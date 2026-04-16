Самая глухая точка Земли работает как "кладбище" космических аппаратов

Представьте себе место, где ваше одиночество абсолютно. Ближайшие живые люди находятся не на соседнем острове и даже не на проходящем мимо танкере. Они — над вашей головой, в 400 километрах вертикально вверх, на борту МКС. Это и есть точка Немо, полюс недоступности, затерянный в бесконечности южной части Тихого океана.

Затонувший космический корабль

Где на карте искать "Никто"

Хорватский инженер Хвойе Лукатела вычислил эти координаты в 1992 году с помощью компьютерного моделирования. Название "Немо" — это не только дань уважения жюльверновскому капитану, но и латинское "никто". До ближайшей земли — необитаемых островов Махер, Моту-Нуи и атолла Дюси — нужно плыть более 2,6 тысяч километров. В этом радиусе нет ничего, кроме воды и редкого космического мусора.

"Биологически это место — пустыня. Из-за системы течений питательные вещества сюда почти не доходят, поэтому жизнь здесь представлена крайне скудно по сравнению с прибрежными зонами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ктулху промахнулся на пару миль

Мистика окружает точку Немо задолго до её официального открытия. В 1926 году Говард Лавкрафт в рассказе "Зов Ктулху" описал затонувший город Р'льех. Координаты вымышленного пристанища древнего зла удивительно близки к реальному полюсу недоступности. Учитывая, что в те времена географические открытия еще не зафиксировали эту точку, совпадение кажется пугающим.

Тайна пугающего "Рева"

В 1997 году океанографы NOAA зафиксировали низкочастотный звук невероятной мощности, получивший имя "Bloop" (Рев). Он был громче сигналов синего кита и разносился на тысячи миль. Фанатам Лавкрафта показалось, что Ктулху проснулся. Однако наука оказалась прозаичнее: звук породили трескающиеся ледяные щиты Антарктиды. Ледяные массивы с грохотом отламывались, создавая акустическую волну, которую микрофоны поймали в районе точки Немо.

"Низкочастотные шумы в океане часто имеют естественную природу. Сейсмическая активность или движение ледников создают звуки, которые обывателю кажутся криками монстров", — рассказал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Космический морг на глубине

Из-за удаления от судоходных путей точка Немо стала официальным кладбищем космических аппаратов. Здесь утилизируют всё: от грузовых "Прогрессов" до массивных орбитальных комплексов. Именно здесь в 2001 году завершила свой путь легендарная советская станция "Мир". Сегодня на дне покоятся останки более 250 аппаратов. Это безопаснее, чем падение обломков на головы людей, пока космос не стал освоен более плотно.

Йети-краб против монстров

Стивен Д'Хондт в 2005 году обнаружил вблизи этого региона Kiwa hirsuta — краба с "меховыми" клешнями. Это существо живет возле гидротермальных источников, где вода прогревается жаром недр. Хотя ученые отрицают наличие гигантских монстров, подобные находки доказывают: мы знаем о поверхности Луны больше, чем о глубоководных впадинах нашей планеты.

"Обнаружение новых видов в экстремальных условиях — норма для современной зоологии. Глубоководные системы живут по своим законам, часто автономно от солнечного света", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Точка Немо остается самым тихим и одновременно самым "замусоренным" высокими технологиями местом на планете. Это географический парадокс: край света, который стал перекрестком для падающих звезд рукотворного происхождения, пока повышение уровня моря и климатические сдвиги меняют облик остальной суши.

Ответы на популярные вопросы о точке Немо

Почему точку Немо называют полюсом недоступности?

Это геометрический центр океанского пространства, максимально удаленный от любой береговой линии. Попасть туда крайне сложно из-за отсутствия регулярных рейсов и огромных расстояний.

Опасны ли затопленные там спутники для экологии?

Большинство фрагментов сгорает в атмосфере. Оставшиеся конструкции оседают на огромной глубине, где из-за отсутствия активной жизни их влияние на биосферу считается минимальным.

Можно ли там встретить морских чудовищ?

Наука говорит "нет". В этом районе крайне мало органики, поэтому прокормить крупное хищное существо океан там просто не в состоянии.

Кто живет в точке Немо на самом деле?

В основном бактерии и мелкие ракообразные, обитающие возле горячих источников на дне. Это суровое место, где выживают только самые приспособленные существа, такие как "йети-краб".

Читайте также