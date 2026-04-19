Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Озеро на Чукотке меняет поведение людей: время сбивается, а ощущение слежки не отпускает

На карте России застыло "живое око земли". Эльгыгытгын — не просто водоем на Чукотке. Это идеальный круг диаметром в 12 километров, вдавленный в горный массив мощным ударом из космоса четыре миллиона лет назад. Здесь нет дорог, а ближайший город пульсирует в двухстах километрах тундры. К берегу не ведут тропы, и даже опытные проводники предпочитают смотреть на черную гладь издалека. Место, где время вязнет, как в густом сиропе, а лед не тает до самого августа.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Космический шрам на теле Чукотки

Озеро появилось в результате катастрофы. Гигантский метеорит пробил зону древнего вулкана, оставив кратер, который со временем заполнила кристально чистая вода. В 2008 году геологи окончательно подтвердили: это не жерло вулкана, а след звездного гостя. Температура у дна никогда не поднимается выше трех градусов, создавая условия, в которых древние вирусы во льдах могли бы сохраняться вечно.

Прозрачность воды поражает — в солнечный день дно просматривается на 15 метров вглубь. Но эта чистота обманчива. Озеро почти всегда заковано в панцирь, а редкие льдины дрейфуют даже в июле. Подобная изоляция делает экосистему Эльгыгытгына уникальной, похожей на реликтовое озеро, спрятанное от внешнего мира миллионы лет.

"Эльгыгытгын — это капсула времени. Вода здесь химически стабильна, что превращает дно в архив истории планеты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ледяной шаман и метановые взрывы

Местные жители рассказывают легенды о злом шамане с ледяной головой, который заманивает путников в бездну. Странные звуки, напоминающие скрежет камней, и внезапные миражи в виде светящихся шаров — обычное дело для этой локации. Экспедиции, посещавшие Ловозерские тундры, сталкивались с похожим гнетущим ощущением присутствия чего-то чужого.

Наука предлагает более приземленную версию: под слоем ила скапливается метан. Запертый льдом газ накапливает давление, а затем прорывается сквозь толщу воды с пугающим грохотом. Такие выбросы могут создавать волны и визуальные искажения на поверхности, пугая случайных свидетелей. Это напоминает мощнейший прорыв заблокированных вод, который в миниатюре меняет ландшафт дна.

Параметр Озеро Эльгыгытгын
Происхождение Ударный метеоритный кратер
Возраст Около 3,6 — 4 млн лет
Температура воды От 0 до +3 °C круглый год
Диаметр 12 километров

"В таких закрытых системах любые газовые выбросы происходят аномально резко. Это создает иллюзию активности живого существа. Кроме того, оптические эффекты в арктическом воздухе над зеркалом воды часто превращают обычные объекты в пугающие фигуры", — отметил в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

Калилгу: кто дышит под льдом

Легенда о чудовище Калилгу жива до сих пор. Огромные тени, скользящие под водой, заставляют оленей обходить озеро за километры. Даже если это всего лишь игра света, природа вокруг Эльгыгытгына остается суровой. Здесь водятся черные белки и голубые песцы, а миграции северных оленей напоминают движение инженерных чудес древности — настолько масштабно и неумолимо это шествие.

Путешественники жалуются, что техника здесь сбоит, а фотоаппараты выдают пустые кадры. Словно озеро обладает собственной волей и запрещает фиксировать свои тайны. Возможно, дело в магнитных аномалиях, которые часто сопровождают места падения крупных небесных тел. В этой ледяной пустыне человек чувствует себя песчинкой перед лицом вечности.

"Экосистема озера — это живой музей. Изоляция позволила сохраниться видам, которые исчезли повсеместно. Мы видим здесь биологическое разнообразие, законсервированное холодом и отсутствием человека", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы об Эльгыгытгыне

Почему озеро всегда холодное?

Из-за большой глубины и расположения в зоне вечной мерзлоты вода не успевает прогреться за короткое чукотское лето. Основная масса льда часто сохраняется до августа.

Можно ли там ловить рыбу?

В озере обитают уникальные виды гольцов, приспособленные к экстремальному холоду, но массовой рыбалки там нет из-за труднодоступности и статуса охраняемой зоны.

Как добраться до озера?

Только вертолетом из Певека или на специализированных вездеходах, способных преодолеть сотни километров бездорожья тундры.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, метеоролог Сергей Баранов, биолог-эколог Аркадий Кузнецов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы чукотка арктика
Сейчас читают
Наука и техника
Красота и стиль
Популярное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.