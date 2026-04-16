Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

260 грузовиков с сокровищами: куда исчезла гигантская колонна, выехавшая из Берлина в апреле 1945-го

Наука

В апреле 1945 года, когда Третий рейх начал рассыпаться как карточный домик, к границам Баварии и Австрии потянулась колонна из тысячи грузовиков. Элитные части СС конвоировали контейнеры с награбленным золотом и предметами искусства в "Альпийскую крепость". Этот регион должен был стать последним рубежом обороны и гигантским сейфом для сокровищ, стоимость которых, по оценкам следователей, достигала пятисот миллиардов франков.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Миллиарды под ногами: соляные шахты и сады эсэсовцев

Первые находки союзников в мае 1945 года напоминали сюжеты приключенческих романов. В одной только соляной шахте обнаружили ценности на сто миллиардов марок. В Меккерсе извлекли около ста тонн золота в слитках. Грабеж Европы стал массовым: шедевры из музеев и частных коллекций перемещали в глубокие штольни.

"Масштабы вывоза действительно поражают, но важно понимать: значительная часть этих ценностей была документирована, пусть и в закрытых нацистских архивах. После войны многие из этих следов помогли союзникам обнаружить тайники", — объяснил в беседе с Pravda. Ru историк Игорь Власов.

Найти сокровища удавалось буквально под боком. В саду виллы Эрнста Кальтенбруннера обнаружили клад стоимостью в миллиард марок. В замке Нойшванштайн хранились сотни картин, изъятых в оккупированных странах. Для нацистов Альпы должны были стать местом, где даже после поражения режим мог сохранить ресурсы и подготовить почву для возможного возрождения.

Священные реликвии и опись призрачного богатства

Следователи после войны изъяли у подозрительного немца документ с описью несметных богатств: 166 миллионов швейцарских франков, 299 миллионов долларов, 3 миллиона карат бриллиантов и наркотики на пять миллиардов долларов. Адольф Эйхман перед казнью признался, что лично зарыл на горных лугах ценности на 19 миллиардов франков. Среди них были и сакральные артефакты: копье Оттона III, зуб Иоанна Крестителя и фрагмент скатерти с Тайной Вечери.

Тип сокровища Предполагаемое количество/ценность
Золото в слитках Более 100 тонн в одной шахте Меккерса
Бриллианты Около 3 миллионов карат по описи разведки
Предметы искусства Работы Рубенса, Рафаэля, Рембрандта

Охранный корпус Альпенланд: почему кладоискатели не возвращаются

Самые крупные тайники в районе Бад-Гаштайна и Зальцбурга остаются недосягаемыми. Операцией по маскировке руководил Отто Скорцени. Был создан "охранный корпус Альпенланд", состоящий из законспирированных агентов в местных деревнях. Они десятилетиями следили за горными перевалами и устраняли любого, кто подходил слишком близко к штольням. Для исследователей это такая же угроза, как древняя болезнь, внезапно вышедшая из подземелья.

"В подобных местах опасность связана не только с природными условиями, но и с инженерными особенностями самих объектов. Заброшенные выработки могут сохранять нестабильные конструкции и скрытые риски, которые со временем становятся ещё менее предсказуемыми", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Дневник Олленхауэра и 28 тонн золота

Новый виток интереса вызвал дневник офицера Эгона Олленхауэра. В нем указаны 11 мест в Польше, где на 260 грузовиках были спрятаны 28 тонн золота и полотна Боттичелли и Моне. Хотя некоторые историки скептичны, другие подтверждают реальность подобных схронов. Найденные в альпийских бункерах картины русских мастеров — Коровина и Сомова — доказывают, что поиски имеют смысл.

Альпийская крепость создавалась не просто как убежище, а как фундамент для возрождения рейха. Там хранились фальшивые деньги, печатные станки и архивы. Сегодня эти горы остаются гигантским сейфом, ключи от которого, возможно, до сих пор находятся в руках наследников "Альпенланда".

Ответы на популярные вопросы о сокровищах Третьего рейха

Почему сокровища до сих пор не найдены полностью?

Многие тайники заминированы или находятся в труднодоступных районах Альп, которые контролировались спецгруппами СС даже после войны.

Правдив ли дневник офицера Олленхауэра?

Эксперты нескольких немецких институтов подтвердили подлинность документа, хотя историки спорят о том, сохранилось ли содержимое кладов до наших дней.

Какие самые ценные предметы могут скрываться в горах?

Помимо золота это картины великих мастеров (Рубенс, Рафаэль) и религиозные артефакты, такие как копье Лонгина.

Читайте также

Экспертная проверка: историк Игорь Власов, учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые золото история исследование вторая мировая война
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.