Учёные обнаружили, что геометрия зубов животных адаптируется в процессе жизни

Природа — ленивый гений. Она не вытачивает каждый зуб или колючку по чертежам, а позволяет хаосу сделать грязную работу за неё. То, что мы считали триумфом эволюции, оказалось результатом обычного износа, который можно воспроизвести даже в школьном рюкзаке.

Лев рычит

Геометрия случайности: почему всё в мире — парабола

Жало пчелы, клык тигра и шип розы объединяет одна странность. Они не острые как иглы. Их кончики закруглены по математической кривой — параболе. Ученые годами строили теории: мол, такая форма лучше распределяет нагрузку, как прикосновение хищника к жертве, и не дает зубу сломаться. Красиво? Да. Но физики из Дании доказали: природа просто не умеет иначе.

"Мы часто ищем сложный смысл в простых вещах. Форма острия — это не всегда результат естественного отбора, это результат того, как материя крошится под ударами судьбы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Карандашный апокалипсис в кармане

Доцент Кааре Хартвиг Йенсен не стал ждать милости от природы. Он взял обычные карандаши и устроил им "адскую прогулку". Часть крутилась в вибростенде, имитируя годы эксплуатации за 4 часа.

Другую часть исследователи просто носили в карманах. Постоянные столкновения, трение и хаос сделали свое дело. Острые конусы графита превратились в идеальные параболы. Те самые, что мы видим у древних существ, чей возраст исчисляется тысячелетиями.

Тип острия Судьба при нагрузке
Идеальный конус Хрупкость. Ломается при первом же боковом ударе.
Природная парабола Стойкость. Оптимально распределяет давление.

Физика против генетики: кто строит тело

Оказалось, зубы молодых животных далеки от совершенства. Геометрия "допиливается" в процессе жизни. Это как сон кошки: поза зависит от внешних условий, а не только от инстинкта.

Трение об еду и почву превращает заготовку в идеальный инструмент. Ровно так же крылья динозавров когда-то адаптировались под потоки воздуха — физика диктует правила, гены лишь подчиняются.

"В морфогенезе износ — это скульптор. Организм дает материал, а среда отсекает всё лишнее, создавая функциональный объект", — подчеркнул биолог Андрей Ворошилов.

От бивней до древних топоров

Это открытие — подарок для археологов. Теперь, изучая сколы на каменных ножах, можно понять, резали ими тушу мамонта или просто ковыряли землю. Механика износа выдает историю предмета.

Даже если это безопасность дома или надежность моста — законы физики везде одинаковы. Хаос не разрушает, он оптимизирует. В планах ученых — разобраться с бивнями слонов, где слои разной твердости создают еще более хитрые системы самозатачивания.

"На примере инструментов древности мы видим ту же самоорганизацию, что и в биологических системах. Это универсальный закон материи", — отметил антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о природной форме

Почему парабола лучше конуса?

Обычный конус слишком тонкий у вершины, он скалывается. Парабола плавно утолщается, что делает её практически неуязвимой для осевых нагрузок.

Значит ли это, что эволюция не важна?

Важна, но она использует законы физики как бесплатный ресурс. Зачем прописывать в коде форму зуба, если трение само её создаст?

Можно ли применить это в технике?

Да, понимание процесса "автоматической" заточки позволит создавать материалы, которые становятся эффективнее по мере износа, а не просто приходят в негодность.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, антрополог Артём Климов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Новости Все >
Осторожно, солнцепек: почему весенние прогулки в лесах ХМАО стали опаснее обычного
Большая вода наступает: Тюменская область мобилизует силы в ожидании пика паводка
Душевное гостеприимство на службе фронта: как ярмарки Салехарда помогают нашим бойцам
Челябинский путь к долголетию: как 13 тысяч шагов в Миассе меняют физическое состояние жителей
Ваш отпуск под угрозой: челябинцам посоветовали проверить загранпаспорт на скрытые цифровые ошибки
Вопреки вызовам приграничья: как Белгородская область совершила образовательный рывок федерального уровня
Цифровой прорыв: в Липецкой области открыли первый в России учебный центр Бизнес ГигаХаб для развития ИИ
Судебное разбирательство в Воронеже: аэропорт ответит за ущерб от упавшего дерева
Между мифом и документом: эксперты поставили точку в споре о возрасте Белгорода
Купили фрукты с витаминами — получили с вирусами: как еда переносит скрытые инфекции
Сейчас читают
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Домашние животные
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Садоводство, цветоводство
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Бизнес
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Популярное
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше

Изучите, почему навоз утратил свою популярность среди дачников и какие современные альтернативы могут обеспечить лучший результат.

Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Дачники смеялись, а теперь копируют: обычный пакет с водой спасает урожай без химии
Дачники смеялись, а теперь копируют: обычный пакет с водой спасает урожай без химии
В валенках к Сталину: как нищий матрос за одну ночь в Кремле решил судьбу немецких танков
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров
Плащаница разрушает легенду: изображение оказалось чуждым человеческому телу
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Ресурс будущего: в Мурманской области открыли добычу критически важного лития
Ресурс будущего: в Мурманской области открыли добычу критически важного лития
Последние материалы
Большая вода наступает: Тюменская область мобилизует силы в ожидании пика паводка
Душевное гостеприимство на службе фронта: как ярмарки Салехарда помогают нашим бойцам
Челябинский путь к долголетию: как 13 тысяч шагов в Миассе меняют физическое состояние жителей
Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем
Учёные обнаружили, что геометрия зубов животных адаптируется в процессе жизни
Оживить батарею: главные правила весеннего ухода за аккумулятором
Ветеринар Антон Тарасов: какие породы собак подходят для содержания в городских квартирах
Ваш отпуск под угрозой: челябинцам посоветовали проверить загранпаспорт на скрытые цифровые ошибки
Вопреки вызовам приграничья: как Белгородская область совершила образовательный рывок федерального уровня
Цифровой прорыв: в Липецкой области открыли первый в России учебный центр Бизнес ГигаХаб для развития ИИ
