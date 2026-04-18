Сергей Белов

В валенках к Сталину: как нищий матрос за одну ночь в Кремле решил судьбу немецких танков

Декабрь 1941 года. Москва в кольце, а на пороге сталинского кабинета стоит человек в засаленном ватнике и валенках. Это не ошибка охраны. Это матрос Евгений Ледин — химик-самоучка, который тайно на кухне варил вещество, способное превращать немецкие танки в груды бесполезного железа. Ситуация на фронте требовала чудес, и Ледин принес одно из них в своем вещмешке.

Рука в ватнике с чертежом

Неожиданный вызов в Кремль

Евгений Ледин не обивал пороги ведомств в парадной форме. Его выдернули прямо с подольской фабрики, где он контролировал производство. В Кремле матроса ждал "производственный совет" высшего уровня: наркомы, генералы и лично Иосиф Сталин. За спиной изобретателя были годы отказов и ярлыки "фантазера". Эксперты в один голос твердили: создать такую мощную взрывчатку в условиях войны невозможно, промышленность не сдюжит.

Сталин выслушал доклад о том, как научные чины блокировали разработки. Реакция была мгновенной: Красная Армия должна получать оружие в необходимом объеме, а не в том, который "удобен" заводам. С этого момента матрос превратился в руководителя сверхсекретного проекта.

Немецкий трофей и первый успех

Все началось в 1939-м. Гитлеровская Германия, заигрывая с СССР, пускала советских инженеров на свои пороховые заводы. Кто-то из делегации умудрился "приватизировать" крошечный образец немецкого наполнителя для снарядов. Ребус достался Ледину. Он не просто расшифровал состав, а выкатил аналог, который бил немецкий оригинал по мощности в полтора раза. Это было как с сокровищами нацистов - все знали, что они есть, но мало кто понимал их истинную природу.

Характеристика Эффект взрывчатки "А-IX-2"
Мощность В 2 раза выше классического тротила
Механика действия Прожигает броню перед детонацией

Тротил (тол) был стандартом, но имел изъян. При ударе о толстую сталь он детонировал слишком быстро — снаряд просто "размазывался" по броне, не проникая внутрь. Ледин нашел способ заставить вещество "подождать" миллисекунду, пока металл не поддастся температуре. Это решало исход дуэли на поле боя так же радикально, как изменение климата меняет карту мира.

"В физике взрыва важен баланс стабильности и разрушительной силы. Ледин нашел точку, где химия побеждает толстую сталь", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Прорыв: "А-IX-2"

Аббревиатура "А-IX-2" звучала сухо, но за ней скрывался кошмар для "Пантер" и "Тигров". Вещество Ледина работало как хирургический ланцет: прожигало путь сквозь броню и взрывалось уже внутри танка. К началу 1943 года эти снаряды пошли на фронт эшелонами. Эффект был сопоставим с находкой неизвестных науке существ: немцы не понимали, почему их "неуязвимые" машины лопаются как орехи. Курская дуга стала бенефисом матроса-инженера.

Судьба Ледина была полна виражей. Матросские валенки сменились кабинетом руководителя лаборатории и Сталинской премией. Однако после войны гения "задвинули" в сельхозмашиностроение. Его потенциал был настолько велик, что напоминал загадочные мегалиты Севера - огромный пласт знаний, который внезапно решили оставить без внимания. Ледин ушел в запас в 1970-м, а его взрывчатка до сих пор остается в строю.

"Создание рецептуры в домашних условиях — это не только авантюризм, но и глубочайшее знание свойств материалов. Он рисковал жизнью дважды: при опытах и перед трибуналом за самоуправство", — отметил ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о взрывчатке Ледина

Почему немцы не смогли скопировать "А-IX-2"?

Состав был крайне сложен в производстве. Нужно было не просто смешать компоненты, а соблюсти температурный режим, который советские заводы освоили под жестким контролем Ледина.

Правда ли, что Ледин был простым матросом?

Юридически — да. Он отказался от "безопасной" научной должности ради возможности творить, из-за чего его перевели в обычный флотский штат, хотя фактически он оставался инженером.

Используется ли это вещество сегодня?

Модификации лединской смеси до сих пор применяются в некоторых типах современных боеприпасов благодаря их уникальной бронепробиваемости.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, учёный-химик Илья Сафронов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ссср наука война ученые история технологии исследование
Новости Все >
Правда убивает быстрее инфаркта: в каких ситуациях молчание буквально спасает жизнь
Ставка как скальпель: Центробанк отсекает нежизнеспособные компании от рынка
Весна не приносит вирусы — она их выпускает: откуда на самом деле берутся вспышки
Битва за вычеты: как правильно подтвердить расходы на лечение и обучение в 3-НДФЛ
Призреваемые, недовольные дурным столом и другими порядками в богадельне, устроили шумную демонстрацию… — писала газета Русское слово 18 апреля 1908 года
Цифровая гигиена или контроль: как обычная карта становится объектом аудита ФНС
Фотонный капкан: польские физики заставили свет замереть в сверхтонком материале
Яростный выстрел воды: ученые спорят о рождении величайшего каньона мира
Люкс по цене санатория: как отдохнуть на западном побережье Крыма без лишних трат
Ученые датировали начало строительства дорог в Амазонии 763 годом до нашей эры
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Садоводство, цветоводство
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Домашние животные
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году

Почти каждая третья германия компания собирается сократить рабочие места в 2026 году, говорится в исследовании Института германской экономики.

Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Экспедицию уничтожили, материалы спрятали: что нашли у Сейдозера и почему об этом молчат
Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева
Евросоюз не будет обращать внимание на предупреждение Минобороны РФ по дронам для ВСУ
Зверь размером с собаку держит Африку в страхе: даже львы отступают, когда появляется он
Эволюция на стероидах: почему крокодилы — единственные существа, которых боится сама природа
Эволюция на стероидах: почему крокодилы — единственные существа, которых боится сама природа
Правда убивает быстрее инфаркта: в каких ситуациях молчание буквально спасает жизнь
Смертельный тандем для мотора: что на самом деле означает чек вместе с падением уровня масла
Ветеринар Антон Тарасов объяснил риски кормления собак вареными костями
Опаснее бешеного ежа: обычный укус этого грызуна может закончиться в реанимации
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Секреты идеального межсезонья: как сочетать деним и уютный трикотаж в 2026 году
Массовый психоз или тайное оружие? Жуткий феномен 1954 года, который до смерти напугал Америку
Кофейная привычка под прицелом: скрытые причины, которые лишают скелет главного ресурса
Плащаница разрушает легенду: изображение оказалось чуждым человеческому телу
Эффектный многолетник с космической красотой: как добиться цветения, которому позавидуют все
