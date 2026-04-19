Николай Зуев

Биологический щит взломан: учёные подтвердили изменение структуры ДНК-вируса оспы обезьян

Оспа обезьян перестала быть "случайным гостем" из дикой природы. Вирус взломал защитный периметр человеческого организма и начал эволюционировать с пугающей скоростью. Пока глобальные системы безопасности пытаются выстроить барьеры, патоген активно переписывает свой код, подстраиваясь под нашу биологию.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вирус в роли хакера

Долгое время эпидемиологи считали оспу обезьян зоонозом — инфекцией, которая заглядывает к нам "на огонек" из мира животных и быстро выгорает. Однако реальность оказалась опаснее. Любой биологический вид под давлением среды вынужден либо погибнуть, либо мутировать. Вирус оспы обезьян выбрал второй путь. Он превратился в профессионального "взломщика", способного эффективно уклоняться от иммунного надзора.

"Вирус адаптируется к условиям, которые мы считали для него чужеродными. Это классический пример биологической эволюции под давлением", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Парадокс скорости

В 2022 году научное сообщество столкнулось с аномалией. Вирусы оспы содержат ДНК, поэтому по учебникам должны мутировать вяло. Но штаммы начали меняться с бешеной интенсивностью. Молекулярная датировка субклады IIb показала: скорость эволюции подскочила в пять-шесть раз. Этот процесс стартовал еще в 2016 году, задолго до того, как кризис цивилизации стал обсуждаемой темой, и к 2026 году ситуация серьезно обострилась.

Характеристика Статус вируса
Скорость мутаций Высокая (рост в 5-6 раз)
Способ адаптации Использование ферментов хозяина

Индийские специалисты в апреле 2026 года изучили 40 образцов и обнаружили "апгрейд". Патоген научился блокировать интерфероны — сигнальные белки иммунитета. Он буквально "обрезает провода" системы оповещения, чтобы Т-клетки не заметили вторжения. Это напоминает цифровой капкан, где жертва даже не понимает, что ее данные уже украдены мошенниками.

"Когда патоген начинает использовать нашу собственную защиту против нас, он превращается в крайне сложную инженерную задачу для медицины", — предупредил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Как работает иммунный щит

Человеческий организм пытается уничтожить чужака ферментом APOBEC3. Этот "молекулярный скальпель" режет ДНК вируса. Однако патоген научился обращать повреждения себе на пользу. Случайные дефекты, внесенные нашим иммунитетом, становятся катализаторами для создания новых, более живучих вариантов. Как исторические примеры создания технологий показывают, даже в экстремальных условиях возможен прорыв, если есть доступ к нужным инструментам.

"Недооценка биологической устойчивости ведет к катастрофе. Мы должны понимать, что каждый наш защитный ответ — это урок для вируса", — сказала в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Марина Ефимова.

Ответы на популярные вопросы

Оспа обезьян — это то же самое, что и натуральная оспа?

Нет, это разные вирусы, хотя они принадлежат к одному семейству. Современная мутировавшая форма требует особого внимания из-за высокой скорости адаптации к человеку.

Почему вирус начал меняться именно сейчас?

Произошел переход в популяцию людей. Новая среда запустила процесс интенсивного отбора наиболее приспособленных штаммов.

Можно ли остановить эти мутации?

Ученые работают над блокировкой механизмов, которые вирус использует для обхода иммунитета. Прямое воздействие на ферменты вируса — одна из приоритетных задач.

Несет ли это угрозу для безопасности данных населения?

Прямой связи нет, но укрепление защиты домов и личная осмотрительность в любых угрозах остаются базовым приоритетом.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, ученый-химик Марина Ефимова
Автор Николай Зуев
Зуев Николай Андреевич — микробиолог с 21-летним стажем. Изучает микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на экосистемы.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Новости Все >
Купили фрукты с витаминами — получили с вирусами: как еда переносит скрытые инфекции
Мёртвые возвращаются в пикселях: чем оборачивается оживление близких через технологии
Как же понимать то, что делается Соединенными Штатами в действительности?.. — писала газета Труд 19 апреля 1961 года
Время действовать: губернатор Цыбульский потребовал усилить безопасность очистных сооружений Архангельской области
Битва за качество: учёные Череповецкого госуниверситета представили систему для контроля свежести рыбы
Второе дыхание демографии: Вологодская область заняла четвёртое место по уровню рождаемости в СЗФО
Творческий десант в Сыктывкаре: молодёжь Коми готовит грандиозный финал фестиваля Самый СОчный
Загадки северных лесов: что удалось обнаружить учёным в ходе секретной экспедиции в Коми
Крах или трансформация: что происходит с рынком частного домостроения в Карелии в 2026 году
Балтийский вызов: Калининград обошёл Сочи по авиабронированиям на майские праздники
Экспедицию уничтожили, материалы спрятали: что нашли у Сейдозера и почему об этом молчат
Наука и техника
Экспедицию уничтожили, материалы спрятали: что нашли у Сейдозера и почему об этом молчат
Дачники смеялись, а теперь копируют: обычный пакет с водой спасает урожай без химии
Садоводство, цветоводство
Дачники смеялись, а теперь копируют: обычный пакет с водой спасает урожай без химии
Популярное
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше

Изучите, почему навоз утратил свою популярность среди дачников и какие современные альтернативы могут обеспечить лучший результат.

Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
В валенках к Сталину: как нищий матрос за одну ночь в Кремле решил судьбу немецких танков
В валенках к Сталину: как нищий матрос за одну ночь в Кремле решил судьбу немецких танков
Плащаница разрушает легенду: изображение оказалось чуждым человеческому телу
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева
Дачники смеялись, а теперь копируют: обычный пакет с водой спасает урожай без химии
60 килограммов риска: почему самый крупный грызун спокойно делит воду с крокодилами
Мохнатый убийца в маске добряка: вы ужаснетесь, когда узнаете, что этот жук творит с вашим садом
Мохнатый убийца в маске добряка: вы ужаснетесь, когда узнаете, что этот жук творит с вашим садом
Последние материалы
Конец лингвистики: как нейросети обесценивают профессию переводчика в Японии
Финансовое оружие против перекупов: частных продавцов ждут взыскания до 50 тысяч рублей
Купили фрукты с витаминами — получили с вирусами: как еда переносит скрытые инфекции
Выглядит как динозавр, действует как убийца: хищник, который ломает правила выживания
Стены шуршат по ночам — и это не ветер: эти вредители медленно съедают дом изнутри
Коварный агент в организме: почему любимый напиток мешает усваиваться железу и цинку
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Озеро на Чукотке меняет поведение людей: время сбивается, а ощущение слежки не отпускает
Статус в деталях: как изменилась верхняя одежда для женщин в весеннем сезоне 2026
Запредельная сливочность: союз плавленого сыра и копченой колбасы
