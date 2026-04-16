Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Экспедицию уничтожили, материалы спрятали: что нашли у Сейдозера и почему об этом молчат

Наука

Кольский полуостров — суровый край, где полярная ночь длится бесконечно, а ветер с Баренцева моря пробирает до костей. Археологи десятилетиями находят здесь стоянки возрастом 9 000 лет. Но Ловозерские тундры скрывают нечто грандиозное. Огромные каменные плиты, подогнанные с точностью до миллиметра. Лестницы с полутораметровыми ступенями. Пирамиды на гигантских основаниях. Официальная наука хранит молчание, но факты говорят громче учебников.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry A. Mottl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Там, где начинается тайна

Каждое лето снег отступает, обнажая скальные породы. Взору открываются гранитные бассейны с углами в девяносто градусов. Каждая из найденных пирамид покоится на четырех плитах весом по 10 000 тонн каждая. Это не декорации к фильму. Это реальность русского Севера. Исследователи фиксируют здесь пугающие аномалии, которые не вписываются в привычные климатические модели.

"Обнаруженные объекты на Кольском полуострове требуют детального инструментального анализа. Природные процессы могут создавать трещины, но геометрическая точность блоков часто указывает на внешнее вмешательство", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Расстрелянная экспедиция Барченко

В начале двадцатых годов прошлого века Александр Барченко возглавил секретную экспедицию в сердце Ловозерских тундр. Его поиски Гипербореи привели группу к Сейдозеру. Саамы считают это место священным. Ученые обнаружили там остатки древней обсерватории — пятнадцатиметровый желоб в скале, направленный в небо. Барченко верил, что нашел вход в Северную Шамбалу. Но в тридцатые годы всех участников экспедиции расстреляли, а теневой архив исследований был засекречен спецслужбами.

Характеристика Артефакты Кольского полуострова
Тип строений Мегалитические пирамиды, сейды, дольмены
Предполагаемый возраст От 12 500 до 40 000 лет
Особенности кладки Циклопические блоки с ровно обработанными гранями

Второе рождение легенды

В 1997 году Валерий Дёмин организовал новую экспедицию. Исследователи нашли подтверждения словам Барченко: мощные кладки и плиты с загадочными символами. Эти находки заставляют признать, что древний мир не был диким. Нижняя планка истории России должна быть сдвинута на тысячелетия назад. Возможно, именно за этими знаниями охотились британцы, когда пытались захватить полуостров в 1918 году.

"На Севере мы часто сталкиваемся с тем, что культурный слой скрыт под мощными отложениями. Любые артефакты такого возраста — это вызов для современной археологии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

В 2007 году георадар "Око" заглянул сквозь толщу скал. Под слоем грунта обнаружили ступенчатую структуру с вентиляционными шахтами. Возраст сооружений — 12 500 лет. Это втрое старше пирамид Хеопса. Пока египетская Розовая Луна вдохновляет астрономов, северные мегалиты хранят следы технологий, которыми не владели кроманьонцы. "Лестница северных богов" со ступенями высотой 1,5 метра намекает на совершенно иной рост строителей.

"Культурные традиции северных народов часто сохраняют память о великанах или древних учителях. Мегалиты Кольского полуострова идеально вписываются в этот мифологический контекст", — объяснил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Официальные учебники молчат, потому что признание Гипербореи разрушит устоявшуюся парадигму. Проще объявить мегалиты игрой природы, чем переписывать мировую историю. Однако каменные троны и обсерватории возрастом более 4 000 лет продолжают стоять, ожидая исследователей, а не мародеров. Каждая находка подтверждает: колыбель цивилизации могла находиться не на юге, а там, где сейчас поют белые медведи.

Ответы на популярные вопросы о Северных пирамидах

Почему о них не пишут в учебниках?

Находки противоречат принятой датировке развития человека. Признание рукотворности мегалитов потребует пересмотра всей истории каменного века.

Правда ли, что экспедиция Барченко искала оружие богов?

Документы ВЧК до сих пор под грифом "секретно". Косвенные улики указывают на интерес спецслужб к древним знаниям об управлении массовым сознанием.

Можно ли посетить эти места самостоятельно?

Территория Ловозерских тундр труднодоступна и требует серьезной подготовки. Передвижение затруднено климатическими условиями и сложным рельефом.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, археолог Павел Синицын, антрополог Артём Климов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы арктика археология
Сейчас читают
Садоводство, цветоводство
Наука и техника
Домашние животные
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.