Путь в преисподнюю под стальной пробкой: вся правда о жутком секрете Кольской сверхглубокой скважины

В 15 километрах от поселка Никель, среди заполярных сопок, гниет остов здания. Это не просто заброшка 90-х. Под стальной заглушкой скрывается рукотворная рана глубиной 12 262 метра. Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3) — самый глубокий прыжок человечества в недра планеты. Ученые хотели вскрыть земную кору, как консервную банку, но реальность оказалась жестче любых расчетов.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Металлическая заглушка на промышленном объекте

Пробивая древний гранит: как начиналась гонка

Человек всегда хотел залезть туда, где его не ждут. В 1958 году американцы запустили проект "Мохол", пытаясь дырявить океанское дно. Не вышло — утонули в долгах. СССР подошел масштабнее. В 1970 году, к столетию Ленина, на Кольском полуострове начали бурить. Выбрали место, где древние граниты возрастом 3 миллиарда лет выходят на поверхность. Никакого осадочного "чехла" — только хардкорная добыча знаний из первичной тверди.

"Бурение на такие глубины — это всегда битва с неизвестностью. Горное давление и непредсказуемость пластов превращают процесс в лотерею, где на кону стоит оборудование стоимостью в миллионы", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Первые 7 километров прошли как по маслу. Проблемы начались ниже. Порода стала слоистой, хрупкой. Ствол скважины осыпался, образуя каверны. Бур заклинивало. Колонну из стальных "свечей" рвало чудовищным напряжением. В итоге скважина стала похожа не на прямую иглу, а на ветвистое дерево с кучей боковых отростков. Отклонение от вертикали составило почти километр.

Геология в шоке: вода и газы в "мертвой" породе

Учебники врали. Ученые ждали границу между гранитами и базальтами — так называемую поверхность Конрада. Ее не нашли. Зато нашли воду там, где её быть не должно. На глубине 10 километров, при температуре выше 212 градусов, влага пряталась в микротрещинах. Это разрушило старые теории о строении литосферных плит. Порода там не монолитная, она "дышит" и крошится.

Параметр Результат на СГ-3 Максимальная глубина 12 262 метра Температура на забое 212 °C Тип породы на глубине Метаморфические граниты

Поднимать образцы (керн) было пыткой. При резком падении давления камни, пропитанные газами, в буквальном смысле взрывались в руках геологов. Тем не менее, удалось достать уникальный объект для исследований — кусочки планеты, которые не видели солнца миллиарды лет. Это был прорыв, сравнимый по сложности с бурением скважин в Антарктиде над озером Восток.

"Любое физическое явление на такой глубине подчиняется экстремальным законам. Мы видим, как меняются свойства материалов под давлением, которое невозможно воспроизвести в обычной лаборатории", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Мифы и реальность: вопли из ада или шум недр?

В 90-х мир облетела байка про "колодец в ад". Якобы на 12-м километре акустические датчики записали крики грешников. Сказка выросла из первоапрельской шутки в финской газете. На самом деле бурение сопровождал аномальный шум и даже странный взрыв в 1995 году, но это была физика, а не мистика. Давид Губерман, бессменный руководитель экспедиции, признавал: на глубине происходят вещи, которые наука пока не может разложить по полкам.

"История науки полна мистификаций, возникающих там, где заканчиваются факты и начинается страх перед неизвестным. Кольская скважина стала жертвой именно такой "народной" интерпретации", — подчеркнул историк науки Сергей Белов.

Проект убили не демоны, а экономика. Содержать СГ-3 в 90-е стало непомерно дорого. Финансирование обрезали, штат сократили. В 2008 году гиганта окончательно приговорили к ликвидации. Оборудование сдали в чермет, корпуса забросили. Сегодня это место напоминает декорации к постапокалипсису, где-то между историей Воркуты и забытыми шахтами. Но рекорд глубины, зафиксированный в культуре достижений как недосягаемый, все еще принадлежит России.

Ответы на популярные вопросы о Кольской сверхглубокой

Правда ли, что в скважине слышали крики?

Нет, это городская легенда. Записи "голосов" являются подделкой. Акустические приборы в скважине фиксируют волновые колебания пород, а не звуки в человеческом понимании.

Почему бурение остановили на 12 262 метрах?

Технический предел. При температуре в 212 градусов металл труб становился пластичным, а породу постоянно "пучило", что приводило к бесконечным авариям и обрывам колонны.

Есть ли скважины глубже Кольской?

По общей длине ствола — да (нефтяные скважины в Катаре и на Сахалине). Но по вертикальной глубине погружения в земную кору СГ-3 остается абсолютным мировым рекордсменом.

