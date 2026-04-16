В СССР придумали способ обойти любую оборону: техника шла не сверху, а из глубины

Представьте себе гигантское сверло размером с девятиэтажку, которое не просто ковыряет дырку в стене, а вгрызается в недра земли, оставляя позади оплавленный туннель. Это не сиквел триллера "Дрожь земли" и не бред сумасшедшего фаната Жюля Верна. Это — "Боевой Крот", проект секретной подземной субмарины, которая должна была стать кошмаром для врагов СССР. Пока США тратили миллиарды на авианосцы, советские инженеры решили зайти с черного хода. Буквально — из-под земли.

Тоннелепроходческий комплекс в туннеле

От идеи Петра Рассказова до немецкого "Змея"

История этих монстров началась не в секретных лабораториях КГБ, а в голове москвича Петра Рассказова. В 1904 году он набросал чертежи аппарата, способного двигаться в толще грунта. Но судьба Рассказова — готовый сценарий для нуара: шальная пуля в 1905-м, исчезнувшие документы и их внезапное "воскрешение" в Германии. Пока немец Хорнер фон Вернер грезил о "Змее Мидгарда" (Midgard Schlange), в СССР инженер Александр Требелев пытался скопировать биомеханику реального крота. Немецкий проект оказался слишком дорогим даже для Гитлера, а советские разработки ушли в глубокое подполье — во всех смыслах этого слова.

"Такие проекты всегда сопровождаются ореолом тайны, потому что на стыке геологии и механики возникают колоссальные нагрузки. Это вам не древняя канализация в Мохенджо-даро, здесь нужно не просто отводить воду, а буквально плавить породу вокруг себя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Курировать "подземный флот" взялся лично министр госбезопасности Виктор Абакумов. Он понимал: если такая махина сможет внезапно вынырнуть в тылу врага, никакие фортификации не помогут. Это была идеальная диверсионная машина. Однако после смерти Сталина и зачистки аппарата Абакумова многие чертежи снова "растворились" в архивах.

Ядерный двигатель и десант под ногами

К началу 60-х проект реанимировали. Главным новшеством должна была стать ядерная силовая установка. Вдумайтесь: атомный реактор на борту махины длиной 35 метров и диаметром с хороший тоннель метро. "Боевой Крот" двигался со скоростью 7 километров в час — для подземного аппарата это почти гиперзвук. На борту помещались 5 человек экипажа и 15 десантников, готовых устроить "сюрприз" там, где их меньше всего ждут.

Характеристика Параметры "Боевого Крота" Длина корпуса 35 метров Диаметр 3 метра Экипаж / Десант 5 / 15 человек Тип двигателя Ядерный реактор

Некоторые исследователи даже связывают этот проект с именем академика Андрея Сахарова, но прямых доказательств нет. Зато есть данные о "сходе со стапелей" в 1964 году. Пока одни ученые изучали, как Мировой океан теряет прозрачность, другие пытались сделать так, чтобы земная твердь пропускала сквозь себя стальной цилиндр. По расчетам, "Крот" должен был оплавлять породу перед собой, превращая её в стеклянную корку, что снижало трение и укрепляло стены туннеля.

"Создание подобных объектов — это колоссальный риск техногенной катастрофы. На глубине любая разгерметизация или сбой в системе охлаждения реактора превращают аппарат в братскую могилу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Взрыв на десятиметровой глубине: финал легенды

Испытания 1964 года стали для проекта роковыми. Согласно конспирологическим сводкам, лодка успешно вошла в грунт, но на глубине около десяти метров произошел инцидент. То ли автоматика дала сбой, то ли реактор не выдержал давления, но последовал ядерный взрыв. Аппарат вместе с людьми буквально испарился в недрах земли. После трагедии проект закрыли, а все упоминания о нем отправились в папки "Сверхсекретно". Это куда более мрачная история, чем любые захоронения неандертальцев или поиски затонувших цивилизаций.

Существует ли "Боевой Крот" сегодня в виде ржавеющего остова где-нибудь под Уралом? Скорее всего, нет. Но сама идея подземной войны остается актуальной. Это не просто попытка выкопать яму, это борьба за новый фронт. Пока одни мечтают, как солнечная энергия Луны будет питать Землю, другие помнят, что мощь может скрываться прямо у нас под ногами.

"Любые данные о таких разработках — лакомый кусок. Сегодня информационная защита подобных архивов приоритетнее, чем сама техника. Ведь даже один набор данных может выдать госсекреты десятилетий", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о подземных лодках

Правда ли, что в СССР была атомная подземная лодка?

Документальных подтверждений в открытом доступе нет, но существование проекта "Боевой Крот" признается многими историками спецслужб как реальная разработка периода Холодной войны.

Почему проект закрыли?

Официальная версия отсутствует, но исследователи говорят о катастрофе во время испытаний в 1964 году и огромной стоимости эксплуатации, которая превышала расходы на космическую программу.

Можно ли сейчас создать такой аппарат?

Технически это возможно (современные проходческие щиты работают по схожему принципу), но установка туда ядерного реактора и достижение высокой скорости передвижения остаются сложнейшей инженерной задачей.

Действительно ли там был ядерный реактор?

Согласно легенде — да. Только атомная энергия могла обеспечить необходимую мощность для плавления породы и движения махины весом в сотни тонн под землей.

