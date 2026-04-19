Николай Зуев

Учёные из Университета Уэйк Форест открывают ген SP6, способствующий регенерации тканей

Наука

Наука наконец нашла способ превратить нас в супергероев или, как минимум, в ящериц. Пока человечество изобретало титановые протезы, биологи из трех ведущих лабораторий копались в ДНК аксолотлей и мышей. Итог: найден генетический "рубильник", который заставляет кости и ткани расти заново. Это не магия, а работа SP-генов, которые оказались общим наследством для рыб, грызунов и людей.

Представление цепи ДНК человека
Представление цепи ДНК человека

Генетический код регенерации: как это работает

Миллион ампутаций в год — таков жесткий счет сосудистых заболеваний и травм. Мы привыкли, что потерянная конечность — это навсегда. Но аксолотль так не считает.

Этот тритон отращивает лапы, хвост и даже куски сердца, пока отец генетики Грегор Мендель переворачивается в гробу от восторга. Ученые из Университета Уэйк Форест доказали: за это чудо отвечают гены SP6 и SP8.

"Мы видим фундаментальный механизм, который эволюция сохранила в самых разных видах. Это доказывает, что человеческий мозг продолжает эволюционировать, пытаясь взломать собственные ограничения физиологии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эти гены работают как прорабы на стройке. Они включают экспрессию белков в эпидермисе, подавая сигнал клеткам: "Стройте здесь кость!". Причем механизм идентичен у рыбок данио, аксолотлей и мышей.

У человека эти гены тоже есть, но они "спят" или работают вполсилы, позволяя нам заживлять разве что царапины или кончики пальцев в детстве.

Эксперименты с CRISPR: почему мыши перестали растить пальцы

Чтобы проверить теорию, ученые включили режим "бога" и воспользовались технологией CRISPR. Они просто вырезали ген SP8 из ДНК аксолотля. Результат был печальным: мощная регенерация сломалась.

Животное не смогло восстановить кости. То же самое произошло с мышами. Если убрать эти гены, тело забывает, как чинить само себя. Это еще раз подтверждает, что связь между генетикой и старением (или износом тканей) неразрывна.

Вид животного Что регенерирует
Аксолотль Конечности, сердце, спинной мозг
Рыбка данио-рерио Плавники, чешуя, внутренние органы
Мышь (и человек) Кончики фаланг пальцев

Исследование показало, что отсутствие SP-генов блокирует активацию фактора роста FGF8. Без этого белка клетки не делятся, костная мозоль не формируется, а рана просто затягивается шрамом.

По сути, ученые нашли ключ к превращению детородных процессов в восстановительные. Хотя до того, как из цыпленка вырастет динозавр, еще далеко, биология уже делает шаг к регенерации утраченного.

"Любая манипуляция с кодом — это риск. Однако понимание эпигенетики позволяет нам не просто смотреть на гены, а управлять условиями их включения", — отметил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Вирусная терапия: допинг для скелета

В Университете Дьюка пошли дальше. Они создали "полезный" вирус, который доставляет молекулу FGF8 прямо в зону травмы. В экспериментах на мышах это сработало: даже при дефиците собственных SP-генов, искусственная активация FGF8 стимулировала рост костей пальцев. Это прямой мостик к будущей терапии для людей.

Возможно, скоро вместо протеза пациенту будут вводить коктейль из вирусов-курьеров. Это поможет избежать активации генов старения и раковых мутаций, так как воздействие будет точечным. Мы учимся не просто лечить, а перезапускать биологическое время в отдельно взятой руке или ноге.

"Природа уже создала идеальные чертежи. Наша задача — научиться их читать и не мешать системе восстанавливаться самостоятельно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о регенерации

Сможет ли человек вырастить ногу полностью?

На текущем этапе ученые говорят о восстановлении отдельных участков костей и тканей. Наращивание целой конечности — вопрос отдаленного будущего, требующий контроля за ростом нервов и сосудов.

Безопасна ли вирусная генная терапия?

Вирусы используются лишь как транспорт для доставки нужного гена. Основной риск здесь — возможная неконтролируемая мутация, поэтому технология проходит жесткие испытания.

Когда метод станет доступен в больницах?

Исследования на людях начнутся только после завершения многолетних циклов на млекопитающих. Это перспектива 10-15 лет.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, биолог Андрей Ворошилов
Автор Николай Зуев
Зуев Николай Андреевич — микробиолог с 21-летним стажем. Изучает микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на экосистемы.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы наука медицина генетика технологии
Новости Все >
Незримый надзор ГАИ: как отметка в документах превращает водителя в нарушителя
Купили как игрушку — получили транспорт: какие правила включаются, когда питбайк выезжает на дорогу
Россия нажала на газ — и рынок занесло: китайские авто вышли в лидеры там, где не ждали
Хотели выжать лишнюю тысячу — получили больше хлопот: куда на самом деле девать старый АКБ
Один лезет до упора, другой не пускает: кто прав при сужении дороги на самом деле
Асфиксия железного коня: почему забитый выхлоп лишает автомобиль мощности
Один бокал не считается — пока не посчитают за вас: как промилле выходят за пределы нормы незаметно
Элита рабочего класса: почему доходы электрогазосварщиков в Курганской области бьют локальные рекорды
Осторожно, солнцепек: почему весенние прогулки в лесах ХМАО стали опаснее обычного
Большая вода наступает: Тюменская область мобилизует силы в ожидании пика паводка
Сейчас читают
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Наука и техника
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Домашние животные
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Садоводство, цветоводство
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Популярное
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят

Садоводы нашли способ очистить участок от насекомых-вредителей без использования токсичных препаратов и тяжелого труда в период активной вегетации растений.

Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова
Мёртвые возвращаются в пикселях: чем оборачивается оживление близких через технологии
Секрет бархатистого горохового супа: как добиться ресторанной текстуры на домашней кухне
Россия нажала на газ — и рынок занесло: китайские авто вышли в лидеры там, где не ждали
Россия нажала на газ — и рынок занесло: китайские авто вышли в лидеры там, где не ждали
Последние материалы
Учёные из Университета Уэйк Форест открывают ген SP6, способствующий регенерации тканей
Мумии заговорили: как современные технологии томографии открывают тайны фараонов
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Воздушные куриные котлеты под сырной шапкой: восторг на вашей тарелке
Магия белой футболки: как превратить базовый аутфит в эталон стильного городского образа
Подводная ловушка привела к открытию века: внутри нашли мир, застывший до катастрофы
С мая 2026 года российские банки вводят лимиты на снятие и внесение наличных
Констанца: Румыния становится центром бюджетного отдыха для российских туристов
20 апреля: Адольф Гитлер и экологическое бедствие
Рецепт ленивых синнабонов на слоеном тесте: пошаговый план идеального десерта
