Искусство обмана на костях: кто и зачем пугал россиян криками мертвецов в 90-е годы

Эта история напоминает мрачный детектив, где научные методы столкнулись с кладбищенской мистикой. В начале нулевых по федеральным каналам пронеслась новость: в 1996 году столичные исследователи провели жуткий тест в московском крематории. К голове умершего подключили датчики, и в момент, когда гроб поехал в печь, приборы якобы взбесились. Энцефалограф выдал всплеск активности, характерный для живого человека в состоянии дичайшего ужаса. Труп "закричал" на языке электрических импульсов, испугавшись огня.

Фото: commons.wikimedia.org by Agência Brasil Fotografias, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Морг

Сенсация, взорвавшая эфир

Миллионы зрителей замерли у экранов, когда диктор с траурным пафосом объявил: смерть — это не конец страха. По версии телевизионщиков, в 1996 году группа энтузиастов подключила энцефалограф к телу, подготовленному к сожжению. Учёные божились, что аппаратура исправна и на жар не реагирует. Но стоило пламени лизнуть гроб, как стрелки прибора заплясали. Голос из телевизора вопрошал: неужели человек осознает собственное уничтожение? Это выглядело как доказательство существования сознания после остановки сердца.

"С точки зрения классической физики, мозг без кровоснабжения — это просто остывающий компьютер без питания. Любые сигналы после биологической смерти — это либо техническая ложь, либо внешние наводки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Легенда о "кричащем мозге"

Байка быстро перекочевала в литературу, закрепившись в книге Сергея Сумина "Неотложные состояния". Миф обрел плоть: русские ученые якобы взломали код смерти. Однако при попытке найти концы история рассыпалась. Никто не мог назвать фамилии исследователей или номер московского крематория, где проходил опыт. Официальных отчетов не существовало в природе. Скептики грешили на технический сбой, ведь даже магнитная буря или работающая рядом техника могут исказить показания чувствительных электродов.

Двойная проверка: правда против вымысла

Поставить точку в этом "триллере" решили в Сибири. В 2019 году основатель Новосибирского крематория Сергей Якушин и нейрофизиолог Сергей Ярош решили воспроизвести эксперимент. Всё по канонам: современное оборудование, письменное разрешение родственников усопшей и полная изоляция от помех. В отличие от сомнительного видео 90-х, где датчики крепились кое-как, здесь всё фиксировали жестко. Это не квантовая запутанность, а чистая биология: либо есть сигнал, либо его нет.

Провал сенсации: к чему привели исследования

Тело отправилось в печь. Напряжение зашкаливало, но чуда не случилось. Энцефалограф упрямо рисовал "изолинию" — ровную черту отсутствия жизни. Позже Борис Якушин, сын основателя, пояснил, что небольшие колебания возникли только тогда, когда провода начали плавиться от жара. Прибор просто фиксировал собственную гибель, а не муки души. Эксперты подчеркивают: если покачать электроды в руках, можно получить любую "кривую", которую легко выдать за страх трупа перед огнем, сообщает "Кириллица".

"При полном отсутствии мозговой активности любые всплески на мониторе — это артефакты. В живых системах функции угасают последовательно, и никакой спонтанной 'паники' в мертвом теле быть не может", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Параметр сравнения Результат эксперимента Активность мозга до печи Нулевая (прямая линия) Реакция на огонь Только оплавление датчиков Подтверждение мифа 1996 г. Полное опровержение

Кому выгодно пугать мертвецами?

Откуда взялся фейк? Борис Якушин уверен: это была бизнес-война. Сюжет появился в период бума строительства крематориев. Такие страшилки могли отпугнуть клиентов и вернуть их на кладбища, где крутятся огромные деньги на продаже памятников и оград. Подобные вбросы работают лучше, чем кибератака на репутацию. Это чистый маркетинг на костях: напугать до чертиков, чтобы люди выбрали традиционное захоронение.

"Манипуляция страхом — древнейший инструмент. В истории науки полно подделок, созданных ради корыстных целей или сенсации, от "костей великанов" до липовых энцефалограмм", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

В финале сибирского исследования научное сообщество вынесло вердикт: "кричащий мозг" — это постановка. Современная наука пока не нашла способа измерить "уровень вибраций души", если они вообще существуют. Возможно, это задача для будущих поколений, которые будут изучать космос и человека так же тщательно, как мы сегодня изучаем опасные астероиды или вершину Эвереста в поисках ответов.

Ответы на популярные вопросы о посмертной активности

Может ли мозг работать после смерти?

Нет, после окончательной остановки сердца и прекращения снабжения кислородом клетки коры гибнут в течение нескольких минут. Сознательная деятельность становится невозможной.

Почему приборы в 1996 году показали всплеск?

Скорее всего, это был технический шум, наводки от электрооборудования печи или преднамеренная манипуляция с электродами для создания эффектного телесюжета.

Проводились ли подобные опыты в других странах?

Серьезных научных публикаций на тему "страха трупов перед кремацией" в рецензируемых журналах нет. Это типичный пример городской легенды.

Существуют ли приборы для фиксации души?

На данный момент наука оперирует только физическими и химическими показателями. Понятие "душа" лежит вне плоскости современных измерительных инструментов.

