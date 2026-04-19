Сергей Белов

Мумии заговорили: как современные технологии томографии открывают тайны фараонов

Наука

Египетские мумии перестали быть просто молчаливыми свидетелями эпохи фараонов. Современная наука превратила их в детализированные медицинские карты. Учёные из Университета Семмельвейса в Будапеште применили технологию фотон-счетной компьютерной томографии, чтобы буквально заглянуть сквозь тысячелетние бинты. Это не просто "рентген посильнее", а квантовый скачок в качестве изображения, позволяющий увидеть структуру каждой клетки и нити, не нарушая покоя древних останков.

Мумия фараона
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мумия фараона

Фотонный скальпель: как КТ препарирует историю

Исследователи работали в режиме секретных агентов — по ночам. Когда живые пациенты Центра медицинской визуализации расходились по домам, в диагностические боксы заносили древних обитателей дельты Нила.

Использование фотон-счетных детекторов (PCD) решило главную проблему старой школы КТ — визуальный шум. Если раньше на снимках мягкие ткани сливались в серую кашу, то теперь ученые видят слои повязок так четко, будто мумию только что закончили пеленать в мастерской Мемфиса.

"Древние ткани — это сложнейший слоеный пирог из смол, льна и органики. Обычный томограф пасует перед такой плотностью, а фотонные датчики режут эту картинку на тончайшие слои без потери данных", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Такой подход важен не только для эстетики. Детальная визуализация помогает понять, как именно древние врачи работали с телом. Инфекционные болезни того времени оставляют следы на костях, и увидеть их можно только при сверхвысоком разрешении. Фотонный метод позволяет отличить естественные дефекты кости от посмертных разрушений, вызванных временем.

От остеопороза до зубов: медицинский отчет из прошлого

В ходе сканирования одной из нижних конечностей, датируемой периодом между 401 и 259 годами до н. э., томограф зафиксировал характерную пористость. Это может быть признаком остеопороза — болезни, которую мы привыкли считать спутником современной малоподвижной жизни. Для египтян, чей рацион нередко был скудным, а нагрузки — запредельными, такие патологии были обычным делом.

Объект исследования Выявленная аномалия / факт
Мумифицированная рука Определение биологического статуса через костные швы
Нижняя конечность Признаки дегенеративного изменения (остеопороз)
Две отдельные головы Идеальная сохранность зубов для оценки возраста

Особого внимания удостоились зубы. Состояние челюстей позволяет не только определить возраст на момент смерти, но и реконструировать диету. Твердая пища с примесью песка стачивала эмаль египтян быстрее, чем время стирает надписи на папирусах. Изучая эти детали, мы восстанавливаем историю человечества через частные трагедии и болезни отдельных людей.

"Биологические маркеры старения зашиты в костях. Для антрополога КТ — это возможность провести полноценную эксгумацию, даже не притрагиваясь к объекту руками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Технология обмана: когда ступня прикидывается головой

Самое забавное открытие случилось при сканировании свертка, который долгие годы считали головой птицы. Предыдущие исследования были неточными, и кураторы коллекции осторожно предполагали ритуальное захоронение животного.

Однако новый томограф развеял мифы: внутри оказалась обычная человеческая ступня взрослого человека. Зачем её запеленали в форме "головы"? Скорее всего, это результат работы антикварных лавок XIX века, которые создавали "красивые" экспонаты из разрозненных фрагментов тел для богатых туристов.

Иногда египтяне и сами были мастерами имитации. Вспомним знаменитый деревянный протез ноги, найденный в Фивах — это доказывает, что уровень их медицины был функциональным, а не только магическим. Новая КТ позволяет отличить такие артефакты от наполнителей, которые засовывали под бинты для воссоздания объема тела.

"В археологии важно не только то, что нашли, но и то, как нас пытались обмануть. Мы часто видим следы "доработки" мумий более поздними торговцами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Анализ структуры бинтов и методов наслоения смол помогает не только в биосинтезе новых консервантов, но и в защите нашего исторического наследия.

Точное понимание того, как химия древности взаимодействует с современным воздухом, критически важно. Ведь даже краткое изменение условий — как гипотетическое исчезновение кислорода - для хрупкой органики может стать фатальным.

Ответы на популярные вопросы о томографии мумий

Почему нельзя просто размотать мумию?

Это разрушит бесценный артефакт. Бинты часто пропитаны смолами, которые за тысячи лет стали хрупкими как стекло. Размотка превратит мумию в пыль, уничтожив возможность изучить геологию солей и химию бальзамов в их первозданном виде.

Как томограф видит через камень или саркофаг?

Рентгеновское излучение высокой энергии проходит сквозь дерево и известняк. Новые детекторы улавливают даже те фотоны, что прошли сквозь тяжелую "броню" из смолы, создавая облако точек, которое компьютер превращает в 3D-модель.

Может ли радиация КТ повредить ДНК древних останков?

Дозы облучения при КТ слишком малы, чтобы серьезно повредить и без того фрагментированную ДНК. К тому же, современная физика позволяет минимизировать время воздействия без потери качества картинки.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артём Климов, археолог Павел Синицын
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
