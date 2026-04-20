Сергей Баранов

Зарядка планетарного конденсатора: почему глубинные процессы в океане пугают экологов

Наука » Экология » Природа

Тихий океан затевает опасную игру. Под толщей воды в экваториальной зоне созревает тепловая аномалия, способная перекроить привычную климатическую карту мира. Пока поверхность океана медлит, глубинные процессы буквально готовят почву для очередного Эль-Ниньо.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тепловая ловушка под океанским дном

В экваториальной части Тихого океана происходит скрытая перестройка. Модели, разработанные экспертами Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), фиксируют миграцию подогретых водных масс на восток. Важно, что эти процессы идут под холодным поверхностным слоем. Дисбаланс температур часто становится предвестником штормовых перемен.

"Накопление скрытого тепла в глубине — это как зарядка конденсатора. Система рано или поздно сбросит энергию, что радикально меняет атмосферные потоки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Роль ветра и эффект Кельвина

Обычно пассаты удерживают теплую воду у западных берегов. Стоит этим ветрам ослабнуть, как поток устремляется к Южной Америке. Порывы западных ветров создают так называемую волну Кельвина. Этот импульс буквально продавливает термоклин — границу между теплыми и холодными слоями. В итоге привычный апвеллинг, поднимающий питательные вещества, глохнет, лишая пищи морских обитателей.

"Сокращение биоразнообразия в прибрежных зонах — это прямой результат нарушения вертикального перемешивания вод. Страдают экосистемы, а вслед за ними и рыбные промыслы", — заявила в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Параметр Характеристика
Вероятность Эль-Ниньо (июнь-август) 62%
Базовый температурный порог +0.9°F выше среднего

Глобальные последствия и барьер предсказуемости

Весна считается "барьером предсказуемости" для прогнозов Эль-Ниньо. Взаимодействие океана и атмосферы в этот период нестабильно. Ошибка в расчетах порыва ветра может увести модель в сторону, как уже случалось в прошлом. Тем не менее, данные NOAA указывают на устойчивый нагрев. Последствия для США будут ощутимы: влажная зима на юге и затишье ураганов в Атлантике, где высокие ветры будут буквально разрывать циклонные структуры.

"Любая серьезная климатическая дестабилизация требует превентивных мер, будь то защита инфраструктуры или сельское хозяйство", — предупредил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о явлении Эль-Ниньо

Что такое явление Эль-Ниньо?

Комплексное изменение температуры поверхностных вод в восточной экваториальной части Тихого океана, влияющее на глобальный климат.

Почему весной сложно предсказать погоду?

В этот сезон взаимодействие между атмосферой и океаном ослабевает, создавая так называемый "весенний барьер предсказуемости".

Как Эль-Ниньо влияет на ураганы?

Сильные ветры в верхних слоях атмосферы, характерные для этого явления, препятствуют формированию ураганов в Атлантике.

Чем опасно накопление подземного тепла?

Оно предвещает смещение поверхностных водных масс в сторону Южной Америки, что может вызвать резкие изменения погодных условий.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, климатолог Максим Орлов
Автор Сергей Баранов
Баранов Сергей Викторович — метеоролог с 26-летним стажем. Специалист по погодным явлениям, штормам и температурным экстремумам.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы климат экология тихий океан глобальное потепление
