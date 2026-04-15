Александр Козлов

Шепот из бездны: почему на старых пленках Фридриха Юргенсона "заговорили" души

Томас Эдисон не просто возился с проводами и стеклом. Под занавес жизни "король патентов" решил взломать код самой смерти. Пока современники строили заводы, гений проектировал "некрограф" — гаджет для СМС-переписки с тем светом. Безумие? Возможно. Но тысячи людей до сих пор включают диктофоны в пустых комнатах, надеясь поймать шепот из бездны.

Проект "Некрограф": как Эдисон искал душу в эфире

Осенью 1920 года страницы Scientific American взорвались сенсацией. Эдисон, чьи изобретения работали на сухих цифрах и жесткой логике, заявил: личность — это энергия. А раз так, она не может просто испариться. Изобретатель верил, что "душа" оставляет за собой след в радиоэфире, похожий на странный гул из недр Луны, который десятилетиями позже пытались расшифровать в NASA.

Эдисон даже заключил с друзьями "пакт о связи": кто первый уйдет в мир иной, тот обязан простучать сообщение через специальный прибор. Чертежи этого аппарата окутаны мраком, словно кровавый след Сейдозера, скрывающий тайны НКВД. Говорят, записи "приветов" с того света у него все же были, но официальная наука лишь пожимает плечами.

"Эдисон мыслил как классический физик своего времени. Если есть волна, значит, должен быть и приемник. Сегодня мы понимаем, что любые "голоса" на записях — это чаще всего радиоперехваты или наводки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Эффект Юргенсона: когда птицы начинают говорить голосами матерей

В 1959 году режиссер Фридрих Юргенсон отправился в лес записывать птичьи трели. Вместо соловьев он принес домой пленку, на которой четко слышался голос его покойной матери. Она называла его по имени. Этот случай запустил лавину: философ Константин Раудив записал тысячи таких пассажей, утверждая, что слышит даже Маяковского. В те времена люди верили в мистику так же охотно, как древние славяне в навий, когда подрезали покойникам сухожилия для страховки.

Аргумент мистиков Аргумент скептиков
Голоса называют имена и сообщают факты. Апофения — мозг достраивает шум до понятных слов.
Записи сделаны в экранированных комнатах. Артефакты пленки и микроскопические дефекты оборудования.

Юргенсон, кстати, имел одесские корни, что только добавляет колорита истории. В Одессе он грезил о мировой славе, и "радиосвязь с мертвыми" стала его билетом в вечность. Сегодня подобные увлечения часто соседствуют с попытками найти аномальные зоны в заброшенных деревнях, где жизнь исчезла внезапно и бесследно.

"Мы имеем дело с культурным кодом. Человек, выросший в определенной среде, будет интерпретировать помехи через призму своих страхов и надежд. Это чистая антропология", — отметил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Галлюцинация или физика: почему мозг нас обманывает

Наука безжалостна. Наш мозг — это машина по распознаванию образов. Он видит лица в облаках и слышит приказы в шуме пылесоса. Психологи называют это самоисполняющимся пророчеством: если вы ждете звонка от призрака, вы его "услышите". Это как история про исчезнувший народ чудь, который якобы ушел под землю — легенда жива до тех пор, пока в нее хотят верить.

В середине прошлого века радиоэфир был похож на свалку. Сигналы отражались от ионосферы, перемешивались и выдавали дикие звуковые сочетания. Ловить в этом хаосе "голоса" — все равно что искать конкретную комету PanSTARRS без телескопа. Шанс на успех равен нулю, но азарт зашкаливает.

"Современные цифровые фильтры легко убирают подобные 'призраки'. Большинство исторических записей — это просто технический мусор, который тогда не умели чистить", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Даже если проект Эдисона кажется сегодня наивным курьезом, он напоминает нам о главном: человек отчаянно не хочет мириться с тишиной. Мы ищем ответы в холодном космосе, на дне мертвых зон Чёрного моря или в шипении старой кассеты. Вера в чудо — это тоже двигатель прогресса, пусть и работающий на холостом ходу.

Ответы на популярные вопросы о феномене электронного голоса

Правда ли, что Эдисон построил аппарат для связи с мертвыми?

Нет прямых доказательств существования работающего прототипа. Есть лишь интервью, где он рассуждал о возможности создания такого устройства, и свидетельства очевидцев о его экспериментах.

Что такое феномен электронного голоса (ФЭГ)?

Это возникновение на аудиозаписях звуков, напоминающих человеческую речь, которые не были слышны во время самой записи. Наука объясняет это парейдолией и радиопомехами.

Почему на записях часто слышны именно родственники?

Это чистая психология. Наш мозг настроен на узнавание голосов близких людей как на самый важный сигнал. В белом шуме мы подсознательно ищем знакомые интонации.

Можно ли сегодня записать такой голос на смартфон?

Цифровое оборудование имеет встроенные алгоритмы подавления шума, которые отсекают артефакты, характерные для старой аналоговой пленки, поэтому "голосов" стало регистрироваться значительно меньше.

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, антрополог Артём Климов, ученый-физик Дмитрий Лапшин
Автор Александр Козлов
Козлов Александр Викторович — учитель физики с 17-летним стажем. Объясняет сложные законы через эксперименты и реальные примеры.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука история психология
