности Таяние ледников Формирование смертоносных грязевых селей (лахаров) Выброс пепла Уничтожение сельского хозяйства и авиасообщения

Колумбийский след и судьба Краснодара

В 1985 году мир увидел репетицию. В Колумбии проснулся Невадо-дель-Руис. Он был похож на Эльбрус: высота за 5000 метров, ледяная шапка. Вулкан молчал 140 лет. Проснулся за 30 минут. Грязевой поток накрыл город Армеро в 65 километрах от горы. Погибли 25 тысяч человек. У Эльбруса воды в 100 раз больше. Его "выстрел" будет в разы страшнее. Пострадают не только горные аулы.

Под ударом окажутся Черкесск, Армавир и Краснодар. Кризис цивилизации начнется с подъема рек. Кубань и Баксан превратятся в ядовитые потоки. А потом придет пепел. Последний раз его частицы долетали до Астрахани. Это не мягкая пыль, а вулканическое стекло. Оно режет легкие и внутренности животных. Сельскохозяйственный юг может превратиться в пустыню на десятилетия. Наступит локальная "вулканическая зима", как после извержения Пинатубо.

"Если начнется массовое выпадение пепла, экологическая ситуация станет катастрофической. Загрязнение воздуха и почв частицами стекла уничтожит экосистему региона на годы", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Никитин Олег.

Вулкан не спрашивает разрешения. Он просто ждет. Мы можем сколько угодно строить древние дороги или современные трассы, но против 50 тысяч кубометров воды в секунду технологий нет. Даже мощная защита окон или зданий не спасет от удара селя. Это сила планетарного масштаба, способная остановить горение прогресса за считанные часы.

Ответы на популярные вопросы об извержении Эльбруса

Когда произойдет извержение?

Точную дату не назовет никто. Геологические прогнозы указывают на период до 2050 года, но аномальные разогревы грунта фиксируются уже сейчас.

Долетит ли пепел до Москвы?

Вероятность мала. Основные осадки выпадут в радиусе 700-1000 км, накрыв Ставрополье, Кубань и Поволжье.

Можно ли остановить лахар?

Нет. Масса грязевого потока настолько велика, что он сносит любые дамбы и заграждения. Единственный способ спастись — своевременная эвакуация.

Почему на гору до сих пор пускают туристов?

Вулкан находится в состоянии покоя. Мониторинг ведется круглосуточно, и пока прямых признаков немедленного взрыва нет.

Читайте также