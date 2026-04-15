Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Власов

Древняя болезнь вернулась из небытия: кости молчали 5500 лет, но сигнал дошёл до наших дней

Наука

В костях древнего охотника-собирателя, жившего 5500 лет назад на территории современной Колумбии, ученые обнаружили генетический "призрак". Это штамм бактерии, который не просто стар, он не похож ни на одну современную болезнь. Представьте, что вы нашли в дедушкином гараже детали от двигателя, который работал на принципах, давно забытых инженерами. Вот только этот "двигатель" — живой патоген, терзавший людей задолго до того, как в Америку прибыли первые корабли европейцев.

Раскопки
Фото: freepik is licensed under public domain
Детектив в скальной пещере

Останки нашли в Текендаме I — это убежище под скалой неподалеку от Боготы. На первый взгляд, скелет мужчины среднего возраста был "чистым": никаких следов битв или тяжелых недугов. Обычно археологи проходят мимо таких находок, когда ищут патогены. Логика проста: нет дырок в костях — нет болезни. Но в этот раз ученые решили заглянуть в генетические заболевания глубоко внутри большеберцовой кости.

Секрет успеха — в масштабе. Исследователи из Калифорнии и Швейцарии случайно получили 1,5 миллиарда фрагментов ДНК. Это как если бы вы искали одну потерянную пуговицу в океане и случайно выловили затонувший авианосец. Среди цифрового мусора "всплыл" геном Treponema — бактерии, которая сегодня вызывает сифилис и фрамбезию. Но этот вариант был другим. Он жил в организме, не оставляя видимых улик, будто вирус, скрытый в программном коде системы.

"Это бред считать, что отсутствие повреждений на скелете означает здоровье. Патоген мог быть в активной фазе, просто не успел разрушить костную ткань", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Бледная трепонема: великий шифровальщик

Сегодня бледная трепонема — это трио неприятностей: сифилис, фрамбезия и беджель. Есть еще четвертая, пинта, вызывающая странные пятна на коже, но ее геном до сих пор остается загадкой. Древний штамм из Текендамы не вписывается ни в одну современную категорию. Это "сестринская линия", которая отделилась от общего древа около 13 700 лет назад. Для сравнения: современные подвиды начали расходиться только 6000 лет назад.

Признак Древний штамм (5500 лет)
Время отделения линии ~13 700 лет назад
Следы на костях Отсутствуют (бессимптомно для скелета)
Связь с современностью Вымершая ветвь, "сестра" всех штаммов

Такой временной лаг доказывает: когда люди только заселяли Америку, их уже сопровождали эти бактерии. В условиях дикой природы патогены мутировали и диверсифицировались быстрее, чем мы могли представить. Это открытие заставляет пересмотреть старые взгляды на то, как память рушится об истории медицины. Болезни были "местными" жителями континента задолго до Колумба.

"Мы видим, что инфекция может присутствовать в популяции тысячи лет, не оставляя археологических следов. Это серьезный вызов для методов скрининга", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Разрыв в 7000 лет: эволюция без свидетелей

Самое интригующее — гены вирулентности. У древнего штамма они были такими же "злыми", как и у нынешних. Это значит, бактерия могла вызывать тяжелые инфекции, но по какой-то причине не трогала костную структуру. Возможно, она была предком той самой загадочной пинты, которая поражает только кожу. К сожалению, пока у нас нет генома пинты, сравнить "улики" невозможно.

Работа с такими данными требует чистоты, сравнимой с современными технологиями фильтрации воды. Ученые работали в тесном контакте с местными общинами Колумбии, чтобы исследование не стало очередной "колонизацией" истории. Сообщества потомков теперь — полноценные участники процесса, а не просто поставщики материала для лабораторий.

"Генетические данные подтверждают: история болезней в Америке гораздо сложнее, чем простая передача инфекций от поселенцев к коренным народам", — отметил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о древних инфекциях

Могли ли эти бактерии вызвать массовое вымирание?

Данных об эпидемиях того времени нет. Скорее всего, это были хронические заболевания, которые сосуществовали с человеком тысячи лет, не приводя к мгновенному летальному исходу, в отличие от того, как происходит разрушение нейронных связей при некоторых современных патологиях.

Почему болезнь не оставила следов на костях?

Некоторые штаммы трепонем поражают только мягкие ткани или кожу. Это позволяет инфекции быть невидимой для классической археологии, но доступной для палеогенетики.

Как прием лекарств влияет на изучение таких костей?

Современные препараты, например, лекарства от остеопороза, могут менять структуру кости нынешних людей, но для древних образцов главную угрозу представляет естественная деградация ДНК под воздействием влаги и почвенных бактерий.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин, историк науки Сергей Белов
Автор Игорь Власов
Власов Игорь Анатольевич — историк с 25-летним стажем. Специалист по древнему и средневековому миру, источникам и интерпретациям.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы колумбия генетика археология
Новости Все >
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.