Россия построила под Ямантау мегаполис: зачем стране подземный город на тысячи людей

Ямантау — это не просто кусок скалы на Южном Урале высотой 1640 метров. Это гигантский каменный сейф, в который Россия спрятала свои самые весомые аргументы на случай глобального финала. С башкирского название переводится как "Злая гора" — и, поверьте, характер у неё соответствующий. Пока туристы обходят стороной её каменистые осыпи и болота, западные разведки десятилетиями пытаются просветить её недра спутниками. Под горой кипит жизнь: там спрятан закрытый город Межгорье, где тысячи специалистов обслуживают объект, способный пережить даже самый плотный ядерный дождь.

Фото: commons.wikimedia.org by Datrushkevich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ямантау

Подземный мегаполис: убежище для элиты или миф?

Шумиха вокруг горы началась в 1996 году после статьи в The New York Times. Американцы тогда знатно напряглись: зачем русским строить в сердце Урала комплекс размером с Вашингтон? По разным оценкам, тоннели уходят вглубь на 900 метров, образуя автономные горизонты с жилыми блоками и складами. Это настоящий автономный ковчег, рассчитанный на пребывание до 300 тысяч человек в течение полугода. Пока обыватели обсуждают деградацию интеллекта и зависимости от гаджетов, здесь проектируют системы, работающие без внешней связи.

"Объект в Ямантау — это вершина инженерной мысли в вопросах защиты. Даже если на поверхности температура будет как на Солнце, внутри сохранится полная функциональность всех систем жизнеобеспечения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Однако версия с "бункером для чиновников" хромает на обе ноги. Логистика — штука жестокая. Лететь из Москвы до Межгорья полторы тысячи километров, когда время подлета стихии в виде ракеты НАТО составляет минут 30, — затея сомнительная. Скорее всего, гора нужна не для того, чтобы там прятаться, а для того, чтобы оттуда диктовать условия.

Система "Периметр": электронный мозг возмездия

Самая логичная версия — Ямантау является центральным узлом системы "Периметр", которую на Западе со страхом называют "Мертвая рука". Это страховой полис планетарного масштаба. Внутри горы, защищенные метрами бетона и гранита, пульсируют серверные залы. Они анализируют тишину. Если связь с Генштабом пропала, а датчики фиксируют радиацию и толчки, похожие на ядерные землетрясения, система берет управление на себя.

В 2020 году комплекс обновили, внедрив нейросети. Теперь это не просто алгоритм "если-то", а самообучающийся интеллект. В США пытаются создать нечто подобное, но пока их нейросети годятся лишь для перевода текстов, "Периметр" готов управлять апокалипсисом. Это чистая физика и математика на службе безопасности.

"Мы имеем дело с уникальным физическим явлением — полной изоляцией электронных компонентов от внешних электромагнитных импульсов ядерного взрыва. Это делает систему неуязвимой", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Характеристика Значение (оценка) Глубина залегания До 900 метров в гранитном массиве Площадь комплекса Сопоставима с территорией Вашингтона Автономность Минимум 6 месяцев полной изоляции Защита Выдерживает прямое попадание 5 ядерных зарядов

Уральская "Зона 51" и реальные задачи объекта

Ямантау часто сравнивают с американскими секретными базами. Там могут испытывать новейшие гиперзвуковые "Авангарды" или проверять на прочность материалы, подобные тем, что содержит лунный реголит. Скрытность объекта обеспечивается не только заборами, но и самой природой Южно-Уральского заповедника. Пройти мимо охраны здесь сложнее, чем обнаружить аномалию в Карелии.

Существует также версия о хранении там стратегических запасов редких металлов и урана. Но масштаб вентиляционных шахт и мощность энергопотребления Межгорья намекают на нечто более динамичное, чем просто склад. Это активный командный центр, где данные перерабатываются быстрее, чем любой смартфон разряжает батарею при активной нагрузке.

"Любой крупный промышленный или военный объект под землей требует колоссальных объемов воды. Наличие разветвленной сети водоснабжения в Межгорье подтверждает: под горой живет и работает целый город", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по водоснабжению Андрей Савельев.

Ответы на популярные вопросы о Ямантау

Можно ли попасть на вершину Ямантау как турист?

Официально — нет. Гора находится на территории заповедника, а де-факто — в зоне строгого режима. Любые попытки восхождения пресекаются патрулями. Это не то место, где стоит рисковать, иначе ваш телефон превратится в кирпич в руках охраны.

Правда ли, что в горе есть суперкомпьютер?

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Ямантау — это вычислительный центр "Периметра". Огромные массивы гранита служат идеальным экраном от любых помех и электромагнитных атак.

Почему город Межгорье до сих пор закрыт?

Потому что объект под горой остается действующим и сверхсекретным. Строительство и модернизация там не прекращались с советских времен, что требует жесткого контроля за доступом.

Выдержит ли Ямантау ядерный удар?

Да, конструкция рассчитана на колоссальные нагрузки. Даже если гора изменит форму внешне, внутренние бункеры сохранят герметичность. Это надежнее, чем любая древняя пещера, защищавшая предков.

