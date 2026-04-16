Океан хранил эту вершину как тайник: вместе с ней обнаружили существ, словно не из нашего мира

Бездна Тихого океана больше не молчит. На хребте Наска исследователи обнаружили колосса, который тысячи лет прятался от человеческих глаз. Это подводная гора высотой 3109 метров. Она официально выше греческого Олимпа. Пока мы изучаем минеральные жилы Марса, под боком, в земных водах, открываются целые миры, о существовании которых мы только догадывались.

Океан

Гидролокатор против вечной тьмы

Хребет Наска — это подводная горная цепь к западу от побережья Чили. Экспедиция Океанического института Шмидта на судне Falkor (too) в течение 28 дней сканировала дно. Использовали многолучевой гидролокатор. Система работает просто: корпус корабля посылает звуковые волны, они бьются о рельеф и возвращаются назад. Измеряя время "пробега" сигнала, ученые рисуют карту с точностью до метра.

"Это отличный пример того, как современные технологии позволяют быстро и надежно закрывать белые пятна на картах. Мы исследуем погодные аномалии, но забываем, что рельеф дна напрямую влияет на циркуляцию водных масс", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Масштабы найденной горы поражают. Ее подножие лежит на глубине 4103 метра. Верхушка "дотягивается" до отметки 994 метра под поверхностью. Площадь основания — 70 квадратных километров. Это огромный каменный остров, захлебнувшийся океаном миллионы лет назад. Такие массивы часто скрывают древние осадки, способные перевернуть наше представление о прошлом планеты.

Характеристика Параметры горы Наска Полная высота от подножия 3109 метров Глубина вершины 994 метра под водой Площадь основания 70 кв. км Сравнение с Олимпом На 192 метра выше

Призраки глубин: кто живет на склонах

Когда за дело взялся робот Субастиан, ученые замерли. Склоны оказались не голыми камнями, а густонаселенными мегаполисами. Коралловые сады, губки и королевские крабы соседствуют здесь с существами, которых раньше видели только в жутких снах или на старых гравюрах. Впервые в истории был снят живым кальмар рода Promachoteuthis. До этого наука знала о нем лишь по мертвым останкам, найденным еще в XIX веке.

"Обнаружение таких видов подтверждает, что коралловые рифы и глубоководные горы — это критически важные оазисы жизни. Любое воздействие на эти экосистемы может привести к необратимым потерям", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Заметили и знаменитого осьминога Каспера. Его призрачно-белое тело раньше не встречали в южной части Тихого океана. А "летающие монстры из спагетти" (сифонофоры Bathyphysa conifera) добавили экспедиции сюрреализма. Каждая такая находка — кирпичик в здание проекта Ocean Census, цель которого — найти 100 тысяч новых видов за десятилетие. Это намного масштабнее, чем просто искать аномалии в шахтах.

Статус: защитить нельзя оставить

За три миссии 2024 года ученые нанесли на карту 25 гор. Хребет Наска теперь главный кандидат на статус первого охраняемого района в открытом море. Это решение подкреплено договором ООН от 2023 года. Нам жизненно необходимо понимать, что происходит в бездне, особенно когда экологическая угроза может прийти оттуда, откуда ее не ждут.

"Работа гидрографов и биологов в таких зонах — это вопрос безопасности всей планеты. Мы должны знать рельеф дна так же хорошо, как поверхность Луны", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Сейчас исследовано менее 30% морского дна в высоком разрешении. Каждая гора — это не просто кусок камня, а огромная лаборатория. Тот же Эверест когда-то был дном океана, и изучение таких объектов помогает понять циклы жизни нашей Земли.

Ответы на популярные вопросы о подводных горах

Почему подводную гору нашли только сейчас?

Океан огромен, а научные суда движутся медленно. Без узконаправленного поиска с использованием мощных гидролокаторов заметить такой объект на глубине невозможно. Тьма и давление скрывают рельеф лучше любых сейфов.

Чем отличаются эти виды от обитателей мелководья?

Они приспособлены к жизни без солнечного света и под огромным давлением. Многие используют хемосинтез или питаются "морским снегом" — остатками органики, оседающими сверху. Их ДНК может содержать ключи к созданию новых материалов и лекарств.

