Колизей без фильтров: почему реальная жизнь гладиаторов была далека от красивой картинки из кино

Вы наверняка это видели сто раз: Колизей, песок, пот и суровый римлянин, который опускает большой палец вниз. Красиво? Очень. Исторично? Примерно как викинг в рогатом шлеме. Гладиаторы не были одноразовым мясом. В них вкладывали как в современных звезд спорта. Мертвый боец — это убыток. Живой — актив и касса. Здесь бухгалтер всегда побеждал драматурга.

Гладиатор на арене

Повёрнутый большой палец — что он означал

Латинское выражение "pollice verso" переводится как "повёрнутый большой палец". Куда именно — история умалчивает. Светоний и Плиний пишут об этом вскользь. Миф о жесте "палец вниз" закрепил художник Жан-Леон Жером в 1872 году. Большинство историков уверены: палец, направленный вниз или в сторону, означал помилование — "сложить оружие". Смерть же символизировал палец, направленный к горлу. Подобно тому как археология открывает скрытые под землей смыслы, детальный разбор текстов меняет наше восприятие аренного шоу.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Смерть каждого двадцатого — это норма для опасного производства, а не для массовой резни", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Ареной правили деньги: гладиатор как инвестиция

Элитный гладиатор стоил до 173 000 сестерциев — миллионы долларов по нашим меркам. История гладиаторства — это история контрактов. За аренду бойца платили 3 000 сестерциев, а за его гибель — штраф в 50 раз больше. Смерть наступала лишь в каждом 20 поединке. Большинство боев заканчивались missio - помилованием. Побежденный просто ложился на песок и ждал вердикта эдитора.

Параметр Гладиаторский бизнес Стоимость элиты до 173 000 сестерциев Штраф за смерть в 50 раз выше стоимости аренды Вероятность гибели примерно 1 к 20 боям

Шахматы с мечами: тактика и типы бойцов

Бои строились на парадоксах. Сильный щитоносец против маневренного легковеса. Ретиарий с сетью и трезубцем выходил против секутора в гладком шлеме, за который не зацепиться сетью. Это была не случайная бойня. Зрители следили за тактикой, как современные болельщики следят за тем, как астрономия фиксирует траектории комет. Каждый шаг был просчитан.

"Гладиаторы были культурным феноменом своего времени, объединяющим жесткую иерархию и право на личную славу", — отметил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Раб, доброволец или звезда без паспорта

Многие шли на арену добровольно. Гонорар за победу равнялся годовому жалованью легионера. Гладиатор считался infamis - без чести, как актер. Но слава на стенах Помпей была сравнима с нынешними топ-атлетами. Даже император Коммод выходил на арену. Подобно тому как исчезновение людей в заброшенных деревнях рождает легенды, судьба гладиаторов обросла мифами о рабских оковах.

Ячмень, пепел и лучший врач Рима

Их звали "ячменщиками". Рацион в 7000 ккал состоял из ячменя и бобов. Это давало энергию и тонкий защитный слой жира. Тренировочный меч весил вдвое больше боевого. Для восстановления пили отвар из золы. Гален, величайший врач древности, начинал карьеру именно в гладиаторской школе, изучая анатомию на ранах бойцов.

"Нагрузки на костную систему были запредельными, но рацион из ячменя обеспечивал нужную базальную прочность", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Фламма и женщины на арене

Легендарный Фламма провел 34 боя и четырежды отказывался от свободы (рудиса). Арена была его жизнью. Существовали и женщины-гладиаторы — Амазонка и Ахиллия. Их деятельность запретили в 200 году н. э., так как аристократки на песке нарушали римское понятие о приличии. Игры закрыл Гонорий в 404 году — экономика империи больше не тянула такие дорогие шоу.

Ответы на популярные вопросы о гладиаторах

Правда ли, что в конце каждого боя кто-то умирал?

Нет, смерть случалась редко из-за финансовой ценности бойцов. Большинство боев заканчивались помилованием проигравшего.

Почему они ели в основном ячмень?

Ячмень был дешевым источником огромного количества калорий, необходимых для ежедневных многочасовых тренировок.

