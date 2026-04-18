Массовый психоз или тайное оружие? Жуткий феномен 1954 года, который до смерти напугал Америку

Весна 1954 года в США запомнилась не политическими играми, а волной иррационального вандализма. Полиция, баллистики и физики разводили руками: страну атаковал "Призрачный стекольщик". Тысячи идеально круглых отверстий в стеклах появлялись сами собой, превращая лобовые щитки машин в решето прямо на ходу.

Фото: Pravda.ru by Алексей Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чертежи в блокноте

Тихий ужас Беллингема

12 апреля 1954 года еженедельник "Лайф" бахнул сенсацией: в городке Беллингем за неделю уничтожено более полутора тысяч стекол. Ни камней, ни пуль, ни осколков от рогатки. Материя просто рассыпалась под действием невидимой воли. Это напоминало странную болезнь, поражающую не людей, а кремниевые структуры. Водители теряли обзор на оживленных трассах, рискуя жизнью из-за внезапно лопающихся триплексов.

"В попытках воссоздать увиденное специалисты полицейской лаборатории расстреливали тестовые стекла из всех доступных видов оружия, метали в них гвозди, шарики от подшипников и тяжелые гайки, однако ни один эксперимент не дал результата", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Полиция в тупике

Через три дня "стекольная чума" накрыла Сиэтл. Шеф полиции Джей Лоуренс публично возмущался, но сделать ничего не мог. Пробоины выглядели так, будто их плавили лазером или аккуратно вынимали куски материала, не оставляя трещин вокруг. К 17 апреля звон битых витрин синхронно раздался в Огайо, Чикаго, Лос-Анджелесе и Кливленде. Напасть пересекла границу с Канадой и даже докатилась до Италии. Эксперты замолчали, а материалы дел быстро осели в архивах под грифом секретности.

Локация Масштаб повреждений Беллингем (Вашингтон) Свыше 1500 стекол за неделю Сиэтл Сотни витрин в деловом центре за ночь Щелково (Россия) Отверстие 80 мм с выпавшим "кругляшом"

Специалисты по безопасности подозревают, что данные скрывали из-за мониторинга рисков возникновения паники. Когда рушится инфраструктура, а виновного найти невозможно, проще объявить информацию закрытой.

Огненная версия и след Шаровой молнии

Единственное вменяемое объяснение — шаровая молния. Геннадий Щелкунов, ученый из НПП "Исток", изучал аналогичный случай в подмосковном Щелкове. Там у пенсионерки А. Тикач после яркой вспышки в окне появилась дыра диаметром 80 мм. Кругляш стекла лежал между рамами, целый и невредимый. Во Фрязино целый класс видел, как светящийся шар размером с теннисный мяч "прилип" к стеклу, бахнул и оставил идеальное отверстие.

"Наружное стекло было пробито идеально круглой дырой диаметром 30 сантиметров, при этом внутреннее осталось целым, но покрылось странными маслянистыми разводами", — отметил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Феномен не нов. В 1873 году в Санкт-Петербурге, в Спасском переулке, гости одного из домов услышали хлопок. В окне зияла огромная дыра, а на внутреннем стекле проступило лицо старухи. Утром портрет испарился, оставив свидетелей в недоумении. Это не проделки инопланетян, а редкие физические процессы, способные воздействовать на материю точечно и безжалостно.

"Случаи самопроизвольного разрушения стекла фиксируются веками, и в 1954 году мы просто столкнулись с масштабной аномалией, которую не удалось купировать оперативно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о Призрачном стекольщике

Были ли найдены снаряды в Сиэтле?

Нет. Ни баллистическая экспертиза, ни осмотр мест происшествий не выявили следов пуль, камней или дроби. Отверстия имели ровные края без трещин.

Почему в России об этом молчали?

В СССР тема аномалий в западных странах часто фильтровалась, чтобы не создавать лишнего ажиотажа вокруг необъяснимых явлений, хотя аналогичные случаи в Подмосковье фиксировались учеными.

Связано ли это с шаровой молнией?

Это основная научная гипотеза. Характер повреждений (оплавленные края, выпадение ровных фрагментов) совпадает с воздействием электрического заряда высокой плотности.

Читайте также