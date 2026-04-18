Сергей Белов

Плащаница разрушает легенду: изображение оказалось чуждым человеческому телу

Туринская плащаница — это не погребальный саван Иисуса, а отпечаток, снятый со скульптуры? Громкое заявление бразильского эксперта по 3D-реконструкции Сисеро Моранеса всколыхнуло научное сообщество. Он утверждает: пропорции фигуры на ткани физически не могут принадлежать реальному человеку. Но если это подделка, то откуда у создателей "технологии будущего", способные генерировать энергию целой электростанции?

Фото: Guiseppe Enrie, 1931 by Rudolf Berwanger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ультрафиолет, которого быть не может

Моранес наложил цифровую копию ткани на модель человеческого тела — и потерпел фиаско. Контуры "поплыли". Однако при наложении на плоский барельеф всё совпало до миллиметра. "Совпадение структуры лица с отпечатком от барельефа идеальное", — заявил исследователь. Это звучит как приговор для реликвии, если бы не данные итальянского Института кристаллографии. Используя рентгеновское рассеяние, они подтвердили: ткань соткана в I веке нашей эры. Прямо как во времена Древнего Рима.

"Либо это был ядерный Иисус, либо кто-то знал такие технологии, о которых мы до сих пор не подозреваем", — пошутил один из исследователей.

Самая большая дичь начинается при попытке понять, как именно появилось изображение. Специалисты из итальянского ENEA подсчитали: нужен всплеск ультрафиолета мощностью 34 миллиарда ватт. Это не костер в пустыне, это работа современной АЭС. Даже нынешние лазеры пасуют — они прожигают ткань, а на плащанице поврежден лишь тончайший верхний слой нитей. Это напоминает историю технологий, которые опережают свое время на тысячелетия.

Параметр Научный факт
Требуемая мощность 34 ГВт (аналог ядерного реактора)
Возраст полотна I век н. э. (подтверждено рентгеном)
Происхождение пыльцы Только регион Палестины

Откуда взялась радиация? Есть версия, что виновато мощное землетрясение силой 8,2 балла, произошедшее в Иерусалиме в 33 году. При сжатии горных пород могли высвободиться нейтроны. Это объясняет и радиоуглеродные аномалии, и сам факт "печати" на ткани. Но это всё равно гипотеза на грани фантастики.

"В крови на полотне найдены антигены и белки, подтверждающие её биологическое происхождение. Расположение ран анатомически безупречно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Огонь, который не смог сжечь

В 1532 году плащаница попала в адский замес — пожар в Шамбери. Серебряный ковчег плавился, капли металла капали на лен. Однако ткань уцелела, хотя и получила симметричные прогалы. Это событие могло исказить результаты генетических исследований и углеродного анализа, сделав полотно "моложе" на тысячу лет в глазах приборов 1988 года. Подобные физические процессы часто путают карты ученым.

"Следы пожара 1532 года — это не просто ожоги, это серьезное химическое загрязнение структуры углерода", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по пожарной безопасности Антон Белов.

И что с того

Даже если изображение сняли с барельефа, загадка энергии остается. Кто в первом веке владел "лазером"? История полна странных находок, вроде гигантских геоглифов Тарапака, которые тоже заставляют сомневаться в примитивности предков. Возможно, плащаница — это технологический артефакт, предназначение которого мы просто не понимаем. Для веры же такие костыли не нужны. Истинное христианство строится на смыслах, а не на куске льна, пусть даже он светится ярче солнца, сообщает Дзен-канал "Популярная наука".

Ответы на популярные вопросы о плащанице

Почему 3D-моделирование указывает на статую?

Потому что на плоской ткани отпечаток объемного человеческого тела должен быть сильно деформирован (эффект развертки). На плащанице же он выглядит как фотография, что идеально совпадает с геометрией барельефа.

Мог ли пожар повлиять на датировку?

Да, высокая температура и обогащение ткани углеродом из дыма и расплавленного серебра часто приводят к ошибкам при радиоуглеродном анализе.

Откуда на ткани пыльца палестинских растений?

Это один из главных аргументов в пользу подлинности. Даже если это рукотворный объект, он точно находился в Иерусалиме в глубокой древности, а не был создан в средневековой Европе.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артём Климов, инженер Антон Белов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
