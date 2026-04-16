Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Климова

Земля перепишет климатическую карту: к 2100 году половина планеты окажется в чужой зоне

Наука

Представьте, что вы привыкли жить в уютной квартире с кондиционером, но однажды просыпаетесь посреди раскаленной пустыни, где вместо стен — марево. Именно такой "переезд" ждет почти половину планеты к 2100 году. Климатическая карта, к которой мы привыкли со школьной скамьи, превращается в черновик, который природа безжалостно переписывает прямо сейчас.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глобальное потепление

Карта Кеппена: когда стандарты плавятся

Классификация Кеппена-Гейгера, созданная еще в 1920-х годах, была для ученых чем-то вроде периодической таблицы Менделеева. Пять зон: тропики, сушь, умеренный пояс, континенты и полюса. Но исследование в журнале Earth's Future показывает — система идет вразнос. До 48% территорий к концу века сменят свой "паспортный" климат на чужой. Это не просто цифры, это фундаментальный сдвиг, при котором замедление вращения земли из-за перераспределения масс воды становится пугающей реальностью.

"Потепление климата и изменение количества осадков приводят к заметным изменениям в климатических зонах", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Когда климатическая зона мигрирует, за ней не успевают экосистемы. Например, цветение сакуры в Японии уже сбивается с ритма, превращая культурные традиции в лотерею. Природа не просто нагревается — она меняет правила игры, заставляя океан играть роль непредсказуемого регулятора. Иногда этот океан защищает от засухи, разделяя зоны бедствия, но чаще он сам становится источником жара.

Европа на линии фронта: самый хрупкий континент

Старый Свет оказался самым уязвимым местом на карте. Исследование утверждает: 89% территории Европы столкнется с радикальной сменой климатического режима. Это означает превращение умеренных лесов в сухие степи, а привычных дождей — в катастрофические наводнения или мертвый штиль. В Северной Америке ситуация не легче: изменения коснутся 66% населения. Глобальное потепление бьет по самым развитым инфраструктурам, превращая города в тепловые ловушки.

Тип зоны Прогноз к 2100 году
Тропический климат Рост с 23% до 25% территории
Засушливые зоны Рост с 31% до 34% территории
Полярные зоны Сокращение с 6,47% до 2,13%

"Мы видим, как северные недра начинают работать по принципу гигантской батарейки, где окисление минералов из-за таяния мерзлоты лишь ускоряет выбросы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Даже внутренние водоемы реагируют на этот пресс. Каспийское море стремительно мелеет, повторяя судьбу Арала в новом масштабе. Это не локальная беда, а часть общего коллапса зон застройки и сельского хозяйства.

Полярный финал: исчезновение вечного льда

Полярные зоны — главные жертвы. Их охват уже сократился, но к концу века от них останется лишь тень — чуть более 2%. Таяние льдов Арктики лишает планету зеркала, которое отражало солнечные лучи. Теперь тепло поглощается океаном, который начинает плавить ледники Антарктиды изнутри. Гигантские ледяные горы, такие как легендарный айсберг A23a, отправляются в свое последнее плавание, окончательно меняя карту течений.

"Арктика перестала быть стабильным щитом. Процессы окисления в реках, вызванные таянием мерзлоты, создают долгосрочные риски для всей атмосферы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Для Африки прогнозы кажутся менее радикальными в плане смены зон, но это иллюзия безопасности. Температурные экстремумы там станут нормой, превращая жизнь в постоянную борьбу с перегревом. Климатический маятник раскачивается всё сильнее, и остановить его уже невозможно, можно лишь попытаться адаптироваться.

Ответы на популярные вопросы о будущем климате

Почему Европа считается самым уязвимым континентом?

Европа имеет сложную береговую линию и плотную застройку, что делает её крайне чувствительной к изменению температурных режимов и уровня осадков. По прогнозам, 89% её территории сменит тип климата.

Что происходит с полярными зонами?

Они стремительно сокращаются. Если в начале века они занимали почти 8% суши, то к 2100 году этот показатель может упасть до 2,13%, что приведет к полному исчезновению многих арктических экосистем.

Сможет ли Африка избежать изменений?

Формально климатические зоны там могут остаться прежними, однако интенсивность и частота аномальных волн жары существенно возрастут, что ударит по сельскому хозяйству.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, климатолог Максим Орлов, эколог Денис Поляков
Автор Анна Климова
Анна Климова — специалист по реагированию на инциденты информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы европа арктика экология изменение климата глобальное потепление
Новости Все >
Броня против рыжей чумы: секреты вечного ремонта кузова в обычном гараже
Перед казнью немецкие палачи зверски мучили и пытали свои жертвы… — писала газета Социалистическое земледелие 17 апреля 1943 года
Болгария меняет не только валюту: евро открывает дверь в новую реальность
Цифровой загон: как алгоритмы нейросетей превращают маневры в квитанции
Лифт работает как часы — но его всё равно остановят: как работает система контроля
Политическая буря в Болгарии набирает обороты: слухи отвлекают от главного разворота страны
Кнопка нажата, но спокойствия нет: что на самом деле гарантирует работающий лифт
Ловушка для бдительности: почему схема Подкидыш до сих пор работает в пробках
Биологическая бомба: почему паводок в Удмуртии угрожает чистоте колодцев
Весы обманывают — джинсы говорят правду: как понять, что тренировки уже работают
Сейчас читают
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Садоводство, цветоводство
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Домашние животные
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Популярное
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы

Смена стратегии в садоводстве — переход от ежегодной суеты к созданию экосистемы, работающей на садовода. Изучаем неприхотливые растения, способные цвести до 150 дней.

Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Татуировка для бампера: как вернуть салонный блеск старому пластику в гараже
Броня против рыжей чумы: секреты вечного ремонта кузова в обычном гараже
Дешевые полёты закончились: дефицит керосина подрезал крылья всей Европе
Слизни скользят мимо: 6 сортов капусты с броней, которые не нужно спасать химией
Экспедицию уничтожили, материалы спрятали: что нашли у Сейдозера и почему об этом молчат
Перед казнью немецкие палачи зверски мучили и пытали свои жертвы… — писала газета Социалистическое земледелие 17 апреля 1943 года
260 грузовиков с сокровищами: куда исчезла гигантская колонна, выехавшая из Берлина в апреле 1945-го
Болгария меняет не только валюту: евро открывает дверь в новую реальность
Приоритеты изменились: США замораживают контракты с Европой из-за дефицита оружия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.