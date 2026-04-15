Искусство обмана на костях: кто и зачем пугал россиян криками мертвецов в 90-е годы

Эта история напоминает мрачный детектив, где научные методы столкнулись с кладбищенской мистикой. В начале нулевых по федеральным каналам пронеслась новость: в 1996 году столичные исследователи провели жуткий тест в московском крематории. К голове умершего подключили датчики, и в момент, когда гроб поехал в печь, приборы якобы взбесились. Энцефалограф выдал всплеск активности, характерный для живого человека в состоянии дичайшего ужаса. Труп "закричал" на языке электрических импульсов, испугавшись огня.
Миллионы зрителей замерли у экранов, когда диктор с траурным пафосом объявил: смерть — это не конец страха. По версии телевизионщиков, в 1996 году группа энтузиастов подключила энцефалограф к телу, подготовленному к сожжению. Учёные божились, что аппаратура исправна и на жар не реагирует. Но стоило пламени лизнуть гроб, как стрелки прибора заплясали. Голос из телевизора вопрошал: неужели человек осознает собственное уничтожение? Это выглядело как доказательство существования сознания после остановки сердца.
"С точки зрения классической физики, мозг без кровоснабжения — это просто остывающий компьютер без питания. Любые сигналы после биологической смерти — это либо техническая ложь, либо внешние наводки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Байка быстро перекочевала в литературу, закрепившись в книге Сергея Сумина "Неотложные состояния". Миф обрел плоть: русские ученые якобы взломали код смерти. Однако при попытке найти концы история рассыпалась. Никто не мог назвать фамилии исследователей или номер московского крематория, где проходил опыт. Официальных отчетов не существовало в природе. Скептики грешили на технический сбой, ведь даже магнитная буря или работающая рядом техника могут исказить показания чувствительных электродов.
Поставить точку в этом "триллере" решили в Сибири. В 2019 году основатель Новосибирского крематория Сергей Якушин и нейрофизиолог Сергей Ярош решили воспроизвести эксперимент. Всё по канонам: современное оборудование, письменное разрешение родственников усопшей и полная изоляция от помех. В отличие от сомнительного видео 90-х, где датчики крепились кое-как, здесь всё фиксировали жестко. Это не квантовая запутанность, а чистая биология: либо есть сигнал, либо его нет.
Тело отправилось в печь. Напряжение зашкаливало, но чуда не случилось. Энцефалограф упрямо рисовал "изолинию" — ровную черту отсутствия жизни. Позже Борис Якушин, сын основателя, пояснил, что небольшие колебания возникли только тогда, когда провода начали плавиться от жара. Прибор просто фиксировал собственную гибель, а не муки души. Эксперты подчеркивают: если покачать электроды в руках, можно получить любую "кривую", которую легко выдать за страх трупа перед огнем, сообщает "Кириллица".
"При полном отсутствии мозговой активности любые всплески на мониторе — это артефакты. В живых системах функции угасают последовательно, и никакой спонтанной 'паники' в мертвом теле быть не может", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.
|Параметр сравнения
|Результат эксперимента
|Активность мозга до печи
|Нулевая (прямая линия)
|Реакция на огонь
|Только оплавление датчиков
|Подтверждение мифа 1996 г.
|Полное опровержение
Откуда взялся фейк? Борис Якушин уверен: это была бизнес-война. Сюжет появился в период бума строительства крематориев. Такие страшилки могли отпугнуть клиентов и вернуть их на кладбища, где крутятся огромные деньги на продаже памятников и оград. Подобные вбросы работают лучше, чем кибератака на репутацию. Это чистый маркетинг на костях: напугать до чертиков, чтобы люди выбрали традиционное захоронение.
"Манипуляция страхом — древнейший инструмент. В истории науки полно подделок, созданных ради корыстных целей или сенсации, от "костей великанов" до липовых энцефалограмм", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.
В финале сибирского исследования научное сообщество вынесло вердикт: "кричащий мозг" — это постановка. Современная наука пока не нашла способа измерить "уровень вибраций души", если они вообще существуют. Возможно, это задача для будущих поколений, которые будут изучать космос и человека так же тщательно, как мы сегодня изучаем опасные астероиды или вершину Эвереста в поисках ответов.
Нет, после окончательной остановки сердца и прекращения снабжения кислородом клетки коры гибнут в течение нескольких минут. Сознательная деятельность становится невозможной.
Скорее всего, это был технический шум, наводки от электрооборудования печи или преднамеренная манипуляция с электродами для создания эффектного телесюжета.
Серьезных научных публикаций на тему "страха трупов перед кремацией" в рецензируемых журналах нет. Это типичный пример городской легенды.
На данный момент наука оперирует только физическими и химическими показателями. Понятие "душа" лежит вне плоскости современных измерительных инструментов.
